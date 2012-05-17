福布斯最具影响力名人榜 Most powerful Celebrities

福布斯网站近日公布全球100位最具影响力的娱乐与体育名人，在去年有5,200万美元入账的“拉丁天后”珍妮佛·洛佩兹位居榜首。福布斯名人榜是根据名人的收入、媒体曝光率(包括在印刷媒体，电视，广播及网络的曝光量)，还有在Facebook及Twitter上的社交影响力排名而综合得出的排行。榜单涵盖了电影和电视演员，电视名人，模特，运动员，作家，音乐家和喜剧演员。 REUTERS/Danny Moloshok