“自由斗士”曼德拉辞世 Nelson Mandela
2013年12月5日，南非总统祖马宣布，南非前总统曼德拉因长期肺部感染医治无效，在约翰内斯堡家中平静辞世，享年95岁。(摄于2005年3月18日) REUTERS/Mike Hutchings/Files
曼德拉是南非第一位黑人总统，是反对种族隔离斗争的象征性人物，在种族隔离监狱关押27年获释后，他帮助领导南非摆脱流血和动乱，实现民主。(2010年2月10日，罗本岛的监狱外矗立的曼德拉雕像。) REUTERS/Finbarmore
曼德拉从默默无闻中成长起来，挑战南非白人种族隔离政府，由此成为20世纪最受尊敬与热爱的人物之一。(2013年6月9日，约翰内斯堡亚历山德拉镇，曼德拉故居的墙外涂鸦。) REUTERS/Mujahid Safodien
南非政府以政治煽动和非法越境罪为由，判处曼德拉5年监禁。1964年6月，曼德拉又被指控犯有阴谋颠覆罪改判为无期徒刑。(1994年2月11日，时任南非总统曼德拉重访位于开普敦罗本岛的监狱，他曾在这里度过27年牢狱生涯中的1more
1990年2月11日，南非当局在国内外舆论压力下，被迫宣布无条件释放曼德拉。曼德拉在获释后与妻子温妮携手向支持者致意。 REUTERS/File
在40年的政治生涯中，曼德拉获得超过一百项奖项，包括1993年度诺贝尔和平奖。(1993年12月10日，挪威奥斯陆，时任非国大主席曼德拉和南非总统德克勒克领取当年的诺贝尔和平奖。诺贝尔委员会称，曼德拉和德克勒克为消除南非more
1994年5月10日，曼德拉就任新南非第一任总统。曼德拉是全面代议制民主选举所选出的首任南非元首，于1999年退休。 REUTERS/Juda Ngwenya
1990年6月22日，在纽约联合国总部，南非反种族隔离领袖、南非非洲人国民大会(ANC)主席曼德拉发表演讲。 REUTERS/Mark Cardwell
1990年6月25日，时任美国总统乔治·布什在白宫会见曼德拉。 REUTERS/Gary Cameron
1990年7月4日，英国首相撒切尔夫人在伦敦唐宁街10号会见曼德拉。 REUTERS/Russell Boyce
1996年7月9日，曼德拉对英国进行国事访问，并与英女王伊丽莎白同乘马车经过白金汉宫。 REUTERS/Stringer
1998年3月27日，开普敦，曼德拉和到访的时任美国总统克林顿出席新闻发布会。克林顿是首位出访南非的美国在任总统。 REUTERS/FILES
1999年5月6日，时任南非总统曼德拉应邀访华，他是首位访华的南非国家元首。曼德拉与时任北大校长陈佳洱握手致意。 REUTERS/FILES
1990年11月9日，在结束约翰内斯堡的游览后，曼德拉怀抱孙子Bambata离开。 REUTERS/Ulli Michel
1995年6月24日，在橄榄球世界杯决赛后，曼德拉与几百新西兰夺冠的南非橄榄球跳羚队队长弗朗索瓦·皮纳尔握手致意。 REUTERS/Mark Baker
1995年2月10日，曼德拉再次重访位于开普敦罗本岛的监狱，并在采石场重现狱中采石场景。 REUTERS/File
曼德拉1999年卸任总统后，把精力集中在慈善工作上，全心投入纳尔逊·曼德拉儿童基金会和“46664”艾滋病慈善机构的工作中。(1996年7月19日，夸祖鲁-纳塔尔省，曼德拉与2000多名残疾儿童庆祝78岁生日。) REUmore
2003年7月19日，曼德拉与妻子格拉萨庆祝85岁生日。 REUTERS/POOL/Themba Hadebe
2008年7月18日，南非前总统曼德拉在位于古努镇的家中庆祝90岁生日，妻子格拉萨陪伴在侧。 REUTERS/Themba Hadebe/Pool
2010年7月11日，南非索维托足球城体育场，曼德拉与妻子格拉萨在世界杯决赛开幕前到场致意。 REUTERS/Michael Kooren
2012年8月6日，时任美国国务卿希拉里在古努镇看望曼德拉。 REUTERS/Jacquelyn Martin/Pool
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