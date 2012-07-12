印象最深刻的画面 Most memorable moments
由索尼电子公司和全球知名调查公司尼尔森联合发布的调查显示，美国人过去50年来最难以忘记的电视画面为“911”恐怖袭击事件。绝大多数美国观众依然能记得他们当时观看电视画面的场景以及和别人讨论的话题。 REUTERS/Seamore
第2名：2005年的卡特里娜飓风。2005年8月底的“卡特里娜”飓风，让墨西哥湾沿岸的美国几个州，尤其是重灾区路易斯安那州的新奥尔良市时至今日仍印象深刻。当年，布什政府为在飓风来袭时应急反应迟缓、救灾不力，受到民众指责。more
第3名：1995年的前美式橄榄球明星辛普森谋杀案审判。绝大多数黑人组成的刑事陪审团在分析了113位证人的1,105份证词后，法官宣判辛普森无罪，这是美国20世纪末争议最大的案件。REUTERS/Files
第4名：1986年的“挑战者”号航天飞机爆炸。“挑战者”号从发射架上升空70多秒后发生爆炸，价值12亿美元的航天飞机化作碎片，坠入大西洋，7名机组人员全部遇难，造成了世界航天史上最大的惨剧，美国举国震惊，华盛顿和其它各地more
第5名：2011年的“基地”组织领导人本·拉登被击毙。评论人士称，此次排位前十的记忆最深刻电视画面以新闻节目为主，表明涉及面广泛、能引起观众共鸣、记录历史的电视画面才是最有影响力的电视节目。 REUTERS/White more
第6名：1994年的谋杀案嫌犯、前美式橄榄球明星辛普森被追捕场面。1994年6月12日夜，辛普森的白人前妻尼科尔和其男友戈德曼双双被杀害，辛普森被认为是最大嫌疑人。洛杉矶警方本来要求他主动接受调查，但辛普森置若罔闻，于是more
第7名：2011年3月日本大地震及海啸。日本2011年3月遭遇里氏9级大地震以及海啸袭击，造成约1.5人遇难，并导致福岛核电站发生一系列爆炸，3座核反应堆堆芯部分熔化，发生空前的核泄危机，至今依然有放射性物质泄漏。 REmore
第8名：1999年的哥伦拜恩校园枪击事件。1999年4月，科罗拉多州哥伦拜恩中学发生震惊美国的校园枪击案，两名高中生持枪打死1名教师和12名同学，随后自杀，这引发美国社会对青少年心理和枪支管制政策的深刻思考，影响延续至今more
第9名：2010年的英国石油公司在墨西哥湾的漏油事件。2010年4月20日，位于墨西哥湾的“深水地平线”钻井平台发生爆炸并引发大火，11名工作人员死亡，其开采的马孔多油井随即大量漏油，造成美国历史上最大漏油泄漏事故。 Rmore
第10名：1997年英国戴安娜王妃葬礼。 REUTERS/Files
第11名：2012年2月美国乐坛天后惠特尼·休斯顿去世，年仅48岁。 REUTERS/Carlo Allegri
第12名：2006年的伊拉克前领导人萨达姆被处以绞刑。在2003年伊拉克战争中，美国推翻萨达姆政权，并在逃亡半年后将其掳获。后经伊拉克法庭审判，萨拉姆于2006年11月被判绞刑，并于12月30日当地时间清晨6时5分执行，more
第13：2008年的美国首位黑人总统奥巴马的就职演说。 REUTERS/Brian Snyder
第14名：英国威廉王子的大婚。这场世纪婚礼吸引了世界各地20亿人通过电视观看，总花费约5,000万英镑。 REUTERS/John Stillwell/Pool
第15名：1963年的美国总统肯尼迪遇刺。 REUTERS/Files
第16名：1995年的俄克拉荷马大爆炸。1995年4月19日，俄克拉荷马城联邦政府工作大楼发生爆炸，造成168人死亡、500多人受伤，是一起严重的恐怖袭击。 REUTERS/File
第17名：2000年的总统候选人布什与戈尔的选举结果。2000年美国总统选举是美国历史上选举结果最接近的几次之一，两个主要的参选人是得克萨斯州州长、共和党候选人乔治·W·布什，以及当时的美国副总统、民主党候选人艾尔·戈尔more
第18名：1992年洛杉矶暴动，也叫罗德尼·金起义(Rodney King)。1992年发生在美国洛杉矶的一次因种族问题而产生的城市暴动。暴动初期警察没有任何行动，导致这场暴动持续了四天并透过媒体震撼整个世界。REUTEmore
第19名：2011年凯西·安东尼(Casey Anthony)杀女案的判决。轰动美国的“凯西杀女案”在经过近3年的司法程序后于2011年7月最终判定，佛罗里达州奥兰多的一个陪审团裁定，针对被告凯西·安东尼谋杀2岁亲生女儿more
第20名：1963年的肯尼迪总统的葬礼。 REUTERS/JFK Library