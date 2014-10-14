诺贝尔奖全揭晓 Nobel Prize

17岁的巴基斯坦少女马拉拉是诺贝尔奖历史上最年轻的桂冠得主，也是该奖项历史上第47位女性获奖者。2012年马拉拉因揭露塔利班关闭当地女子学校、破坏青少年接受教育的情况而遭塔利班枪击，头部受到重伤。2013年7月12日，为more

17岁的巴基斯坦少女马拉拉是诺贝尔奖历史上最年轻的桂冠得主，也是该奖项历史上第47位女性获奖者。2012年马拉拉因揭露塔利班关闭当地女子学校、破坏青少年接受教育的情况而遭塔利班枪击，头部受到重伤。2013年7月12日，为表彰马拉拉为巴基斯坦女童争取受教育权利所作出的杰出贡献，联合国将每年的7月12日定为“马拉拉日”。 REUTERS/Darren Staples

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