寰宇搜奇(2) Oddly

云朵之光。(3月6日，新加坡两年一度的“照亮滨海湾”灯光装置艺术节开幕，由两名加拿大艺术家创作的“云朵”设计格外引入注目。该灯饰设计由6000多个新旧灯泡组成，其中一些系上了开关绳，经过的人都会好奇地走进“云朵”，拉动开more

云朵之光。(3月6日，新加坡两年一度的“照亮滨海湾”灯光装置艺术节开幕，由两名加拿大艺术家创作的“云朵”设计格外引入注目。该灯饰设计由6000多个新旧灯泡组成，其中一些系上了开关绳，经过的人都会好奇地走进“云朵”，拉动开关，当灯泡闪烁出不同亮度时，云层中即出现闪电般的奇妙景观。) REUTERS/Edgar Su

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