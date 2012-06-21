G20女性宜居度排名 Most livable city of G20

2012年6月13日，汤森路透基金会旗下的法律新闻服务机构TrustLaw公布的一份全球专家调查显示，提倡性别平等、防止暴力和剥削以及医疗保险等政策使加拿大成为世界主要经济体中最适宜女性生活的地方。 第1名：加拿大。1/more

2012年6月13日，汤森路透基金会旗下的法律新闻服务机构TrustLaw公布的一份全球专家调查显示，提倡性别平等、防止暴力和剥削以及医疗保险等政策使加拿大成为世界主要经济体中最适宜女性生活的地方。 第1名：加拿大。1/3的联邦法官为女性；3/4的15至49岁女性采取避孕措施；62%的大学毕业生为女性。 REUTERS/Michael Kooren

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