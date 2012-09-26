谷歌在日本开售Nexus 7平板电脑 Nexus 7 Tablet
2012年9月25日，谷歌在日本开始销售Nexus 7平板电脑，并提供日语电影和图书下载。(摄于东京) REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Nexus 7平板电脑存储容量为16G，日本消费者开始可以在网上购买，价格为1.98万日元(250美元)，实体零售店将于10月2日开售该产品。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Nexus 7是谷歌首款自有品牌的平板电脑，具备7英寸1280x800分辨率的IPS屏幕(支持十指多点触控)、NVIDIA Tegra 3四核处理器及最新的Android 4.1果冻豆系统三大亮点。(谷歌董事长施密特(Eric Schmidt)参加发布会。) REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Nexus 7平板电脑拥有1GB的内存、120万像素的前置摄像头、NFC、加速器传感器、陀螺仪、GPS、microUSB接口等功能。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Nexus 7平板电脑还拥有4325mAh的锂电池，9小时连续影片播放能力和长达300小时的待机时间。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
谷歌董事长施密特在稍后的新闻简报会上表示，智能手机市场的增长将引发日本专注于购物的新兴企业的崛起。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
据谷歌称，Nexus 7平板电脑之前已在澳大利亚、法国、德国、西班牙、加拿大、英国以及美国上市。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
媒体记者体验Nexus 7平板电脑。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
谷歌董事长施密特手拿Nexus 7。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
谷歌产品管理主管雨果·巴拉(Hugo Barra)。REUTERS/Kim Kyung-Hoon