印象最深刻的画面 Most memorable moments

第17名：2000年总统候选人布什与戈尔的选举结果。2000年美国总统选举是美国历史上选举结果最接近的几次之一，两个主要的参选人是共和党候选人乔治·W·布什，以及当时的美国副总统、民主党候选人艾尔·戈尔。最终的选举结果经过一个月的争议后才最终定案，最主要的争执焦点是佛罗里达州的选举结果，双方在这个州的得票数异常接近。佛罗里达州的25张选举人票最终可以决定选举的胜负，而争议是在经过多次的反复点算普选票以及司法判决后才最终结束的。 REUTERS/File