诺贝尔奖项全揭晓 Nobel Prize winners
2013年10月14日，2013年度诺贝尔奖获奖者名单全部揭晓。(10月8日，瑞典皇家科学院在首都斯德哥尔摩举行新闻发布会。) REUTERS/Erik Martensson/TT News Agency
(由左至右)美国经济学家尤金·法马(Eugene Fama)、拉尔斯·彼得·汉森(Lars Peter Hansen)和罗伯特·席勒(Robert Shiller)因其在资产价格的实证分析方面的贡献而共同获得2013年诺more
芝加哥大学教授尤金·法马因成功展示股票真正价值在短期内极难预测而获奖。他的研究证明，短期股价会随时迅速受到新信息的影响而浮动。 REUTERS/Jim Young
耶鲁大学经济学教授罗伯特·席勒因在1980年代发现股价浮动幅度远远超过股息浮动幅度而获奖。REUTERS/Michelle McLoughlin
2013年诺贝尔和平奖颁授予禁止化学武器组织(OPCW)。它于1997年5月23日成立，总部设在荷兰海牙。自叙利亚化学武器危机发生以来,禁止化学武器组织先后多次组织专家进入叙利亚,对其境内的化武使用情况作出了专业、科学的more
2013年诺贝尔文学奖授予了加拿大作家爱丽丝·门罗(Alice Munro)，瑞典学院给出的颁奖词是：“当代短篇小说大师”。（出售中的由爱丽丝·门罗写作的书籍。）REUTERS/Ralph Orlowski
(由左至右)美国科学家马丁·卡普拉斯(Martin Karplus)，迈克尔·莱维特(Michael Levitt)和阿里耶·瓦谢勒(Arieh Warshel)分获2013年诺贝尔化学奖，以表彰他们为复杂的化学体系设计more
20世纪70年代，这三位科学家结合经典和量子物理学，设计出这种多尺度模型，将传统的化学实验搬到了网络世界，为更全面了解并预测化学反应进程奠定了基础。（哈佛大学教授马丁·卡普拉斯在得知获奖后与他人通话。）REUTERS/Dmore
美国斯坦福大学生物物理学家迈克尔·莱维特。 REUTERS/Robert Galbraith
三位获奖者平分800万瑞典克朗(约合120万美元)的奖金。(南加州大学教授阿里耶·瓦谢勒与妻子。) REUTERS/Lucy Nicholson
英国物理学家彼得·希格斯(Peter Higgs)(右)和比利时物理学家弗朗索瓦·恩格勒(Francois Englert)(左)因提出希格斯玻色子存在的假设理论分享诺贝尔物理学奖。 REUTERS/Denis Balimore
该理论解释了物质如何取得质量并形成星球，被誉为了解宇宙的关键理论之一。若是没有希格斯场，所有粒子将以光速穿梭，原子将不存在。 REUTERS/Erik Martensson/TT News Agency
两位科学家早在半个世纪前即提出上述假设，去年欧洲核子研究组织(CERN)最终找到了上述新基本粒子。(欧洲核研究组织(CERN)工作人员庆祝获奖提名。) REUTERS/Denis Balibouse
希格斯和恩格勒将分享800万瑞典克朗的奖金。(弗朗索瓦·恩格勒得知获奖后站在阳台上向媒体致意。) REUTERS/Yves Herman
爱丁堡大学荣誉退休教授彼得·希格斯(Peter Higgs)教授以希格斯机制与希格斯粒子而闻名于世，其希格斯机制理论于1964年提出。REUTERS/Russell Cheyne
2013年诺贝尔生理医学奖授予美国科学家詹姆斯·罗斯曼(James Rothman)和兰迪·谢克曼(Randy Schekman)、德国科学家托马斯·苏德霍夫(Thomas Suedhof)，以表彰他们发现细胞内部囊泡运more
詹姆斯·罗斯曼阐明了囊泡是如何与目标融合并传递的蛋白质机器。 REUTERS/Adrees Latif
兰迪·谢克曼发现了囊泡传输所需的一组基因。 REUTERS/Robert Galbraith
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