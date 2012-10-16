寰宇搜奇 Oddly（15）
摇滚牛群。(10月10日，英国伦敦，艺术家马克·埃文斯与两头染色牛同在围栏里。) REUTERS/Luke MacGregor
时尚蜘蛛狗。(10月7日，秘鲁利马，饲主在宠物时尚活动中将爱犬打扮成蜘蛛。) REUTERS/Mariana Bazo
南瓜王。(10月9日，英国伦敦，在伦敦皇家学会举办的丰收节上，重达478公斤的南瓜获得巨型南瓜一等奖。一个7个月大的婴儿与南瓜合影。) REUTERS/Suzanne Plunkett
警察版骑马舞。(10月11日，韩国灵岩郡，警察在F1大奖赛开始前彩排歌手Psy热门舞曲《江南Style》中的“骑马舞”。) REUTERS/Woohae Cho
彩色蜂巢。(10月5日，法国希伯维列，一个彩色蜂巢。该地蜂农饲养的蜜蜂因以生物沼气厂的糖果壳为食，酿造出蓝色和绿色蜂蜜。由于不符合政府有关蜂蜜生产的标准，这些蜂蜜遭到禁售。) REUTERS/Vincent Kesslemore
魔鬼当道。(10月6日，加拿大温哥华，一名球迷在加拿大橄榄球联赛上为卑诗雄狮队加油。) REUTERS/Andy Clark
新娘快跑。(10月7日，一名女子身穿婚纱参加布加勒斯特马拉松比赛。) REUTERS/Radu Sigheti
无限装载。(10月8日，埃及开罗，交通堵塞情景。) REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
幽灵合影。(10月5日，法国里尔，艺术家西奥·梅谢尔展出雕塑作品。) REUTERS/Pascal Rossignol
巨型挎包。(10月2日，在巴黎时装周上，一名模特展示设计师卡尔·拉格菲尔德为香奈儿设计的新品。)REUTERS/Charles Platiau
童话王国。(9月29日，美国纽约，动漫装扮者休息。) REUTERS/Andrew Burton
惊声尖叫。(10月2日，乌克兰基辅，泡泡艺术家Anton Kushpil让10名乌克兰儿童装在巨型泡泡中，创造了一项新的乌克兰纪录。)REUTERS/Gleb Garanich
血肉驯鹿。(10月4日，瑞士Gossau，一个展览上的驯鹿塑化标本。) REUTERS/Miro Kuzmanovic
怪侠兄弟。(9月30日，墨西哥库埃纳瓦卡附近小镇Zacualpan de Amilpas，居民装扮成摔跤手参加有关圣弥额尔总领天使的节日活动。) REUTERS/Margarito Perez Retana
完美身材。(9月20日，印控克什米尔斯利那加，一名男子为健美比赛选手涂抹鞣液。)REUTERS/Fayaz Kabli
移动头颅。(9月15日，俄罗斯莫斯科，一名男子拿着人体模型参加反普京游行。人体模型与反普京乐队Pussy Riot成员的造型类似。) REUTERS/Maxim Shemetov
长颈美女。(9月20日，美国纽约，艺术家达芙妮·吉尼斯参加纽约市芭蕾舞团秋季汇演。) REUTERS/Andrew Kelly