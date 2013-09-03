寰宇搜奇 Oddly(15)

沉睡的“烤鸭”。(8月26日，一艘由轮渡改造的“大黄鸭”现身上海外滩，除了头部保留了“大黄鸭”的元素外，身体则更像一只“烤鸭”。这只由轮渡改装的“大黄鸭”在浦西金陵东路码头与浦东东昌路码头之间往返，吸引众多游客。) REmore