诺贝尔奖全揭晓 Nobel Prize
2014年10月10日，诺贝尔委员会宣布将2014年诺贝尔和平奖授予印度抵制童工运动领袖凯拉什·沙提雅提(Kailash Satyarthi)和17岁的巴基斯坦女童受教育权利推动者马拉拉·尤沙夫赛(Malala Yousmore
17岁的巴基斯坦少女马拉拉是诺贝尔奖历史上最年轻的桂冠得主，也是该奖项历史上第47位女性获奖者。2012年马拉拉因揭露塔利班关闭当地女子学校、破坏青少年接受教育的情况而遭塔利班枪击，头部受到重伤。2013年7月12日，为more
凯拉什·沙提雅提继承了印度圣雄甘地的“非暴力不合作精神”，致力于维护儿童权益，组织发起了“全球取缔童工大游行” 并创办慈善组织“拯救儿童运动”，在他的努力下，已有数万名童工得到解救，重返家庭和校园。 REUTERS/Admore
10月9日，瑞典学院宣布法国作家帕特里克·莫迪亚诺(Patrick Modiano)获得2014年诺贝尔文学奖。莫迪亚诺被称为是“当代马塞尔·普鲁斯特”，他作品常取材于二战时期纳粹占领下的巴黎。 REUTERS/Chamore
10月8日，瑞典皇家科学院将2014年诺贝尔化学奖授予美国科学家埃里克·贝齐格(Eric Betzig)、威廉·莫纳(William Moerner)和德国科学家斯特凡·黑尔(Stefan Hell)，以表彰他们为发展超more
德国马克斯·普朗克生物物理化学研究所所长斯特凡·黑尔(Stefan Hell)。瑞典皇家科学院称，这三位科学家的研究令实时研究分子过程成为可能。 REUTERS/Kai Pfaffenbach
埃里克·贝齐格(Eric Betzig)在美国霍华德·休斯医学研究所工作。瑞典皇家科学院在声明中称，“由于他们的成就，光学显微镜现在能够探索纳米世界”。 REUTERS/Michaela Rehle
斯坦福大学教授威廉·莫纳(William Moerner)，三位获奖者将平分800万瑞典克朗(110万美元)奖金。 REUTERS/Diego Nigro/JC Imagem
10月6日，三名科学家因LED领域贡献获颁物理学奖，三位科学家因大脑定位系统细胞的研究分享生理学或医学奖。 REUTERS/Bertil Ericson/TT News Agency
10月6日，瑞典皇家科学院将2014年诺贝尔生理学或医学奖授予拥有美国和英国国籍的科学家约翰·奥基夫(John O'Keefe)以及挪威科学家夫妇爱德华·莫泽(Edvard Moser)和梅-布里特·莫泽(May-Brimore
诺贝尔奖评选委员会在声明中表示，今年获奖者的研究成就展示了较高认知功能的细胞基础。(拥有美国和英国国籍的科学家约翰·奥基夫) REUTERS/Suzanne Plunkett
贝尔生理学或医学奖奖金共800万瑞典克朗(约110万美元)，奥基夫将获得奖金的一半，莫泽夫妇将共享奖金的另一半。(挪威科学家爱德华·莫泽) REUTERS/Michaela Rehle
莫泽夫妇成为迄今第5对获得诺贝尔奖的夫妻档，而梅-布里特·莫泽也成为第16位在科学领域获得诺贝尔奖的女性以及第11位获得生理学或医学奖的女性。(挪威科学家夫妇爱德华·莫泽和梅-布里特·莫泽) REUTERS/Drago more
10月7日，2014年诺贝尔物理学奖授予两名日本科学家和一名美籍日裔科学家，获奖理由是“研究成果为发明蓝色激光二极管，为LED的发展做出了重要贡献。 ” REUTERS/Bertil Ericson/TT News Amore
开发蓝色发光二极管(LED)的日本名城大学终身教授赤崎勇(Isamu Akasaki)，现年85岁。 REUTERS/Kyodo
美国加州大学圣塔芭芭拉分校教授中村修二(Shuji Nakamura)。 REUTERS/Lucy Nicholson
名古屋大学教授天野浩(Hiroshi Amano)，三位获奖者将平分800万瑞典克朗(110万美元)奖金。 REUTERS/Kyodo
瑞典皇家科学院在声明中表示，“随着LED灯的问世，我们现在有更持久和更高效的替代光源。” REUTERS/UCSB Photographic Services/Randall Lamb/Lehtikuva
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