盘点“雷人”婚礼 Odd weddings

雪白的景色映衬纯洁的爱情。2008年12月10日，意大利米兰，一对中国新婚夫妇走在铺满雪的公园里。REUTERS/Stefano Rellandini

雪白的景色映衬纯洁的爱情。2008年12月10日，意大利米兰，一对中国新婚夫妇走在铺满雪的公园里。REUTERS/Stefano Rellandini

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