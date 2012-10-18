美大选第二轮辩论 奥巴马攻势积极 Obama vs. Romney rematch

罗姆尼指责奥巴马任职期间经济停滞，并表示自己知道如何使经济运转，也知道如何再次创造就业。奥巴马则一再称罗姆尼虚伪地陈述一旦当上总统后的政策，并重申后者的经济政策提议是以中产阶级为代价，保护和增加富人的财富。 REUTERmore