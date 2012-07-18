最有影响力的商界女性 Most Powerful Women in Business

谷歌前高管、今年37岁的梅里莎·梅耶尔(Marissa Mayer)近日被任命为雅虎新CEO，同时向媒体宣布她已怀孕，预产期大概在十月，这引发热议。梅耶尔曾名列美国《财富》杂志2011年度“美国50大商界最有影响力女性”排行榜，她是谷歌最早批的员工之一，也是谷歌首位女性工程师，曾领导了谷歌多项业务，包括其搜索引擎的设计。 REUTERS/Robert Galbraith