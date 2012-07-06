寰宇搜奇 Oddly(9)

屏幕机器狗。(6月14日，在日本东京的国际玩具展上，一名员工展示日本厂商万代的机器狗。日本厂商万代将智能手机与虚拟宠物结合，推出了非常有创意的产品“Smart Pet”。你可以将iPhone或iPod touch安装到机more

屏幕机器狗。(6月14日，在日本东京的国际玩具展上，一名员工展示日本厂商万代的机器狗。日本厂商万代将智能手机与虚拟宠物结合，推出了非常有创意的产品“Smart Pet”。你可以将iPhone或iPod touch安装到机器狗上充当宠物的脸，并能够过iOS设备与宠物进行互动。) REUTERS/Yuriko Nakao

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