最有影响力人物榜 Most Influential People

苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)。苹果董事会成员阿尔·戈尔表示，库克已经“领导着全球市值最高和最具创新力的公司攀升到了新的高度，并且顺畅而辉煌地实施了重大的政策变革”。 REUTERS/Robert Galbramore