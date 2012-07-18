最有影响力的商界女性 Most Powerful Women in Business
谷歌前高管、今年37岁的梅里莎·梅耶尔(Marissa Mayer)近日被任命为雅虎新CEO，同时向媒体宣布她已怀孕，预产期大概在十月，这引发热议。梅耶尔曾名列美国《财富》杂志2011年度“美国50大商界最有影响力女性”排行榜，她是谷歌最早批的员工之一，也是谷歌首位女性工程师，曾领导了谷歌多项业务，包括其搜索引擎的设计。 REUTERS/Robert Galbraith
美国《财富》杂志公布的2011年度“美国50大商界最有影响力女性”排行榜中，以大胆决策而著称的卡夫食品公司董事长兼首席执行官艾琳·罗森菲尔德(Irene Rosenfeld)位居榜首，在2011年获得总额2,190万美元的薪酬。 REUTERS/Jacky Naegelen
第二名：百事董事长兼首席执行官卢英德(Indra Nooyi)，1994年加入百事可乐担任其全球首席财务官，同时被任命为董事会成员之一。卢英德出生于印度马德拉斯，印度管理学院MBA毕业，23岁赴美留学并获得耶鲁大学管理硕士学位。 REUTERS/Pascal Lauener
第三名：世界粮商巨头美国ADM(Archer Daniels Midland)首席执行官帕特里克·沃尔茨(Patricia Woertz)。
第四名：杜邦首席执行官柯爱伦(Ellen Kullman)，是公司1802年创立以来首位担任这项职务的女性。 REUTERS/Christian Hartmann
第五名：美国医疗保险公司WellPoint集团首席执行官安吉拉·布拉利(Angela Braly)。REUTERS/Brendan McDermid
第六名：雅芳公司董事长及前任首席执行官、美籍华人钟彬娴(Andrea Jung)，1999年加入雅芳，2008年加入苹果公司董事局，2010年被苹果公司邀请出任联合首席董事。 REUTERS/Lucas Jackson
第七名：IBM新任首席执行官罗睿兰(Ginni Rometty)，曾担任IBM全球销售部门的负责人。罗睿兰出任CEO后表示该公司还将继续向具有更高价值的市场推进，聚焦于长期增长战略。 REUTERS/Jon Iwata-IBM/Handout
第八名：施乐首席执行官厄苏拉·伯恩斯(Ursula Burns)。REUTERS/Steve Marcus
第九名：惠普公司CEO梅格·惠特曼(Meg Whitman)，曾任美国eBay公司首席执行官。REUTERS/Jim Urquhart
第十名：雅芳今年4月任命的新首席执行官谢琳·麦科伊(Sherilyn S. McCoy)。现年53岁的谢琳·麦科伊已在强生公司供职30年，曾任强生执行委员会副总裁。