寰宇搜奇 Oddly(11) 2012

超级三明治。(7月28日，约旦安曼，约旦置地广场酒店的厨师用传统方法制作一个厚0.1米，直径1米，重74.75公斤的巨大沙拉三明治，创造了吉尼斯世界纪录。该沙拉三明治采用当地产的霍姆斯豆为主料，加上5公斤的洋葱，2公斤的新鲜香菜和1.2公斤的大蒜，搅拌后将其碾碎，压成饼，并用植物油炸25分钟至其成熟。) REUTERS/Ali Jarekji