微软重磅推出Xbox One新游戏主机 Xbox One

新的Xbox One可以与电视互动，可以实现声控及手势控制，并集成了Skype视频群聊、15款独家游戏和诸多原创节目等。(微软互动娱乐业务部门市场战略和业务副总裁Yusuf Mehdi在发布会上介绍Xbox One。) REUTERS/Nick Adams