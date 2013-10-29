盘点“雷人”婚礼 Odd weddings
悬崖婚照。2013年10月26日，中国广西柳州，摄影师为挂在悬崖上攀岩的一对新人拍照。REUTERS/Stringer
单车夫妇。2013年8月15日，俄罗斯莫斯科，一对新人骑着单车穿梭于公园来庆祝自己的婚礼。REUTERS/Gary Hershorn
新郎牌人力车。2013年3月30日，山东威海，新郎拉着人力三轮车载着自己的新娘在雪中奔跑。REUTERS/Stringer
高空示爱。2013年2月13日，泰国巴真府，一对泰国夫妇在高空中深情相吻。REUTERS/Kerek Wongsa
英雄救美。2013年2月13日，泰国巴真府，一对泰国新婚夫妇被装扮成海盗的男子追赶入水。REUTERS/Kerek Wongsa
飞翔的婚礼。2013年2月13日，泰国巴真府，一对新人乘坐电缆车飞翔在空中来庆祝自己的婚礼。REUTERS/Kerek Wongsa
雨中浪漫。2012年8月8日，菲律宾马尼拉，一对新人站在被淹没的街道上举行婚礼。REUTERS/Courtesy of Ramoncito Campo/Handout
欧式婚礼。2012年5月31日，德国Fuessen，一对对中国新人乘坐公共汽车前往新天鹅城堡。REUTERS/Michael Dalder
集体婚礼中的小幸福。2012年2月14日，墨西哥华雷斯，刚参加完为3121对情侣举办的大型集体婚礼后，一对新婚夫妇漫步在街道上。REUTERS/Jose Luis Gonzalez
别样婚车。2011年8月3日，中国河北，一对新婚夫妇坐在装扮成婚车的叉车上庆祝自己的婚礼。REUTERS/China Daily
裸婚时代。2011年2月14日，中国北京，新郎在过街天桥上骑单车载着自己的新娘拍摄以“裸婚”为主题的婚纱照。REUTERS/China Daily
把爱情融入自然。2011年2月14日，菲律宾San Jose镇，一对新婚夫妇种植红树苗来庆祝自己的婚礼。REUTERS/Romeo Ranoco
寒冷冬季的火热婚礼。2011年1月22日，俄罗斯的西伯利亚城市克拉斯诺雅茨克，一对新人在零下三十度的气温中冬泳来庆祝婚礼。REUTERS/Ilya Naymushin
麦当劳婚礼。2010年11月26日，墨西哥San Pedro Garza，一对新人在麦当劳快餐厅举行婚礼。REUTERS/Tomas Bravo
朋克范婚礼。2010年7月25日，以色列特拉维夫，一对新人开着机车举行婚礼。此次婚礼是为了向以色列关于犹太人只能通过拉比主持婚礼才有效的规定的抗议。REUTERS/Nir Elias
水中婚礼。2010年6月6日，菲律宾马尼拉，扮成新婚夫妇的潜水员们徜徉在水族馆里。REUTERS/Cheryl Ravelo
传统萨满婚礼。2010年2月12日，秘鲁利马，一对夫妇在情人节举行萨满仪式前休息。REUTERS/Enrique Castro-Mendivil
新年的婚礼誓言。2010年1月1日，美国纽约，在新年到来之际，一对情侣在纽约时代广场交换婚礼誓言。REUTERS/Jessica Rinaldi
圣诞老人见证的爱情。2009年7月20日，丹麦哥本哈根，在2009年的世界圣诞老人大会上新娘与扮成精灵的新郎举行婚礼。REUTERS/Casper Christoffersen/Scanpix
戎装中绽放的婚礼。2009年6月23日，以色列管辖的耶路撒冷旧城，新娘与以色列士兵合影。REUTERS/Darren Whiteside
单车比赛见证的爱情。2009年5月10日，意大利，新郎在环意大利自行车赛的赛道上抱起自己的新娘。REUTERS/Stefano Rellandini
冰冷的海水挡不住火热的爱情。2009年1月1日，加拿大温哥华，新郎在参加完第89届北极熊冬泳后亲吻自己的新娘。REUTERS/Andy Clark
雪白的景色映衬纯洁的爱情。2008年12月10日，意大利米兰，一对中国新婚夫妇走在铺满雪的公园里。REUTERS/Stefano Rellandini
红绳相牵，永不分离。2008年7月7日，中国北京，一对新人在古色古香的胡同里拍摄婚纱照。REUTERS/Claro Cortes IV (CHINA)