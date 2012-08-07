美国“好奇”号探测器登陆火星 Mission to Mars

美国加利福尼亚州帕萨迪纳市，一名火星科学实验室的工作人员等待“好奇”号登陆火星过程中的“恐怖7分钟”。在“好奇”号登陆火星的过程中，最惊险的历程当属进入火星大气层、下降然后着陆。在短短7分钟内，“好奇”号时速将由约2万公more