寰宇搜奇 Oddly(11) 2012
柏林在脚下。(8月2日，德国柏林，艺术家绘画巨幅柏林地图。) REUTERS/Thomas Peter
超级三明治。(7月28日，约旦安曼，约旦置地广场酒店的厨师用传统方法制作一个厚0.1米，直径1米，重74.75公斤的巨大沙拉三明治，创造了吉尼斯世界纪录。该沙拉三明治采用当地产的霍姆斯豆为主料，加上5公斤的洋葱，2公斤的新鲜香菜和1.2公斤的大蒜，搅拌后将其碾碎，压成饼，并用植物油炸25分钟至其成熟。) REUTERS/Ali Jarekji
爬树比赛。(8月2日，印控克什米尔斯利那加，孩子们攀爬大树。) REUTERS/Danish Ismail
鸟人。(7月29日，动漫大会Animagics在德国波恩举行，一名角色扮演爱好者拍照。) REUTERS/Ina Fassbender
躲猫猫。(8月2日，浙江海宁，几名男子在观潮点撑伞避雨。) REUTERS/Lang Lang
跨界情感。(8月2日，安徽合肥，一只小老虎与猕猴幼崽玩耍。) REUTERS/Stringer
美少女精灵。(7月27日，在香港动漫电玩节上，角色扮演爱好者在商店购物。) REUTERS/Bobby Yip
与肥胖作战。(7月31日，墨西哥首都墨西哥城，一名卫生部员工在与肥胖作战的活动中，拥抱拳击手。墨西哥全国范围内的调查结果显示，墨西哥肥胖者数量仅次于美国，肥胖问题极为严重，目前全国1.03亿人口中，体重超标人口比例高达69％。) REUTERS/Edgard Garrido
如此依偎。(7月30日，美国波士顿，巴西双胞胎艺术家之一的Gustavo Pandolfo在波士顿里维尔酒店与涂鸦作品合影。) REUTERS/Jessica Rinaldi
兔子快跑。(7月21日，英国伦敦，一对夫妇领着宠物兔散步。) REUTERS/Chris Helgren
镜中世界。(7月27日，日本东京，人们的身影映射在一栋购物大厦的入口处的镜子中。) REUTERS/Yuriko Nakao
移动房屋。(7月26日，加拿大温哥华，一名当地居民注视卡车搬运其房子。) REUTERS/Andy Clark
斑点狗姐妹花。(7月20日，英国奥林匹克公园，两名演员扮演成“斑点狗”，准备参加奥运会开幕式彩排。) REUTERS/Olivia Harris
松糕鞋。(7月25日，哥伦比亚麦德林，模特们在Colombiamoda时装周上展示新品服装。) REUTERS /Albeiro Lopera
“绿色”自行车。(7月25日，德国柏林，一辆自行车上布满爬藤。) REUTERS/Thomas Peter
新娘快跑。(7月22日，塞尔维亚贝尔格莱德，妇女穿婚纱扮成“新娘”，参加“新娘赛跑”比赛。) REUTERS/Ivan Milutinovic
梦幻沙堡。(7月21日，康尼岛沙雕比赛在美国纽约举行，雕刻家Matthew Sloboda为其沙雕城堡喷水。) REUTERS/Keith Bedford
木马猎人。(7月22日，加拿大不列颠哥伦比亚省奇利瓦克举行第40届猎牛节，一名参与者骑在桶上发射燧石火枪。活动期间，参与者身着传统服装，进行从手枪到步枪，从斧头到刀子的各种技艺表演。) REUTERS/Andy Clark
漂流瓶。(7月26日，巴基斯坦拉合尔，一名男子将身上系上塑料瓶带着女儿游泳。) REUTERS/Mohsin Raza