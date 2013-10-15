诺贝尔奖项全揭晓 Nobel Prize winners

20世纪70年代，这三位科学家结合经典和量子物理学，设计出这种多尺度模型，将传统的化学实验搬到了网络世界，为更全面了解并预测化学反应进程奠定了基础。（哈佛大学教授马丁·卡普拉斯在得知获奖后与他人通话。）REUTERS/Dmore