美国第一夫人时尚风 Michelle Obama 2013
米歇尔·奥巴马是美国历史上首位非裔“第一夫人”，其着装品位和穿搭技巧一直广受时尚界好评。(2013年1月21日，在奥巴马第二任期就职舞会上，第一夫人米歇尔身穿华人设计师吴季刚的领口交叉的希腊式红色礼服亮相，惊艳全场。) more
1月21日，米歇尔与奥巴马走在宾夕法尼亚大道上参加传统就职游行。 REUTERS/Doug Mills/Pool
1月20日，在罗伯茨的领诵下，奥巴马手抚一本米歇尔捧着的《圣经》，诵读了美国《宪法》规定的总统就职誓词。REUTERS/Doug Mills/Pool
2012年7月29日，米歇尔观看伦敦奥运会上的男篮比赛。 REUTERS/Luke MacGregor
米歇尔身着黛安·冯芙丝汀宝(Diane von Furstenberg)连衣裙与演员及奥巴马政府白宫公共联络办公室副主任卡尔·佩恩(Kal Penn)会面。(摄于9月3日，美国北卡罗来纳州夏洛特) REUTERS/Jimmore
米歇尔在一家书店内为她的第一本著作《种于美国：白宫菜园与全美各地菜园的故事》做签售。(摄于6月12日，美国华盛顿) REUTERS/Jason Reed
米歇尔与奥巴马在白宫南草坪举行复活节滚彩蛋活动。(摄于4月9日，美国华盛顿) REUTERS/Jason Reed
米歇尔参加美国国家广播公司(NBC)的电视脱口秀节目“午夜秀”(Late Night)时，与主持人吉米·法伦(Jimmy Fallon)进行拔河比赛。(摄于2月7日，白宫) REUTERS/Chuck Kennedy-Wmore
奥巴马和夫人米歇尔在华盛顿的国家建筑博物馆参加迎圣诞活动时与小朋友交谈。(摄于2011年12月11日) REUTERS/Yuri Gripas
亚太经合组织第十九次领导人非正式会议在美国夏威夷州首府檀香山召开，澳大利亚总理吉拉德的男友蒂姆·马西森(Tim Mathieson)在午宴开始前向美国第一夫人米歇尔展示他的牛仔靴。(摄于11月13日) REUTERS/Hmore
第一夫人米歇尔在白宫南草坪上与400名当地学童做弹跳活动，试图打破最多人在24小时内跳跃的吉尼斯世界纪录。(摄于10月11日，华盛顿) REUTERS/Yuri Gripas
米歇尔与诺贝尔和平奖获得者、南非大主教德斯蒙德·屠图(Desmond Tutu)参加预防艾滋病宣传活动。(摄于6月23日，南非开普敦) REUTERS/Charles Dharapak/Pool
米歇尔身穿拉夫·劳伦(Ralph Lauren)纯黑色长礼服与奥巴马等待英国女王伊丽莎白抵达温菲尔德庄园。(摄于5月25日，英国伦敦) REUTERS/Larry Downing
米歇尔造访艾丽斯·迪尔中学时，参加学校的健身活动。(摄于5月3日，美国华盛顿) REUTERS/Molly Riley
1月17日是米歇尔的生日，当天恰是美国民权领袖马丁路德金日，米歇尔随奥巴马及其女儿到一所中学进行志愿服务，奥巴马与两个女儿一起为米歇尔唱“生日快乐”歌庆祝生日。(摄于华盛顿) REUTERS/Jonathan Ernst
米歇尔在美国海军陆战队基地彭德尔顿营地发表演讲。(摄于2010年6月13日，加州) REUTERS/K.C. Alfred
米歇尔在白宫南草坪与孩子一起运动。(摄于5月25日) REUTERS/Jim Young
国务卿希拉里在国务院大楼主持第四届“国际妇女勇气奖”颁奖仪式，第一夫人米歇尔·奥巴马出席了仪式。(摄于3月10日，华盛顿) REUTERS/Jason Reed
米歇尔在白宫东厅的下午茶上发表讲话。(摄于2009年11月18日，华盛顿) REUTERS/Kevin Lamarque
奥巴马在西班牙裔研究所年度宴会上亲吻夫人米歇尔。(摄于9月16日，华盛顿) REUTERS/Jim Young
一年一度的白宫记者协会(WHCA)招待宴会在华盛顿举行，在听到关于自己爱穿无袖衫的笑话后，第一夫人米歇尔向来宾展示手臂肌肉。(摄于5月9日) REUTERS/Jonathan Ernst
奥巴马及夫人米歇尔抵达捷克首都布拉格古堡广场。(摄于4月5日)REUTERS/Jim Young
在奥巴马的总统就职舞会上，米歇尔身着吴季刚设计的白色长裙礼服惊艳亮相，并与奥巴马共舞一曲。(摄于1月20日，华盛顿) REUTERS/Mark Blinch
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