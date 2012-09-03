寰宇搜奇 Oddly (13)
大力士。(8月28日，安哥拉罗安达，街头小贩售卖水果。) REUTERS/Siphiwe Sibeko
跨界友谊。(8月28日，巴基斯坦拉合尔，一只小狗站在水牛背上。) REUTERS/Mohsin Raza
飞人。(8月28日，安徽铜陵，武警参加训练。) REUTERS/China Daily
骑牛上天。(8月26日，红牛鸟人大赛在巴西巴西利亚举行，参赛者驾驶自制飞行器。) REUTERS/Ueslei Marcelino
微型法拉利。(8月30日，澳大利亚悉尼，一辆ipad控制的法拉利汽车模型在地面上行驶。) REUTERS/Daniel Munoz
绝世神功。(8月26日，马耳他瓦莱塔郊外小镇圣朱利安宗教盛会上，一名选手试图抓住旗帜时，从涂满油脂的旗杆上滑下来。) REUTERS/Darrin Zammit Lupi
潮流犬。(8月26日，菲律宾大马尼拉，一只小狗被盛装打扮参加促进动物权益的时装展。)REUTERS/Cheryl Ravelo
无面兄弟。(8月28日，西班牙马德里的皇宫前面，一名游客站在一个街头艺术家旁边查看手机。) REUTERS/Juan Medina
天神下凡。(8月26日，红牛鸟人大赛在巴西巴西利亚举行，一名参与者驾驶自制的飞行器。) REUTERS/Ueslei Marcelino
绝佳藏匿。(8月29日，印度科钦南部郊区，一名象夫与大象参加欧南节庆典。) REUTERS/Sivaram V
田间漂流。(8月30日，孟加拉达卡，人们乘坐小船经过长满水葫芦的布里甘加河。) REUTERS/Andrew Biraj
高空吊环。(8月29日，“火人”艺术与音乐节在美国内华达州布加迪黑岩沙漠举行，一名表演者表演高空杂技。) REUTERS/Jim Urquhart
性感体验。(8月16日，日本东京新宿歌舞伎町有一家“性感女机器人”主题餐厅，一名顾客(右)体验金发碧眼的高仿真“女机器人”。)REUTERS/Yuriko Nakao
选丑大赛。(8月23日，最著名的巴斯克人节日--夏季烟火节(Aste Nagusia)在西班牙毕尔巴鄂举行，活动期间还举行鬼脸比赛。) REUTERS/Vincent West/Files
酷味十足。(8月19日，菲律宾马尼拉，信徒在黎刹公园参加开斋节祈祷，一个婴儿躺在妈妈腿上喝奶。) REUTERS/Cheryl Ravelo
虎虎生威。(8月21日，印度科钦，身上绘有老虎的舞者准备参加欧南节庆祝活动。) REUTERS/Sivaram V
悠然自得。(8月20日，加拿大育空，山羊趴在废旧卡车上。) REUTERS/Chris Wattie
辣妹热舞。(8月21日，泰国曼谷，舞者在徐祝塑像前跳舞。泰国部分教徒雇用舞者在徐祝(Chuchok)庙还愿，通过向徐祝献舞方式感谢他帮助自己达成愿望。) REUTERS/Chaiwat Subprasom
世外桃源。(8月21日，厄瓜多尔巴尼奥斯，美国游客参观用于监测通古拉瓦火山活动的树屋。) REUTERS/Gary Granja
大难临头。(8月20日，香港，一个孩子与商场地面上的3D立体画合影。) REUTERS/Bobby Yip