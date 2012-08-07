美国“好奇”号探测器登陆火星 Mission to Mars
2012年8月5日，美国“好奇”号火星车历经8个月飞行，在位于火星盖尔陨坑中心山脉的山脚下成功着陆，开始其探索火星生命痕迹的旅程。(美国宇航局火星勘测轨道飞行器捕捉到的“好奇”号火星探测器及其降落伞。) REUTERS/more
“好奇”号火星探测器以核电池作为动力，携带高端仪器检测岩石和土壤，任务是研究火星上是否存在适合生物生存的环境，以及是否有微生物存在。(8月6日，加州帕萨迪纳，火星科学实验室任务经理珍妮拂·杜斯夫(Jennifer Tromore
登陆火星数分钟后，“好奇”号首次向地球传回火星图像，首帧图像是低分辨率的黑白影像。 REUTERS/Courtesy NASA
“好奇”号首次向地球传回火星图像中，显示的火星车的轮子。 REUTERS/Courtesy NASA TV
“好奇号”首次传回的照片。 REUTERS/Courtesy NASA/Handout
火星降落相机拍摄到的“好奇”号的隔热罩。 REUTERS/NASA-JPL-Calthech/Handout
“好奇”号准备着陆时扬起的灰尘。 REUTERS/NASA-JPL/Handout
“好奇”号传回的火星照片。REUTERS/NASA-JPL-Calthech/Handout
8月6日，火星科学实验室任务经理珍妮拂·杜斯夫在新闻发布会上讲话，其背后显示着“好奇”号传回的照片。 REUTERS/Fred Prouser
两名男子在时代广场观看“好奇”号登陆火星的现场直播。 REUTERS/Andrew Burton
美国加利福尼亚州帕萨迪纳市，一名火星科学实验室的工作人员等待“好奇”号登陆火星过程中的“恐怖7分钟”。在“好奇”号登陆火星的过程中，最惊险的历程当属进入火星大气层、下降然后着陆。在短短7分钟内，“好奇”号时速将由约2万公more
火星科学实验室工作人员庆祝“好奇”号登陆成功。 REUTERS/Bill Ingalls/NASA
工作人员看到“好奇”号首次传回照片时鼓掌。 REUTERS/Brian van der Brug/Pool
工作人员击掌庆祝。 REUTERS/Fred Prouser
一名工作人员在“好奇”号成功登陆后流泪。REUTERS/Brian van der Brug/Pool