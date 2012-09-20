Most Expensive Cities

9月19日，美国华盛顿，总统奥巴马在白宫会见缅甸反对派领导人昂山素季。会晤结束后，白宫在一份声明中称，奥巴马对昂山素季的勇气、决心及个人牺牲表示敬意，乐见她与总统吴登盛一道推动缅甸的民主过渡，并重申美国“坚定支持缅甸推进政治与经济改革、全面保护人民基本权利的持续努力”。 REUTERS/Kevin Lamarque