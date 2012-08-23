最有影响力的女人 Most powerful women
《福布斯》杂志公布全球“最有影响力的女人”榜单，德国总理默克尔(Angela Merkel)蝉联榜首，这是默克尔连续第二年上榜，显示出她在维护欧洲联盟团结、处理欧债危机方面的魄力。 REUTERS/Sebastien Pirlet
美国国务卿希拉里排名第二，处理的要务包括了“维基解密”泄漏美国外交文件的事件。榜单列举出了在政治、娱乐、科技和非营利性组织等各领域的女性领袖，根据她们的社会影响力、财富控制权和媒体的曝光度进行排位。 REUTERS/Kevin Lamarque
第3名：巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)，在国内保持着较高的支持率。REUTERS/Ueslei Marcelino
第4名：微软创始人比尔•盖茨的妻子梅琳达(Melinda)，与丈夫比尔•盖茨一起建立了美国有史以来最大的基金会--盖茨基金会。 REUTERS/Suzanne Plunkett
第5名：《纽约时报》史上首名女性执行编辑吉尔·艾布朗森(Jill Abramson)。 REUTERS/Kena Betancur
第6名：印度国大党主席索尼娅·甘地(Sonia Gandhi)。索尼亚•甘地出生于意大利，是前总理拉•甘地的妻子，在丈夫遇刺身亡后步入政坛，出任国大党主席。REUTERS/Adnan Abidi
第7名：美国第一夫人米歇尔·奥巴马(Michelle Obama)。 REUTERS/Kevin Lamarque
第8名：国际货币基金组织(IFM)总裁克里斯汀·拉加德(Christine Lagarde)，原为法国财政部长。 REUTERS/Ueslei Marcelino
第9名：美国国土安全部长珍妮特·纳波利塔诺(Janet Napolitano)。 REUTERS/Jonathan Ernst
第10: 社交网站Facebook首席运营官雪莉·桑德伯格(Sheryl Sandberg)，此前曾出任谷歌执行董事。。 REUTERS/Mike Segar
第11名：美国“脱口秀女王”奥普拉(Oprah Winfrey)。 REUTERS/Siphiwe Sibeko
第12名：百事公司首席执行官英德拉•努伊(Indra Nooyi)，被誉为百事的“首席建筑师”。 REUTERS/Mike Segar
第13名：以大胆决策而著称的卡夫食品公司董事长兼首席执行官艾琳•罗森菲尔德(Irene Rosenfeld)。 REUTERS/Jacky Naegelen
第14名：美国流行音乐歌手Lady Gaga。 REUTERS/Joel Page
第15名：IBM新任首席执行官罗睿兰(Ginni Rometty)，曾担任IBM全球销售部门的负责人。 REUTERS/Jon Iwata-IBM
第16名：阿根廷总统克里斯蒂娜·基什内尔(Cristina Fernandez)。 REUTERS/Bruno Domingos
第17名：施乐首席执行官厄苏拉·伯恩斯(Ursula Burns)。 REUTERS/Steve Marcus
第18名：惠普公司CEO梅格·惠特曼(Meg Whitman)，曾任美国eBay公司首席执行官。 REUTERS/David McNew
第19名：缅甸反对派领导人、诺贝尔和平奖获得者昂山素季(Aung San Suu Kyi)。 REUTERS/Sukree Sukplang
第20名：巴西国家石油公司首席执行官玛丽亚·达斯·格雷卡斯·席尔瓦·福斯特(Maria das Gracas Silva Foster)。 REUTERS/Ueslei Marcelino
第21名：雅虎新CEO、谷歌前高管梅里莎·梅耶尔(Marissa Mayer)，已怀孕，预产期大概在今年十月。 REUTERS/Robert Galbraith
第22名：迪斯尼/ABC电视集团总裁安妮·斯威尼(Anne Sweeney)。 REUTERS/Lucy Nicholson
第23名：美国ABC新闻台主持人戴安娜·索耶(Diane Sawyer)。 REUTERS/Gary Hershorn
第24名：美国第二大健康保险商Wellpoint首席执行官安吉拉·布拉利(Angela Braly)。 REUTERS/Brendan McDermid