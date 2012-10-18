美大选第二轮辩论 奥巴马攻势积极 Obama vs. Romney rematch
2012年10月16日，美国总统大选第二场总统候选人辩论赛在纽约霍夫斯特拉大学举行，总统奥巴马与共和党总统候选人罗姆尼在就业、能源以及利比亚问题上反复交锋。 REUTERS/Mike Segar
奥巴马本次的表现与两周前的首轮辩论相比更锐利和积极，他在上次辩论中表现不尽如人意。 REUTERS/Jim Young
与首场不同的是，第二场辩论采取“市民大会”的形式，由美国知名民调机构盖洛普公司遴选出80余名未决定投票意向的选民参加，在现场向总统候选人提出自己关心的问题，内容可涵盖内外政策。REUTERS/Win McNamee/POmore
这场辩论由美国有线电视新闻网女主播及资深政治记者坎迪·克劳利(Candy Crowley)担任主持人。 REUTERS/Jason Reed
罗姆尼指责奥巴马任职期间经济停滞，并表示自己知道如何使经济运转，也知道如何再次创造就业。奥巴马则一再称罗姆尼虚伪地陈述一旦当上总统后的政策，并重申后者的经济政策提议是以中产阶级为代价，保护和增加富人的财富。 REUTERmore
有选民提出美国驻利比亚班加西领事馆遇袭事件所暴露出的安保漏洞。奥巴马称，他在事发后当即对国家安全团队发出明确指令，要求加强安全措施、展开调查、确定并追捕凶手。他并抨击罗姆尼在事件细节尚未清晰前就对他发出谴责，是“将国家安more
根据盖洛普公司16日发布的最新民调结果，奥巴马和罗姆尼在注册选民中的支持率势均力敌，均为47%；而在已有投票意向的选民中，奥巴马以46%逊于对手的50%。 REUTERS/Jason Reed
奥巴马与罗姆尼在辩论开始前握手。 REUTERS/Mike Segar
奥巴马在辩论中讲话。 REUTERS/Michael Reynolds/Pool
奥巴马、罗姆尼与主持人坎迪·克劳利在辩论现场。REUTERS/Pool
奥巴马回答问题。 REUTERS/Rick Wilking
双方作出相同的手势。REUTERS/Jason Reed
双方在辩论结束时握手。 REUTERS/Jim Young
在辩论结束后，罗姆尼亲吻妻子安(Ann)。 REUTERS/Win McNamee/POOL
奥巴马与米歇尔拥抱。 REUTERS/Pool