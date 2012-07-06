寰宇搜奇 Oddly(9)
裸体集会。(6月23日，德国慕尼黑，约1,700名裸体志愿者全身喷上红漆后在马克斯·约瑟夫广场，根据现场的指令作出一系列整齐的艺术形象表演。这个壮观场面是美国摄影师斯宾塞·图尼克一手设计的。) REUTERS/Michamore
双面人。(6月26日，马耳他佛罗里亚纳，黑眼豆豆核心Will.I.Am在演唱会上利用iPad做面具表演。) REUTERS/Darrin Zammit Lupi
空中楼梯。(6月27日，法国斯特拉斯堡，艺术家乔纳森·博罗夫斯基(Jonathan Borofsky)的雕塑作品《走向天空的女人》(Woman walking to the sky)。) REUTERS/Vincent more
丑小鸭变成白天鹅。(6月24日，德国普尔海姆，高尔夫球场上的天鹅群。) REUTERS/Ina Fassbender
睡莲婴儿床。(6月24日，比利时布鲁塞尔附近的国家植物园，一个孩子躺在巨大的睡莲叶子上拍照，此番摄影专门针对的是一岁以下的婴儿。) REUTERS/Sebastien Pirlet
蒙面女郎。(6月27日，温布尔登网球锦标赛在英国伦敦举行，俄罗斯选手兹沃娜列娃(Vera Zvonareva)在比赛间隙饮水休息。) REUTERS/Toby Melville
快乐的大脚。(6月27日，澳大利亚悉尼，一只名为“Munro先生”的企鹅在画布上留下足印。塔隆加野生动物园已留存近4000只动物的足印。) REUTERS/Daniel Munoz
实力较量。(6月21日，俄罗斯莫斯科，一名绿色和平组织成员装扮成北极熊注视着一名警察。绿色和平组织成员在红场开展行动，呼吁各国政府放弃对北极的开发而在北极建立自然保护区。) REUTERS/Denis Sinyakov
躲猫猫。(6月24日，新疆阿克苏，一名维吾尔族儿童在牲畜交易市场上蹲在羊群中。)REUTERS/Stringer
空中观光。(6月28日，瑞士琉森附近石丹峰，游客乘坐双层缆车游览。一款新型的双层电缆车在瑞士问世，可供60人乘坐，上层是露天平台，可供游客站在上面观光，下层是玻璃防护的房间。缆车海拔高度2公里，行程共2.3公里，速度可达more
穿高跟也野性。(6月28日，西班牙马德里，人们参加同性恋大游行庆祝活动期间的高跟鞋赛跑。) REUTERS/Susana Vera
恶魔行凶。(6月16日，強多诺万·贝里(Donovan Bailey)邀请赛在加拿大艾伯塔省埃德蒙顿举行，一名选手在“男子5000米与恶魔”赛跑比赛中被“恶魔”追上并刺到。若选手被恶魔逮到并刺着，将淘汰出局。) REUTmore
面包坦克。(6月19日，巴西里约热内卢，抗议者在圣玛尔塔平民窟展出一辆仿实物坦克车，车上铺满面包。该活动通过让平民窟内贫民吃坦克上的面包，来抗议军费开支过大，要求降低军费开支，并转移资金来满足人民基本生活需求。) REUmore
怪鱼出海。(6月19日，联合国可持续发展大会在巴西里约热内卢举行，为切合这一峰会的召开，当地用收集的废弃塑料瓶在博塔福戈海滩安装了两条巨大的鱼。) REUTERS/Ueslei Marcelino
迷人泡泡。(6月18日，美国威斯康星州密尔沃基，密尔沃基酿酒人队球员卡洛斯·戈麦斯(Carlos Gomez)在美国职棒大联盟跨联盟赛间隙吹泡泡。) REUTERS/Darren Hauck
挡不住的诱惑。(6月21日，西班牙马德里一家商店举行“赤裸”购物的活动，人们穿着内衣在商店外排队。该活动规定，人们只穿着内衣进入商店，前一百人可以免费挑选并获得衣服。) REUTERS/Andrea Comas
人形蜘蛛。(6月13日，日本东京，一名表演者装扮成蜘蛛侠在影片《超凡蜘蛛侠》宣传活动上表演。) REUTERS/Yuriko Nakao
小丑鱼列队。(6月14日，国际玩具展在日本东京举行，玩具公司Takara Tomy A.R.T.S展出仿真玩具小丑鱼。) REUTERS/Yuriko Nakao
屏幕机器狗。(6月14日，在日本东京的国际玩具展上，一名员工展示日本厂商万代的机器狗。日本厂商万代将智能手机与虚拟宠物结合，推出了非常有创意的产品“Smart Pet”。你可以将iPhone或iPod touch安装到机more
发光耳朵。(6月14日，美国加州阿纳海姆，人们在加州迪士尼乐园“色彩世界”中戴着发光的米老鼠耳朵。美国加利福尼亚州迪士尼乐园斥巨资打造的最新力作“色彩世界”(World of Color)，这一主题秀是以水幕、灯光打造出more
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本周中国区精选(6月29日-7月6日) China Weekly 2012
(Reuters) -聚焦6月29日-7月6日中国区新闻事件和热点动态。
科学神教名星信徒 Celebrity Scientologists
(Reuters) - 作为世界上最受争议的宗教之一，科学神教因好莱坞明星汤姆·克鲁斯的离婚事件成为媒体焦点，新闻集团董事长默多克在Tweeter上称，汤姆·克鲁斯是科学神教(又称山达基教)第二或第三号人物，该教派“令人毛骨悚然”但很有钱。
路透记者镜头下的香港变迁 Hong Kong: 15 years later
(Reuters) - 2012年7月1日，香港回归15周年，路透记者用镜头记录香港经济文化和民生的发展和变化。
科学神教下的名人 Celebrity Scientologists
(Reuters) - 因好莱坞明星汤姆·克鲁斯的离婚事件成为媒体焦点，新闻集团董事长默多克并在Tweeter上称，汤姆·克鲁斯是科学神教(又称山达基教)第二或第三号人物，该教派“令人毛骨悚然”但很有钱。科学神教是世界上最受争议的宗教之一，常被媒体描述为邪教。
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