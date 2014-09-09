MH370失联半年:家属仍在心碎中等待

北京，儿子在马航MH370航班上的李女士(音译)向记者展示她和丈夫每天吃的药。他们是山东人，现在居住在北京一间狭小的旅馆房间里，希望能得到关于事故更确切的消息。他们说，这件事让两个人的身体每况愈下，每天都得去医院。(摄于more