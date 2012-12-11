年终盘点：讣告类 Notable Deaths of 2012
美国宇航员、“登月第一人”阿姆斯特朗(Neil Armstrong)的家人8月25日宣布他辞世消息，享年82岁。阿姆斯特朗于1969年7月20日作为“阿波罗11号”指挥官登上月球，成为人类历史上第一个登上月球的人，他当时more
美国流行音乐天后惠特尼·休斯顿于2月11日在贝弗利山希尔顿酒店去世，年仅48岁。 REUTERS/Mario Anzuoni
美国爵士钢琴大师及作曲家戴夫·布鲁贝克(Dave Brubeck)于12月5日因心脏衰竭在美国康涅狄格州一家医院去世，享年91岁。其经纪人罗素·格罗伊德证实了这一消息，并称再过一天就是布鲁贝克92岁的生日。 REUTERmore
美国知名导演编剧诺拉·艾芙隆(Nora Ephron)于6月26日因白血病去世，享年71岁，作品有《电子情书》、《西雅图夜未眠》、《缘份的天空》等。 REUTERS/Lucas Jackson
因为热播剧《达拉斯》(Dallas)中狡诈贪婪的J.R.-埃文(J.R. Ewing)一角而深受电视观众喜爱的老牌男演员拉里·哈格曼(Larry Hagman)于11月23日在达拉斯市去世，终年81岁。 REUTERS/more
美国著名电视人迪克·克拉克(Dick Clark)因心脏病病发救治无效，于美国当地时间4月18日逝世，享年82岁。 REUTERS/Mike Blake
70年代风靡全世界、有“迪斯可皇后”之称的美国传奇女歌唐娜·莎曼(Donna Summer)于5月17日在美国因癌症过世，享年63岁。唐娜·莎曼曾经是5度格莱美音乐奖得主，纵横70年代到80年代初期。REUTERS/Chmore
被誉为美发教父的国际知名发型师维达·沙宣(Vidal Sassoon)于5月9日在美国洛杉矶家中去世，享年84岁。 REUTERS/File
美国知名女性时尚杂志Cosmopolitan终身总编、畅销书籍《单身女孩和性》的作者海伦•格蕾•布朗(Helen Gurley Brown)于8月13日辞世，享年90岁。REUTERS/File
美国第一位女宇航员Sally Ride因胰腺癌于7月23日去世，终年61岁。REUTERS/NASA/Handout
被誉为“美国警长”的演员安迪·格里菲斯(Andy Griffith)于当地时间7月3日去世，享年86岁。格里菲斯在五六十年代凭借“安迪·格里菲斯秀”(The Andy Griffith Show)赢得观众的喜爱，并获得了more
传奇喜剧天后菲利斯·迪勒(Phyllis Diller)于8月20日在洛杉矶家中去世，终年95岁。近年来，菲利斯·迪勒一直深受心脏病的折磨，健康情况每况愈下。REUTERS/Rose Prouser
美国说唱团体野兽男孩(Beastie Boys)成员MCA(Adam Yauch)于5月去世，年仅47岁。MCA在2009年被确诊罹患癌症。REUTERS/Mario Anzuoni
英国知名兄弟乐队比吉斯(Bee Gees)主唱罗宾·吉布(Robin Gibb)5月20日因癌症去世，享年62岁。 REUTERS/Regi Varghese
美国一代灵歌天后埃塔·詹姆斯(Etta James)因白血病并发症于1月20日在加州的一家医院病逝，享年73岁。 REUTERS/Fred Prouser FSP/DL
美国传奇摇滚乐队The Band成员，71岁的鼓手兼歌手李翁·赫姆(Levon Helm)于美国时间4月19日逝世。乐队曾在2008年获格莱美终身成就奖，李翁·赫姆还凭借个人音乐作品在近四年斩获三项格莱美大奖。REUTEmore
美国科幻、奇幻、恐怖小说作家雷·布拉德伯利(Ray Bradbury)于美国时间6月6日在洛杉矶去世，享年91岁。代表书籍有《火星纪事》及《华氏451度》。 REUTERS/Fred Prouser
现年54岁的好莱坞男星迈克尔·克拉克·邓肯(Michael Clarke Duncan)因心脏病于9月3日在美国辞世。 REUTERS/Gus Ruelas
美国演员工会奖终身成就奖得主欧内斯特·博格宁(Ernest Borgnine)于7月8日去世，享年95岁。博格宁1955年凭借电影《君子好逑》(Marty)获得第28届奥斯卡以及第13届金球奖最佳男主角。博格宁还曾主演美more
好莱坞老牌男星、曾在经典美剧《杰弗逊一家》(The Jeffersons)中有过出色表演的谢尔曼·汉姆斯利(Sherman Hemsley)7月24日在美国德克萨斯州逝世，享年74岁。REUTERS/Fred Prousmore
下一个
莫言领取2012年诺贝尔文学奖 Mo Yan 2012
(Reuters) - 2012年诺贝尔奖颁发典礼12月10日在瑞典首都斯德哥尔摩音乐厅举行。瑞典国王卡尔十六世—古斯塔夫为中国作家莫言颁发了诺贝尔文学奖的奖章和证书。
24小时时事新闻(12月11日) 24Hours
(Reuters) - 聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
寰宇搜奇 Oddly(18)
(Reuters) -世界之大，无奇不有。路透摄影记者为你打开这扇“随意门”。
皇室宝贝 Royal babies
(Reuters) - 盘点各国皇室宝贝，含着金汤匙出生的他们一出生就备受瞩目。
精选图集
Ski and snowboard world championships
Highlights from the Snowboarding and Freestyle Skiing World Championships.
Dutch firebrand politician Geert Wilders
The anti-Islam, anti-EU nationalist leader Wilders is running neck and neck with the conservative prime minister ahead of the Netherlands' parliamentary election on March 15.
Saudi strikes on Yemen
At least 10,000 people have been killed in nearly two years of war between a Saudi-led Arab coalition and the Iran-allied Houthi movement.
Rise of Europe's far right
Who's who of far-right politics in Europe as parties ride a wave of success on anti-immigration, nationalist and eurosceptic policies.
Blizzard blankets the Northeast
Snow piled up rapidly in parts of the northeastern United States as a blizzard began blowing in, with residents being advised to stay at home, airlines grounding flights and schools canceling classes.
The colors of Holi
The Hindu festival of Holi, also known as the Festival of Colors, heralds the beginning of spring.
Scenes from SXSW
Behind the scenes in Austin at the South by Southwest Festival.
U.S. aircraft carrier joins South Korea drills
North Korea warns the United States of "merciless" attacks if the carrier infringes on its sovereignty or dignity during U.S.-South Korean drills.
Inside the Islamic State tunnel network
Exploring the tunnel system used by Islamic State in Iraq and Syria.