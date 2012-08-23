最有影响力的女人 Most powerful women

美国国务卿希拉里排名第二，处理的要务包括了“维基解密”泄漏美国外交文件的事件。榜单列举出了在政治、娱乐、科技和非营利性组织等各领域的女性领袖，根据她们的社会影响力、财富控制权和媒体的曝光度进行排位。 REUTERS/Kevin Lamarque