MH370失联半年:家属仍在心碎中等待
天津，志亮(音译)用手机展示未婚妻选择的婚房装修风格，他的未婚妻在马航MH370事故中失联至今。(摄于2014年8月26日) REUTERS/Kim Kyung-Hoon
志亮说他会永远等他的未婚妻，两人本来打算今年结婚。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
北京，儿子在马航MH370航班上的李女士(音译)向记者展示她和丈夫每天吃的药。他们是山东人，现在居住在北京一间狭小的旅馆房间里，希望能得到关于事故更确切的消息。他们说，这件事让两个人的身体每况愈下，每天都得去医院。(摄于more
北京，刘坤(音译)展示手机里弟弟刘强(音译)的照片。他说他不相信刘强搭乘的马航MH370航班已经在印度洋坠毁，他希望弟弟和飞机上的其他人都还活着。(摄于7月18日) REUTERS/Kim Kyung-Hoon
北京，马航MH370乘客家属冯雪红展示手机里儿子汪厚彬的照片。(摄于7月18日) REUTERS/Kim Kyung-Hoon
在事情发生前的最后一次通话中，儿子汪厚彬说:“妈妈，给我一个拥抱。照顾好自己，我很快就会回来看你的。” REUTERS/Kim Kyung-Hoon
北京，丈夫在马航MH370事故中失联的张女士捧着丈夫的车钥匙。(摄于7月18日) REUTERS/Kim Kyung-Hoon
北京，刘女士坐在婚床上展示笔记本电脑里丈夫陆先生(音译)的照片。(摄于7月18日) REUTERS/Kim Kyung-Hoon
刘女士与丈夫在事发前一周的3月1日刚刚结婚，但是丈夫工作很忙，没有时间陪她去度蜜月，却登上了马航MH370客机。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
刘女士展示与丈夫最后的信息对话。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
北京，戴淑琴的包是妹妹送给她的，而妹妹全家都是马航MH370航班的乘客。她说最近每次出门都要带着这个包，这让她感觉好像妹妹就在身边。(摄于7月22日) REUTERS/Kim Kyung-Hoon
MH370乘客李志金(音译)的妻子刘女士久久未移动丈夫的茶杯。(摄于7月22日)REUTERS/Kim Kyung-Hoon
刘女士表示，在事发前与丈夫通话时发生争论，而如今成为她最大的遗憾。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
北京，胡女士拿着孙女的玩偶，她的儿子赵先生一家在3月8日搭乘马航MH370航班回京的途中失联。(摄于7月24日) REUTERS/Kim Kyung-Hoon
胡女士说她在事故发生后有一段时间都不敢回家，因为她害怕走进这个曾经充满了3岁小孙女欢声笑语的空房子。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
北京，丈夫在马航MH370事故中失联的程利平带着她和丈夫的合影以及丈夫的杯子在家附近的公园里接受采访。(摄于7月24日) REUTERS/Kim Kyung-Hoon
程利平说自己的生活完全被改变，但是两个小儿子还不知道，整天问她爸爸什么时候回来。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
程利平在家附近的公园向记者展示自己的全家福照片。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
程利平展示丈夫的遗物。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
北京，李珍(音译)和丈夫养的猫。李珍说她现在唯一的希望是丈夫能活着回家，无论他变成了什么样。(摄于8月21日) REUTERS/Kim Kyung-Hoon
北京，张永利(音译)的女儿在马航MH370事故中失踪。(摄于7月22日)REUTERS/Kim Kyung-Hoon
张永利说事故完全毁掉了他和妻子的生活，有时妻子会跑到离家几公里外的地方，因为她无法忍受没有女儿的屋子。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
张永利展示一家非政府组织用来鼓励乘客家属的徽章。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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