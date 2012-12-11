年终盘点：讣告类 Notable Deaths of 2012

美国宇航员、“登月第一人”阿姆斯特朗(Neil Armstrong)的家人8月25日宣布他辞世消息，享年82岁。阿姆斯特朗于1969年7月20日作为“阿波罗11号”指挥官登上月球，成为人类历史上第一个登上月球的人，他当时more

美国宇航员、“登月第一人”阿姆斯特朗(Neil Armstrong)的家人8月25日宣布他辞世消息，享年82岁。阿姆斯特朗于1969年7月20日作为“阿波罗11号”指挥官登上月球，成为人类历史上第一个登上月球的人，他当时说“这是个人的一小步，却是人类迈出的一大步”，这句话成为了名言。 REUTERS/NASA/Handout

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