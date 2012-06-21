G20女性宜居度排名 Most livable city of G20
2012年6月13日，汤森路透基金会旗下的法律新闻服务机构TrustLaw公布的一份全球专家调查显示，提倡性别平等、防止暴力和剥削以及医疗保险等政策使加拿大成为世界主要经济体中最适宜女性生活的地方。 第1名：加拿大。1/more
TrustLaw要求熟知性别问题的援助专家、学者、医疗工作者、决策者、记者和发展专家，对20国集团中的19个国家作出了女性生活适宜度排名。 第2名：德国。女性平均寿命为83岁；全职工作者中存在21.6%的性别工资差（即女more
评定排名的参考指数包括：健康状况、免受暴力伤害、政治参与度、工作机会、有无接受教育和财产等的权利、免受拐卖和奴役。 第3名：英国。22.3%的法官是女性；18.6%的性别间工资差距；17%的部长级职位由女性持有。 REUmore
第4名：澳大利亚。35.9%的各级议席由女性持有；19.1%的女性自15岁起曾遭遇性暴力；在TOP200的公司中，仅有5名女性CEO。 REUTERS/Tim Wimborne
第5名：法国。女性拥有16周带薪产假；22%的最大上市公司董事会成员为女性；16.5%的性别间工资差距。 REUTERS/Charles Platiau
第6名：美国，对生育权和医疗费用负担的关切令专家意见呈现两极分化。有92项反堕胎条款在各州实施；60%的硕士学位由女性获得；2290万女性没有医疗保险。 REUTERS/Mirjam Donath
第7名：日本。女性的预期寿命为87岁；11%的下议院议员为女性；28.9的性别间工资差。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
第8名：意大利。在读高校生的57.7%为女性；1200万女性曾在工作中遭遇性骚扰；女性花在家务上的时间比男性多3倍。 REUTERS/Tony Gentile
第9名：阿根廷。女性享有90天的带薪产假；有37.4%的下议院议员为女性；估计每年有50万例秘密堕胎。 REUTERS/Enrique Marcarian
第10名：韩国。存在38.9的性别工资差；当工作岗位不足时，6/10的人认为男人更有权利获得工作；2011年，1000名新生儿中，有4名是由年龄10几岁的少女妈妈所生。 REUTERS/Lee Jae-Won
第11名：巴西。女性享有120天的带薪产假，8.6%的下议院议席为女性；25万儿童涉嫌卖淫。 REUTERS/Ueslei Marcelino
第12名：土耳其。74%的适龄妇女失业；26%的新娘只有16至19岁；380万吨土耳其妇女是文盲。 REUTERS/Murad Sezer
第13名：俄罗斯。每年有57,750名妇女被贩卖；13.6%的下议院议席为女性；每年有1万4千名女性死于家庭暴力。 REUTERS/Maxim Shemetov
第14名：中国。中国有着世界上最的男女性别比(SRB)；21.9%的人大代表席位为女性；1/4的女性认为丈夫打妻子是应该的。 REUTERS/Bobby Yip
第15名：墨西哥。仅2011年一年，就有300名妇女在华雷斯市遇害，且凶手大多逍遥法外；1/4的妇女遭受过性虐待；26.2%的议会下议院议席为女性。 REUTERS/Tomas Bravo
第16名：南非。女性艾滋病患者为男性的3倍；2010-2011年间有66,196例性犯罪案件；42.3%的下议院议席为女性。 REUTERS/ Mohamed Nureldin Abdallah
第17名：印度尼西亚。有90%的女性宣称曾在工作场合遭受过性骚扰；妇女占总劳动收入的38%；每1小时就有1名妇女死于分娩。 REUTERS/Beawiharta
第18名：沙特阿拉伯。沙特女性受过良好的教育，但却被禁止开车，且直到2011年才获得选举权。有64.6%的受过高等教育的沙特女性失业。 REUTERS/Morteza Nikoubazl
杀婴、童婚以及奴役使印度成为最不适宜女性生活的国家。2010年有56,00妇女死亡；44.5%的女性在18岁前结婚；52%的女性认为丈夫打妻子天经地义。 REUTERS/Fayaz Kabli
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