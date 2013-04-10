寰宇搜奇 Oddly（6）
单侧行驶。(2013年3月30日，沙特阿拉伯Hail，一名青年用两轮行驶秀车技。) REUTERS/Mohamed Al Hwaity
红心姐妹花。(4月3日，斯里兰卡科伦坡，模特在科伦坡时装周上展示新品服装。)REUTERS/Dinuka Liyanawatte
断臂残肢。(3月30日，黎巴嫩西顿，一名男子搬运人体模特。)REUTERS/Ali Hashisho
人体高尔夫。(3月29日，巴西圣保罗，一名艺术家表演太阳马戏团的节目“Corteo”。) REUTERS/Paulo Whitaker
旅行惊艳。(4月3日，澳大利亚悉尼机场，模特在英航的777-700ER客机上展示英国女装品牌PPQ服装。) REUTERS/Daniel Munoz
击中要害。(4月3日，巴西圣保罗，巴西街头艺术家Eduardo Kobra展示其反对斗牛的画作。) REUTERS/Nacho Doce
彩色狂欢。(11月30日，美国犹他州西班牙福克，狂欢者在Sri Sri Radha Krishna庙参加“胡里节”活动。) REUTERS/Jim Urquhart
山羊赛跑。(4月2日，特立尼达和多巴哥共和国多巴哥岛，人们在“山羊和螃蟹赛跑节”上参加山羊赛跑活动。) REUTERS/Andrea De Silva
秦始皇驾到。(4月3日，陕西西安举行大明宫国家遗址公园风筝会，西安风筝大师张天伟携带着他为北京奥运会献礼的138米长的“秦始皇万里长城”巨型动态风筝亮相。) REUTERS/Stringer
头如巨蛋。(3月27日，英国伦敦，佳士得拍卖行的专家展示现已灭绝的象鸟蛋化石。这枚象鸟蛋化石大约产生于17世纪前，目前已经完全石化，直径约21cm，高30cm，比普通的鸡蛋大100倍左右，重量则达到2万-3万磅。) REmore
苦练神功。(3月26日，俄罗斯莫斯科，舞蹈演员在莫斯科大剧院彩排表演。)REUTERS/Sergei Karpukhin
冬日裸奔。(3月24日，斯洛文尼Planica，一名男子裸体跑入跳台滑雪世界杯赛场。) REUTERS/Srdjan Zivulovic
“美女”坐阵。(3月24日，球迷装扮成空乘人员观看香港国际七人橄榄球赛。) REUTERS/Tyrone Siu
点睛之笔。(3月27日，辽宁沈阳，艺术家解勇创作狐狸雕塑。“亚洲善待动物”组织举办了一个整合营销活动“一件皮草，千针万痛”，活动核心为艺术家解勇创作的一系列独特雕塑品，描绘了在中国皮草贸易中受到巨大伤害的动物。) REUmore
僵尸之舞。(3月20日，罗马尼亚布加勒斯特，Antipa博物馆中展览的人体塑化标本。) REUTERS/Bogdan Cristel
宛如彩雕。(3月21日，印度北方邦小村Barsana，印度教信徒参加“棒打男人节”。在这一盛大节日里，印度妇会穿上五颜六色的服装，头上裹着彩色的头纱，拿着竹竿打男人。) REUTERS/Vivek Prakash
诱惑天使。(3月21日，瑞士苏黎世，一名模特在巧克力展上展示作品。) REUTERS/Michael Buholzer
千人一面。(3月19日，英国伦敦，示威者装扮成英国财政大臣乔治·奥斯本(George Osborne)参加抗议活动。) REUTERS/Stefan Wermuth
嗷嗷待哺。(3月21日，巴西圣保罗，老师在学校喂孩子们吃饭。) Paulo Whitaker
天使下凡。(3月18日，耶路撒冷，一名街头表演家参加“耶路撒冷科学节”的宣传活动。) REUTERS/Baz Ratner
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一起来德国狩猎 The hunting games
(Reuters) - 100多名猎人2012年12月14日在德国雷根斯堡附近一军事训练基地举行一个大规模的狩猎活动。路透摄影记者Michaela Rehle参观了这次狩猎活动并拍摄了精彩照片。
“铁娘子”撒切尔夫人去世 享年87岁 The Iron Lady
(Reuters) - 有“铁娘子”之称的英国前首相撒切尔夫人因中风去世，享年87岁。她是英国历史上唯一的女首相，率领保守党赢得了三次选举，并于1979年至1990年间任英国首相，也是逾150年里英国连续任职时间最长的首相。
揭开整形面纱 World of Plastic Surgery
(Reuters) -爱美之心人皆有之。英国《每日邮报》公布“国际美容整容外科学会发布的第二份年度报告”，称最近两年内，全球年均有1500万人做整容手术。其中，整容总人数最多的是美国，而就人均最高的是韩国。
中国H7N9禽流感疫情 Bird Flu in China
(Reuters) - 近期中国部分省份出现多例人感染H7N9禽流感病例，在上海活禽市场的鸡、鸽子中也检出H7N9禽流感病毒。中国表示，正在动员全国资源对抗H7N9禽流感疫情，监控数百名与确诊患者有过密切接触的人，并在疫情爆发地捕杀数万禽类。
精选图集
Trump returns to New York
President Donald Trump returns to his hometown for the first time since taking office, as many New Yorkers take to the streets to protest his politics.
Unrest on the streets of Venezuela
Protesters take to the streets as Venezuela's President Nicolas Maduro announces the creation of a new popular assembly which foes decried as a power-grab to stifle weeks of anti-government unrest.
Antarctica's fragile ice
Images of the threatened ice shelves and glaciers of The South Pole.
Oddly around the world
Odd and unusual images from around the world this week.
Celebrating Star Wars Day
Fans around the world celebrate Star Wars day on May the 4th.
Macron vs Le Pen
France will choose between far-right leader Marine Le Pen and centrist Emmanuel Macron in Sunday's presidential run-off.
Crossing the Tigris in Mosul
Residents of Mosul cross the Tigris River on small wooden boats after flooding made all the bridges in the Iraqi city impassable.
Prince Philip to step down from royal duties
Prince Philip, the 95-year-old husband of Britain's Queen Elizabeth, will retire from carrying out royal engagements later this year, Buckingham Palace announced.
On the UK campaign trail
On the campaign trail with Britain's Prime Minister Theresa May and leader of the opposition Labour Party, Jeremy Corbyn.