路透年度图片-新闻类
1月12日，巴勒斯坦拉马拉，警察站在示威者焚烧的路障前。示威起源于联合国难民救济及工程局员工为增加工资而举行的罢工抗议活动。 REUTERS/Mohamad Torokman
2月12日，乌克兰基辅，一名牧师在冲突发生地用扩音器向防暴警察讲话。去年11月，乌克兰政府宣布，暂停与欧盟签署联系国协定，同时将加强与俄罗斯等其他独联体国家的经贸关系，从而引发大规模示威，进而演变为政治危机。REUTERmore
3月4日，南非比勒陀利亚，南非“刀锋战士”、残奥会明星奥斯卡・ 皮斯托瑞斯(Oscar Pistorius)因涉嫌去年枪杀女友出庭受审。皮斯托瑞斯10月21日因杀害女友被判刑五年，这场吸引了南非乃至世界目光的审判就此落幕more
3月31日，新西兰皇家空军在南印度洋搜寻失联的马航MH370航班。从吉隆坡飞往北京的马航MH370航班客机于3月8日失踪，据信已经坠毁。机上的239名乘客中，有大约三分之二的乘客是中国公民。REUTERS/Rob Grimore
4月6日，叙利亚阿勒颇，在政府军投掷的火药桶爆炸后，几名男子从废墟中救出一个男孩。REUTERS/Hosam Katan
4月15日，西班牙奥维耶多，一名参加圣周游行的忏悔者。复活节前的一周被称为“圣周”，所有教堂在圣周期间都会全体出动上街游行。 REUTERS/Eloy Alonso
4月11日，法国巴黎格雷万蜡像馆将歌手伊迪丝·琵雅芙(Edith Piaf)'的蜡像打包，准备运往位于布拉格的新馆。 REUTERS/Philippe Wojazer
5月21日，浙江嘉兴，工人们重新粉刷南湖革命纪念馆里的党旗标志。 REUTERS/Chance Chan
7月8日，阿富汗喀布尔，支持者在集会前搬运总统候选人阿卜杜拉·阿卜杜拉的画像。 9月21日，候选人阿什拉夫·加尼和另一名候选人阿卜杜拉·阿卜杜拉签署一份权力分享协议，结束了持续三个月的选举纷争。最终，前财政部长阿什拉夫·more
6月9日，阿富汗喀布尔，在总统候选人阿卜杜拉·阿卜杜拉的竞选集会结束后，一名支持者举着国旗。 REUTERS/Ahmad Masood
6月15日，以色列大漠，非洲犹太人庆祝五旬节，一个女孩躲在母亲身后。 REUTERS/Finbarr O"Reilly
8月13日，伊拉克边境城镇费希哈布尔，一个雅兹迪小女孩坐着休息。数千名雅兹迪人为了逃离伊斯兰国极端武装的杀害，穿过叙利亚来到库尔德人控制的费希哈布尔。 REUTERS/Youssef Boudlal
8月20日，缅甸仰光，两名男子裹着蚊帐在桥上睡觉。REUTERS/Soe Zeya Tun
9月1日，利比里亚佩恩斯维尔，视频截图显示医务人员将一名逃离医院的埃博拉病人抬上救护车。世界卫生组织12月24日称，西非埃博拉疫情最严重的三个国家几内亚、塞拉利昂和利比里亚确诊病例达到19,463人，其中死亡人数已升至7more
9月9日，印度艾哈迈达巴德，河水中散落着信徒在象神节庆祝活动中沉入的象神塑像，一个男孩在河边捡拾物品。REUTERS/Amit Dave
9月16日，美国加州Fresh Pond，消防员参加森林火灾灭火行动。 REUTERS/Noah Berger
9月5日，上海，一名女子在水中拍摄孕妇照。 REUTERS/Carlos Barria
11月10日，北京，国家主席习近平在人民大会堂应约会见日本首相安倍晋三。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
11月12日，法国巴黎，法国总统奥朗德(中)访问拉维莱特科学城，带3D眼镜观看“菲莱”登陆彗星视频。“罗塞塔”探测器的着陆器“菲莱”安全抵达彗星表面，开展人类历史上的首次彗星登陆行动。REUTERS/Jacques Brmore
10月28日，加拿大国会枪击案丧生士兵Nathan Cirillo的葬礼在哈密尔顿举行，其五岁的儿子出席葬礼。加拿大国会大楼枪击案造成两名士兵遇难。REUTERS/Mark Blinch
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