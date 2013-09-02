寰宇搜奇 Oddly(15)
侏罗纪来袭。(2013年8也28日，澳大利亚博物院在悉尼马丁广场举行恐龙展览，展示最新修订的“霸王龙家系图”。) REUTERS/Daniel Munoz
亲密朋友。(2013年8月22日，俄罗斯小镇米努辛斯克，一个男孩与被自己救助的麻雀依偎。) REUTERS/Ilya Naymushin
抱羊狂奔。(2月22日，新疆哈密市伊吾县盐池乡的牧民参加抱羊跑比赛。)REUTERS/China Daily
惬意享受。(8月23日，尼泊尔小村科卡纳村，一名男子在德坡卡锐节期间跳入水池寻找山羊。) REUTERS/Navesh Chitrakar
时髦猫人。(8月24日，哈萨克斯坦阿拉木图郊外，艺术家们参加旨在宣传提高生态意识和促进健康生活方式的露天表演。) REUTERS/Shamil Zhumatov
番茄大战。(8月28日，西班牙布尼奥尔举行一年一度的民间传统节日“番茄大战”。当地民众以及来自世界各地的游客用130多吨西红柿作武器展开激战，整个市中心变成“西红柿的海洋”。) REUTERS/Heino Kalis (more
沉睡的“烤鸭”。(8月26日，一艘由轮渡改造的“大黄鸭”现身上海外滩，除了头部保留了“大黄鸭”的元素外，身体则更像一只“烤鸭”。这只由轮渡改装的“大黄鸭”在浦西金陵东路码头与浦东东昌路码头之间往返，吸引众多游客。) REmore
激情探戈。(8月24日，巴拿马城，一只狗在巡演跳起探戈。巡演一方面旨在提高人们关注动物受到的忽视和虐待，另一方面也鼓励人们领养遭遗弃的狗。) REUTERS/Carlos Jasso
爱心侠客。(8月23日，日本东京，27岁男子金升忠弘扮成“金刚战士”，在地铁站帮助老弱妇孺搬运重物。) REUTERS/Yuya Shino
超人驾到。(8月27日，第11届莫斯科国际航空航天展览会在莫斯科郊外的茹科夫斯基市开幕，推销者们踩着滑板宣传。)REUTERS/Maxim Shemetov
螃蟹快跑。(8月21日，8月21日，澳大利亚悉尼的一家酒吧举办一场别开生面的“螃蟹快跑”比赛，共30只螃蟹被放在桌子上，率先到达终点获胜者主人可免费享用啤酒或者得到一件T恤。) REUTERS/Daniel Munoz
伏地造型。(8月18日，斯洛文尼亚小镇Kanal ob Soci，一名参加传统跳水比赛的男子准备跳入索查河。) REUTERS/Srdjan Zivulovic
逃生高手。(8月15日，广州茂名，鸡群站在养鸡场屋顶上躲避洪水。) REUTERS/Stringer
旱地滑行。(8月17日，美国西雅图，人们乘坐水盆旱地滑行。) REUTERS/Matt Mills McKnight
最牛违建。(8月22日，深圳南山千万元豪宅的顶层发现一座违建“空中庙宇”，引发公众强烈不满。) REUTERS/Tyrone Siu
争当丑王。(8月22日，西班牙毕尔巴鄂，一名男子在“扮丑大赛”上做鬼脸。) REUTERS/Vincent West
(8月19日，澳大利亚悉尼塔朗加动物园，萨克斯乐手Steve Westnedge为一只海豹吹奏乐曲。) REUTERS/David Gray
深陷囫囵。(8月19日，印度孟买，一个男孩与伙伴们玩捉迷藏。) REUTERS/Danish Siddiqui
忘情激吻。(8月18日，哥斯达黎加圣何塞，一名女子在反虐待动物游行上亲吻爱犬。) REUTERS/Juan Carlos Ulate
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(Reuters) - 根据《经济学人》发布的调查，在世界宜居城市排行榜中，澳大利亚墨尔本连续三年稳居榜首，叙利亚首都大马士革则垫底。
西班牙迎番茄大战 Great Tomato Fight
(Reuters) - 西班牙布尼奥尔举行一年一度的民间传统节日——“番茄大战”。当地民众以及来自世界各地的游客共2万多人用130多吨西红柿作武器展开激战，整个市中心变成“西红柿的海洋”。
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动物洪灾逃生记 Animals escaping floods
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After Boko Haram
A multinational force pushed Boko Haram militants from the Nigerian state of Borno, but thousands still remain displaced.