福布斯最具影响力名人榜 Most powerful Celebrities
福布斯网站近日公布全球100位最具影响力的娱乐与体育名人，在去年有5,200万美元入账的“拉丁天后”珍妮佛·洛佩兹位居榜首。福布斯名人榜是根据名人的收入、媒体曝光率(包括在印刷媒体，电视，广播及网络的曝光量)，还有在Facebook及Twitter上的社交影响力排名而综合得出的排行。榜单涵盖了电影和电视演员，电视名人，模特，运动员，作家，音乐家和喜剧演员。 REUTERS/Danny Moloshok
第2名：美国著名脱口秀主持人奥普拉·温弗瑞(Oprah Winfrey)，天才管理能力使其吸金能力高居第一，去年一年吸金高达1.65亿美元。榜单上名人收入包括2011年5月1日至2012年5月1日之间的税前收入，诸如管理费、经纪费及律师费没有从中扣除。 REUTERS/Brijesh Singh
第3名：当红流行乐坛小生贾斯汀·比伯(Justin Bieber)，凭借去年的巡回演唱会和唱片销售入账5,500万美元。他还是一名刚起步的风险投资人，对几家刚创始的公司进行了投资，如Spotify、Tinychat和Enflick等。REUTERS/Mark Blinch
第4名：是美国乐坛小天后蕾哈娜(Rihanna)，去年收入为5,300万美元。 REUTERS/Ueslei Marcelino
第5名：Lady Gaga，虽然与珍妮佛·洛佩兹的收入相当，但由于在过去的12个月内，Gaga并没有举办太多的巡回演出，且新专辑《Born This Way》的销量遭遇滑铁卢，导致在今年的榜单中排名下滑。 REUTERS/Issei Kato
第6名：小甜甜布兰妮，去年收入为5,800万美元。 REUTERS/Stephen Lam
第7名：好莱坞真人秀女星金·卡戴珊(Kim Kardashian)，收入为1,800万美元，但其在电视与网络中的排名靠前。 REUTERS/Eric Thayer
第8名：美国当红流行女歌手凯蒂·佩里(Katy Perry)，去年收入为4,500万美元。 REUTERS/Fabrizio Bensch
第9名：好莱坞型男汤姆·克鲁斯(Tom Cruise)，收入为7,500万美元。 REUTERS/Stefan Wermuth
第10名：大导演斯皮尔伯格(Steven Spielberg)，去年收入高达1.3亿美元。 REUTERS/Carlo Allegri
第11名：乡村歌谣小天后泰勒·史薇芙特(Taylor Swift)，收入为5,700万美元。 REUTERS/Tami Chappell
第12名：高尔夫健将泰格·伍兹(Tiger Woods)，过去一年收入为5,800万美元，在体育名人中排名最前。 REUTERS/Joseph J. Capellan
第13名：性感女神安吉丽娜·朱莉(Angelina Jolie)，收入为2,000万美元，布拉德·皮特位列第28位。REUTERS/Lucas Jackson
第14名：美国房地产大亨唐纳德·特朗普(Donald Trump)，去年收入为6,300万美元。 REUTERS/Andrew Burton
第15名：NBA巨星球员“小皇帝”勒布朗·詹姆斯(LeBron James)，年收入为5,300万美元。 REUTERS/Aaron Josefczyk
第16名：流行天后碧昂斯，年收入为4,000万美元，丈夫Jay-Z排在第38位。 REUTERS/Cathal McNaughton
第17名：摇滚巨星埃尔顿·约翰(Elton John)，去年收入为8,000万美元。 REUTERS/Darren Staples
第18名：“选秀教父”、《The X Factor》创始人西蒙·考威尔(Simon Cowell)，年收入为9,000万美元。 REUTERS/Phil McCarten
第19名：著名谈话节目主持人拉什·林博(Rush Limbaugh)，年收入为6,900万美元。 REUTERS/Micah Walter
第20名：导演泰勒·佩里(Tyler Perry)，去年收入为1.05亿美元。 REUTERS/Larry Downing