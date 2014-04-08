社会进步指数新西兰夺冠 New Zealand

首都惠灵顿位于新西兰北岛的西南部，是往来南北二岛的交通枢纽，优越的地理位置使其成为新西兰的政治、文化和经济中心，是仅次于奥克兰的第二大港、欧亚远洋船只的补给站，也是最大的客运港。(摄于2011年9月15日) REUTERmore