社会进步指数新西兰夺冠 New Zealand
非营利组织Social Progress Imperative近日公布数据显示，新西兰名列“社会进步指数”（SPI）榜首。(2011年10月23日，奥克兰) REUTERS/Jacky Naegelen
“社会进步指数”（SPI）对各国的社会和环境情况而非经济产出进行排名，以推动政界和商界将社会进步作为头等要务。(2011年9月30日，惠灵顿) REUTERS/Jacky Naegelen
该指数对132个国家进行评比，衡量了超过50项指标，包括健康、卫生、居住、个人安全、信息获取、可持续性、包容性和教育等诸多方面。(2011年9月26日，塔拉纳基山) REUTERS/Bogdan Cristel
新西兰在个人权利和自由、互联网访问、学校入学等方面得分很高，在整体榜单排名最前。(2011年9月28日，一名高空弹跳者俯瞰奥克兰。)REUTERS/Stefan Wermuth
新西兰是位于太平洋西南部的一个岛国，由北岛、南岛、斯图尔特岛及其附近一些小岛组成，面积约26.8万平方公里，是世界上人口城市化最高的国家之一。(2002年12月17日，奥克兰豪拉基湾举行路易威登杯帆船赛。) REUTERmore
新西兰是个多岛屿的国家，其类型丰富的原生态自然环境构筑出引入入胜的自然美妙风光。(2001年4月1日，北帕默斯顿附近上空出现南极光。) REUTERS/Stringer
新西兰经济发达，人均GDP约3万美元，以畜牧业为经济基础，农牧产品出口量占其出口总量的50%，羊肉、奶制品和粗羊毛的出口量均居世界第一，还是世界上最大的鹿茸生产国和出口国。(2009年4月29日，奥克兰，远极中学的学生入more
首都惠灵顿位于新西兰北岛的西南部，是往来南北二岛的交通枢纽，优越的地理位置使其成为新西兰的政治、文化和经济中心，是仅次于奥克兰的第二大港、欧亚远洋船只的补给站，也是最大的客运港。(摄于2011年9月15日) REUTERmore
奥克兰是新西兰最大的城市，是公认的全球生活质量最高的10个城市之一，地处丘陵地带，有多处死火山，依山傍海，气候宜人。(2003年1月19日，奥克兰豪拉基湾举行路易威登杯帆船赛。) REUTERS/Mark Baker
新西兰属温带海洋性气候，四季温差变化不大，植物生长茂盛，森林覆盖率达29%，天然牧场或农场占国土面积的一半，是个名副其实的绿色王国。(2011年10月1日，惠灵顿) REUTERS/Jacky Naegelen
新西兰南岛有着广袤的冰川，其中闻名于世的福克斯冰川冬天以每日2.5公里的速度延伸，比一般的冰川“走速”快十倍，且其末端延伸至海岸低地，容易接近。(2009年4月9日，福克斯冰川景观。) REUTERS/Russell Bmore
新西兰不仅环境优美，还有着丰富的体育运动和社会人文。(2009年5月22日，汉密尔顿，怀卡托酋长队与威灵顿飓风队进行橄榄球比赛。) REUTERS/Nigel Marple
2007年2月6日，因弗卡吉尔附近的怀卡卡举行新西兰白石滚奶酪锦标赛。滚奶酪比赛起源于英国，参赛选手在比赛中追赶一个从山上滚下的巨大奶酪轮，追到的选手最终将得到这块奶酪。 REUTERS/Simon Baker
2005年6月18日，但尼丁，英国及爱尔兰狮队和奥塔哥队球迷举行裸体橄榄球比赛。 REUTERS/Simon Baker
新西兰地处世界两大构造板块之间，位于“太平洋火环”断裂带上，属于地震、火山频发地区，极易受到火山喷发、地震和海啸的袭击，遭受洪水、山体滑坡等地质灾害，每年有1,000多个地震报告。(2011年9月14日，皇后镇)REUTmore
2011年2月22日，新西兰第二大城市基督城周遭遇五个月内的第二场强烈地震，震级达里氏6.3级，已造成至少76人死亡，约2,500人受伤，是该国80年来死亡人数最多的自然灾害。(员工准备从窗口离开办公大楼。) REUTEmore
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