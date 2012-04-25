Facebook谁最红 Facebook Fans
根据网站Starcount.com统计，美国说唱大腕艾米纳姆(Eminem)成为社交网站Facebook上受关注最多的人，粉丝人数超过5,600万。 REUTERS/Mario Anzuoni
R&B小天后蕾哈娜位列第二名，粉丝人数超过5,479万，打破Lady Gaga长期以来的Facebook女王神话。 REUTERS/Susana Vera
百变天后Lady Gaga位列第三名，粉丝数超过5,019万人。 REUTERS/Axel Heimken/Pool
第4名：拉丁小天后夏奇拉(Shakira)，拥有约4,921万名粉丝。 REUTERS/Susana Vera
第5名：明星球员C·罗纳尔多(Cristiano Ronaldo)，拥有4,283万名粉丝。 REUTERS/Sergio Perez
第6名：当红少年歌手贾斯汀·比伯(Justin Bieber)，粉丝数达4,247万人。 REUTERS/Lucas Jackson
第7名：美国知名女歌手凯蒂·佩里(Katy Perry)，拥有4,203万名粉丝。 REUTERS/Mark Blinch
第8名：著名摇滚乐队“林肯公园”，拥有4,120万名粉丝。 REUTERS/Aly Song
第9名：嘻哈天王阿肯(Akon)，粉丝人数超过3,807万。 REUTERS/Stringer
第10名：美国著名说唱歌手李尔·韦恩(Lil Wayne)，粉丝数超过3,701万人。 REUTERS/Hans Deryk
第11名：阿根廷队球星梅西(Lionel Messi)，拥有3,457万名粉丝。 REUTERS/Felix Ordonez
第12名：性感天后碧昂丝，粉丝数超过3,455万人。 REUTERS/Gary Hershorn
第13名：性感女神梅根·福克斯(Megan Fox)，拥有3,327万名粉丝。 REUTERS/Mario Anzuoni
第14名：加拿大流行小天后艾薇儿(Avril Lavigne)，拥有超过3,226万名粉丝。REUTERS/Vivek Prakash
第15名：好莱坞影星范·迪塞尔(Vin Diesel)，拥有3,172万名粉丝，其代表作品有《千面人》、《速度与激情》、《极限特工XXX》等。 REUTERS/Jean-Paul Pelissier
第16名：法国DJ David Guetta，粉丝数超过3,153万人。 REUTERS/Eric Thayer
第11名：美国人气组合“黑眼豆豆”，拥有3,100万名粉丝。 REUTERS/Sarah Conard
第18名：乡村小天后泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)，拥有3,100万名粉丝。 REUTERS/Robert Galbraith
第19名：喜剧明星亚当·桑德勒(Adam Sandler)，粉丝数量超过3,021万人。 REUTERS/Tobias Schwarz
第20名：好莱坞黑人巨星威尔·史密斯(Will Smith)，拥有2,960万名粉丝。 REUTERS/Mario Anzuoni