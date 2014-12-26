路透年度图片-新闻类

3月31日，新西兰皇家空军在南印度洋搜寻失联的马航MH370航班。从吉隆坡飞往北京的马航MH370航班客机于3月8日失踪，据信已经坠毁。机上的239名乘客中，有大约三分之二的乘客是中国公民。REUTERS/Rob Grimore