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图片 | 2014年 3月 12日 星期三 15:44 BJT

寰宇搜奇(2) Oddly

如此巧合。(3月6日，英国最盛大的狗展克鲁弗兹狗展在伯明翰举行，一名女子与一只丹麦犬“组合”。) REUTERS/Darren Staples

如此巧合。(3月6日，英国最盛大的狗展克鲁弗兹狗展在伯明翰举行，一名女子与一只丹麦犬“组合”。) REUTERS/Darren Staples

2014年 3月 12日 星期三
如此巧合。(3月6日，英国最盛大的狗展克鲁弗兹狗展在伯明翰举行，一名女子与一只丹麦犬“组合”。) REUTERS/Darren Staples
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云朵之光。(3月6日，新加坡两年一度的“照亮滨海湾”灯光装置艺术节开幕，由两名加拿大艺术家创作的“云朵”设计格外引入注目。该灯饰设计由6000多个新旧灯泡组成，其中一些系上了开关绳，经过的人都会好奇地走进“云朵”，拉动开关，当灯泡闪烁出不同亮度时，云层中即出现闪电般的奇妙景观。) REUTERS/Edgar Su

云朵之光。(3月6日，新加坡两年一度的“照亮滨海湾”灯光装置艺术节开幕，由两名加拿大艺术家创作的“云朵”设计格外引入注目。该灯饰设计由6000多个新旧灯泡组成，其中一些系上了开关绳，经过的人都会好奇地走进“云朵”，拉动开more

2014年 3月 12日 星期三
云朵之光。(3月6日，新加坡两年一度的“照亮滨海湾”灯光装置艺术节开幕，由两名加拿大艺术家创作的“云朵”设计格外引入注目。该灯饰设计由6000多个新旧灯泡组成，其中一些系上了开关绳，经过的人都会好奇地走进“云朵”，拉动开关，当灯泡闪烁出不同亮度时，云层中即出现闪电般的奇妙景观。) REUTERS/Edgar Su
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泡澡观影。(3月6日，荷兰阿姆斯特丹，27岁青年Joep Verbunt将一座废弃工厂改造成热水浴电影俱乐部，民众前往俱乐部舒服泡澡的同时还可以观看电影。) REUTERS/Michael Kooren

泡澡观影。(3月6日，荷兰阿姆斯特丹，27岁青年Joep Verbunt将一座废弃工厂改造成热水浴电影俱乐部，民众前往俱乐部舒服泡澡的同时还可以观看电影。) REUTERS/Michael Kooren

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泡澡观影。(3月6日，荷兰阿姆斯特丹，27岁青年Joep Verbunt将一座废弃工厂改造成热水浴电影俱乐部，民众前往俱乐部舒服泡澡的同时还可以观看电影。) REUTERS/Michael Kooren
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群魔乱舞。(3月5日，阿根廷布宜诺斯艾利斯，IUNA芭蕾舞团成员在一个公共广场彩排。) REUTERS/Marcos Brindicci

群魔乱舞。(3月5日，阿根廷布宜诺斯艾利斯，IUNA芭蕾舞团成员在一个公共广场彩排。) REUTERS/Marcos Brindicci

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狗狗宝贝。(3月6日，英国伯明翰，一名女子用婴儿车推爱犬参加克鲁弗兹狗展。) REUTERS/Darren Staples

狗狗宝贝。(3月6日，英国伯明翰，一名女子用婴儿车推爱犬参加克鲁弗兹狗展。) REUTERS/Darren Staples

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狗狗宝贝。(3月6日，英国伯明翰，一名女子用婴儿车推爱犬参加克鲁弗兹狗展。) REUTERS/Darren Staples
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天价靴子。(2月28日，在2014/2015巴黎秋冬时装周上，一名模特展示世界上最贵的靴子。双靴子由比利时钻石商Diarough集团和时装品牌A.F. Vandevorst共同设计制造，售价为318.8万美元。) REUTERS/Benoit Tessier

天价靴子。(2月28日，在2014/2015巴黎秋冬时装周上，一名模特展示世界上最贵的靴子。双靴子由比利时钻石商Diarough集团和时装品牌A.F. Vandevorst共同设计制造，售价为318.8万美元。) REUmore

2014年 3月 12日 星期三
天价靴子。(2月28日，在2014/2015巴黎秋冬时装周上，一名模特展示世界上最贵的靴子。双靴子由比利时钻石商Diarough集团和时装品牌A.F. Vandevorst共同设计制造，售价为318.8万美元。) REUTERS/Benoit Tessier
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昆虫点心。(2月24日，法国奥朗德加默维尔，一名男子展示昆虫饼干。) REUTERS/Regis Duvignau

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人体磁铁。(2月23日，现年56岁的波黑男子Muhibija Buljubasic在5年前发现自己身体有一种“超能力”，能够吸附多种不同材质的物品。) REUTERS/Dado Ruvic

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人体磁铁。(2月23日，现年56岁的波黑男子Muhibija Buljubasic在5年前发现自己身体有一种“超能力”，能够吸附多种不同材质的物品。) REUTERS/Dado Ruvic
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熊猫驾到。(2月23日，来自中国的大熊猫“星徽”和“好好”乘专机抵达比利时布鲁塞尔机场，它们将在比利时天堂动物园生活15年。) REUTERS/Laurent Dubrule

熊猫驾到。(2月23日，来自中国的大熊猫“星徽”和“好好”乘专机抵达比利时布鲁塞尔机场，它们将在比利时天堂动物园生活15年。) REUTERS/Laurent Dubrule

2014年 3月 12日 星期三
熊猫驾到。(2月23日，来自中国的大熊猫“星徽”和“好好”乘专机抵达比利时布鲁塞尔机场，它们将在比利时天堂动物园生活15年。) REUTERS/Laurent Dubrule
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千人一面。(2月23日，菲律宾马卡蒂，学生们化妆参加狂欢节游行。) REUTERS/Romeo Ranoco

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千人一面。(2月23日，菲律宾马卡蒂，学生们化妆参加狂欢节游行。) REUTERS/Romeo Ranoco
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苦练技艺。(2月24日，耶路撒冷老城，巴勒斯坦青年们练习跑酷。) REUTERS/Ammar Awad

苦练技艺。(2月24日，耶路撒冷老城，巴勒斯坦青年们练习跑酷。) REUTERS/Ammar Awad

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面粉大战。(3月3日，西班牙北部小镇Laza，狂欢者们参加"O Entroido"面粉大战。) REUTERS/Miguel Vidal

面粉大战。(3月3日，西班牙北部小镇Laza，狂欢者们参加"O Entroido"面粉大战。) REUTERS/Miguel Vidal

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熊猫集会。(2月28日，由法国艺术家Paulo Grangeon创作的“1600猫熊世界之旅”亚洲首站在台北市政府前广场开展，旨在提醒大家保护野生大熊猫。) REUTERS/Patrick Lin

熊猫集会。(2月28日，由法国艺术家Paulo Grangeon创作的“1600猫熊世界之旅”亚洲首站在台北市政府前广场开展，旨在提醒大家保护野生大熊猫。) REUTERS/Patrick Lin

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熊猫集会。(2月28日，由法国艺术家Paulo Grangeon创作的“1600猫熊世界之旅”亚洲首站在台北市政府前广场开展，旨在提醒大家保护野生大熊猫。) REUTERS/Patrick Lin
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美狗出巡。(3月4日，美国加州兰乔圣菲，一只吉娃娃担任狗狗嘉年华游行“皇后”。) REUTERS/Mike Blake

美狗出巡。(3月4日，美国加州兰乔圣菲，一只吉娃娃担任狗狗嘉年华游行“皇后”。) REUTERS/Mike Blake

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美狗出巡。(3月4日，美国加州兰乔圣菲，一只吉娃娃担任狗狗嘉年华游行“皇后”。) REUTERS/Mike Blake
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茶壶大厦。(3月4日，江苏无锡，一座外形如紫砂茶壶的建筑，引发网友热议。无锡万达文化旅游城项目的项目展示中心总投资超过400亿元人民币，建筑高38米、直径48米、面积5000平方米，是世界最大的紫砂壶造型建筑。) REUTERS/Carlos Barria

茶壶大厦。(3月4日，江苏无锡，一座外形如紫砂茶壶的建筑，引发网友热议。无锡万达文化旅游城项目的项目展示中心总投资超过400亿元人民币，建筑高38米、直径48米、面积5000平方米，是世界最大的紫砂壶造型建筑。) REUmore

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茶壶大厦。(3月4日，江苏无锡，一座外形如紫砂茶壶的建筑，引发网友热议。无锡万达文化旅游城项目的项目展示中心总投资超过400亿元人民币，建筑高38米、直径48米、面积5000平方米，是世界最大的紫砂壶造型建筑。) REUTERS/Carlos Barria
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惊人一瞥。(2月16日，在索契冬奥会上，德国花样滑冰选手组合参加比赛。) REUTERS/David Gray

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