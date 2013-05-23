微软重磅推出Xbox One新游戏主机 Xbox One
2013年5月21日，美国华盛顿，微软公司发布新款游戏主机“Xbox One”，距离其发布上一款游戏主机已过去八年。 REUTERS/Nick Adams
“Xbox One”主机搭配一系列独家媒体内容，成为微软迄今为攻占消费者的家庭娱乐祭出的最强有力武器。REUTERS/Nick Adams
新的Xbox One可以与电视互动，可以实现声控及手势控制，并集成了Skype视频群聊、15款独家游戏和诸多原创节目等。(微软互动娱乐业务部门市场战略和业务副总裁Yusuf Mehdi在发布会上介绍Xbox One。) REUTERS/Nick Adams
Xbox One的研发耗时四年，微软同时推出由着名电影导演斯皮尔伯格根据《光晕》(Halo)改编制作的电视剧，将在Xbox平台上率先播出。REUTERS/Nick Adams
Xbox One将与任天堂的新款Wii U游戏主机和索尼即将面市的PlayStation 4主机等展开竞争，瓜分每年高达650亿美元的电脑游戏市场。 REUTERS/Nick Adams
微软游戏部门负责人Don Mattrick曾称，Xbox One主机“今年稍晚”将在全球发售，但未披露更多细节及产品售价。 REUTERS/Nick Adams
一起发布的还有全新的Kinect感应器，这一次微软把重点放在了声控上，用户可用声音来控制主机。微软Kinect项目经理斯科特·埃文斯(Scott Evans)(右)演示全新Kinect感应器。 REUTERS/Nick Adams
媒体记者拍摄Xbox One。REUTERS/Nick Adams
Xbox One。 REUTERS/Nick Adams
Xbox One的插孔部分。 REUTERS/Nick Adams
Xbox One(中)、Kinect感应器及手柄控制器。REUTERS/Nick Adams
Kinect运动传感器。 REUTERS/Nick Adams
新的Xbox One手柄控制器(右)与之前的旧版控制器。REUTERS/Nick Adams
The Xbox手柄控制器。 REUTERS/Nick Adams
Xbox One手柄控制器上的“B”按键。 REUTERS/Nick Adams