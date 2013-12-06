“自由斗士”曼德拉辞世 Nelson Mandela

南非政府以政治煽动和非法越境罪为由，判处曼德拉5年监禁。1964年6月，曼德拉又被指控犯有阴谋颠覆罪改判为无期徒刑。(1994年2月11日，时任南非总统曼德拉重访位于开普敦罗本岛的监狱，他曾在这里度过27年牢狱生涯中的1more