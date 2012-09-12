纽约时尚趣味街拍 New York Fashion Week Triptych Portraits
9月9日，在纽约时装周上，意大利博主Nicoletta Reggio着蓝色外套，手拿白色包包，潮味十足。 REUTERS/Carlo Allegri
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来自爱尔兰的Miriam Kelleher彰显了优雅与酷味的完美搭配。 REUTERS/Carlo Allegri
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来自纽约的时装设计师Shail Upadhya。 REUTERS/Carlo Allegri
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来自洛杉矶的Ashlex Garcia凸显粉红少女风。 REUTERS/Carlo Allegri
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来自哈林街区的Cocoa Bella一身潮味服装，搭配鲜艳的红色包包。REUTERS/Carlo Allegri
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来自中国的Katrina Wu一身优雅淑女打扮。 REUTERS/Carlo Allegri
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来自意大利的Camilla Senturi条纹外套，搭配蕾丝裙。 REUTERS/Carlo Allegri
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来自洛杉矶的Carina Eala。 REUTERS/Carlo Allegri
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来自喀麦隆的Ladiva Momo性感十足。 REUTERS/Carlo Allegri
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来自俄亥俄州哥伦布的Cathi Thrush。REUTERS/Carlo Allegri
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来自北卡罗来纳夏洛特的Jazsalyn McNeil个性十足。 REUTERS/Carlo Allegri
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来自加纳的Justice Kwesi Kwarteng玩转撞色风格。REUTERS/Carlo Allegri
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来自纽约的Cara Elizabeth。 REUTERS/Carlo Allegri
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来自加利福尼亚州贝克斯菲尔德的Patrick O'Brien。REUTERS/Carlo Allegri
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