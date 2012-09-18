寰宇搜奇 Oddly(14)
撒尿童子。(9月8日，比利时布鲁赛尔举行卡通人物气球大游行，庆祝当地的连环画节。)REUTERS/Yves Herman
无头怪牛。(9月12日，尼泊尔加德满都，一头牛在巴德岗杜巴广场的一个垃圾桶内寻找食物。) REUTERS/Navesh Chitrakar
春光乍泄。(9月10日，2012伦敦奥运会残奥会圆满结束庆功游行举行，电视主持人Helen Skelton在台上主持时出现意外，红色短裙被风刮起。) REUTERS/Toby Melville
木制汽车。(9月5日，新疆乌鲁木齐，一名木匠在中国-亚欧博览会上展示其花费5万元制作的木制电动汽车，时速可达到50公里。) REUTERS/China Daily
生吞长蛇。(9月13日，印度阿加尔塔拉，一名表演者表演吞蛇。) REUTERS/Jayanta Dey
完美倒立。(9月8日，西班牙隆达，一名斗牛士表演斗牛。)REUTERS/Jon Nazca
恶魔横行。(9月13日，香港海洋公园，一名“5D鬼屋”的演员装扮成鬼。) REUTERS/Bobby Yip
买个男友带回家。(9月12日，法国交友网站“adopt a guy”在巴黎推出理想男友商店，为单身男子寻找女友牵线搭桥，一名女子在用购物车推着“挑中”的单身汉。) REUTERS/Jacky Naegelen
舞动起来。(9月9日，英国伦敦，演员在未来剧场公司跳舞，户外大屏幕上放映着美国1978年音乐片《油脂》(Grease)。) REUTERS/Chris Helgren
侠客行。(9月12日，美国纽约，在吉尼斯世界纪录的媒体活动中，“世界上最高的莫霍克发型”纪录保持者、日本时装设计师Kazuhiro Watanabe摆造型拍照。) REUTERS/Adrees Latif
公鸡队友。(9月10日，秘鲁利马，囚犯们参加路利冈乔监狱的奥林匹克运动会开幕式。) REUTERS/Mariana Bazo
外星人热舞。(8月31日，“火人”艺术与音乐节在美国内华达州布加迪黑岩沙漠举行，一名表演者激情热舞。)REUTERS/Jim Urquhart
蛋糕王。(9月6日，菲律宾碧瑶饭店与餐馆协会举办的烹饪与旅游展览上，游客观看一个可供1.7万人食用的3吨蛋糕。)REUTERS/Harley Palangchao
红发魔女。(8月31日，梅赛德斯-奔驰国际时装周在西班牙马德里举行，一名模特展示设计师阿嘉莎·鲁兹·德拉普拉达(Agatha Ruiz de la Prada)的新品服装。) REUTERS/Paul Hanna
猫咪公主。(9月5日，美国纽约，一只盲眼波斯猫在宠物犬服装展上“走秀”。) REUTERS/Andrew Kelly
木乃伊。(9月6日，美国纽约，贝纳通商店悬挂着艺术家艾瑞克·拉韦洛(Erik Ravelo)的石膏作品。) REUTERS/Andrew Kelly
玩具总动员。(9月6日，日本东京，一个孩子在日本艺术家Hiroshi Fuji的作品附近玩耍。Hiroshi Fuji在东京举办一个展览，展品由10万个废弃玩具组成。) REUTERS/Kim Kyung-Hoon
一夫当关。(9月10日，北京，一名男子等红灯时打电话。) REUTERS/Petar Kujundzic