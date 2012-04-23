《时代》评出百名最具影响力人物 Most Influential People
美国《时代》杂志近日公布2012年度全球百大最有影响力人物名单，纽约尼克斯队美籍华裔球星林书豪位列榜首。《时代》表示，林书豪改变了人们对于美国亚裔控卫不能打好NBA的刻板印象，并集一个世界级球员和一个好学生于一身，他努力more
社交网站Facebook首席运营官谢尔丽·桑德伯格(Sheryl Sandberg)。时代百大影响力人物分作五个类别，分别是爆发人物、先锋人物、显要人物、政治人物、偶像人物。 REUTERS/Mike Segar
国际货币基金组织(IMF)主席拉加德(Christine Lagarde)。榜单是经过网友投票和编辑讨论、两轮综合权衡后得出的最终名单。 REUTERS/Ueslei Marcelino
英国人气歌手阿黛尔(Adele)，曾获得第51届格莱美年度最佳新人、最佳流行女歌手奖等荣誉，也是首位全英音乐奖评审团奖的得主。 REUTERS/Danny Moloshok
朝鲜领导人金正恩。专家指出，不管朝鲜经济状况如何，研发导弹和核武器仍将是朝鲜的优先任务。 REUTERS/KCNA
广东省委书记汪洋。广东渔村乌坎举行选举的情况引发热议，汪洋表示对乌坎村事件的处理是坚持了中国共产党的执政理念和人民政府执政为民的基本理念。 REUTERS/Jason Lee
叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)。 REUTERS/Benoit Tessier
美国总统奥巴马。 REUTERS/Jason Reed
以色列总理内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)。 REUTERS/Abir Sultan/Pool
性感R&B天后蕾哈娜(Rihanna)。 REUTERS/Susana Vera
剑桥公爵夫人凯特及其妹妹皮帕，理由是米德尔顿姐妹已经成为“英国远大抱负的化身”。 REUTERS/Cathal McNaughton
美国股神沃伦·巴菲特。 REUTERS/Carlos Barria
巴西女总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)。 REUTERS/Ueslei Marcelino
苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)。苹果董事会成员阿尔·戈尔表示，库克已经“领导着全球市值最高和最具创新力的公司攀升到了新的高度，并且顺畅而辉煌地实施了重大的政策变革”。 REUTERS/Robert Galbramore
美国国务卿希拉里。 REUTERS/Kevin Lamarque
德国总理默克尔。 REUTERS/Fabrizio Bensch
中国国家副主席习近平。 REUTERS/Umit Bektas
“世界第一食府”、丹麦顶级餐厅Noma主厨雷哲皮(Rene Redzepi)。他坚持不用进口的食材，只用丹麦和北欧时令新鲜食材炮制美食，被盛赞为“重新定义了丹麦食物”，是全球烹饪的“新守卫”。 REUTERS/Chrismore
伊朗最高领袖哈梅内伊(Ayatollah Ali Khamenei)。 REUTERS/leader.ir
亚历山大·麦昆品牌现任掌门人莎拉·伯顿(Sarah Burton)是榜单中唯一设计师。 REUTERS/Pascal Rossignol
美国经济学家、诺贝尔奖得主埃莉诺·奥斯特罗姆(Elinor Ostrom)。 REUTERS/John Sommers II
巴基斯坦导演夏曼(Sharmeen Obaid Chinoy)凭借纪录片《Saving Face》获得奥斯卡最佳纪录片奖。这个记录片描述遭强酸攻击的妇女，以及协助她们复原人士的故事。 REUTERS/Athar Hussmore
伊朗导演阿斯哈·法哈蒂(Asghar Farhadi)，执导的《纳德和西敏，一次别离》获得奥斯卡最佳外语片奖。 REUTERS/Gary Hershorn
俄罗斯反腐博客作者、活动人士纳瓦尔尼(Alexei Navalny)，大力反对普京体制。 REUTERS/Anton Golubev
台湾高尔夫球手、23岁的曾雅妮，已夺得了15个LPGA巡回赛的冠军，其中有5个是大满贯赛的冠军，是入围的唯一一位高尔夫球员。 REUTERS/Adam Fenster
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最有影响力人物榜 Most Influential People
(Reuters) - 美国《时代》杂志发布本年度全球百大最有影响力人物名单，纽约尼克斯队美籍华裔球星林书豪再次惊人爆发，位列这一榜单榜首。中国国家副主席习近平亦榜上有名。时代百大影响力人物分作五个类别，分别是爆发人物、先锋人物、显要人物、政治人物、偶像人物，展现了这些人物影响力的不同类别。
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