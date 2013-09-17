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图片 | 2013年 9月 17日 星期二 15:51 BJT

寰宇搜奇 Oddly(17)

移动墩布。(9月3日，匈牙利小镇Bodony，一名饲主带着一只匈牙利传统护卫犬散步。) REUTERS/Laszlo Balogh

移动墩布。(9月3日，匈牙利小镇Bodony，一名饲主带着一只匈牙利传统护卫犬散步。) REUTERS/Laszlo Balogh

2013年 9月 17日 星期二
移动墩布。(9月3日，匈牙利小镇Bodony，一名饲主带着一只匈牙利传统护卫犬散步。) REUTERS/Laszlo Balogh
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悬空别墅。(9月10日，广东东莞市石碣镇刘屋村和睦街，一栋私人住宅楼顶违建两栋“空中别墅”。) REUTERS/China Daily

悬空别墅。(9月10日，广东东莞市石碣镇刘屋村和睦街，一栋私人住宅楼顶违建两栋“空中别墅”。) REUTERS/China Daily

2013年 9月 17日 星期二
悬空别墅。(9月10日，广东东莞市石碣镇刘屋村和睦街，一栋私人住宅楼顶违建两栋“空中别墅”。) REUTERS/China Daily
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巨型对手。(9月11日，伦敦海德公园九曲湖，一位游泳运动员在训练过程经过一个临时流动雕塑。)REUTERS/Toby Melville

巨型对手。(9月11日，伦敦海德公园九曲湖，一位游泳运动员在训练过程经过一个临时流动雕塑。)REUTERS/Toby Melville

2013年 9月 17日 星期二
巨型对手。(9月11日，伦敦海德公园九曲湖，一位游泳运动员在训练过程经过一个临时流动雕塑。)REUTERS/Toby Melville
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“翘臀”月饼。(9月10日，港食品公司Goods of Desire推出4款引人遐思的“翘臀”造型月饼。)REUTERS/Edgar Su

“翘臀”月饼。(9月10日，港食品公司Goods of Desire推出4款引人遐思的“翘臀”造型月饼。)REUTERS/Edgar Su

2013年 9月 17日 星期二
“翘臀”月饼。(9月10日，港食品公司Goods of Desire推出4款引人遐思的“翘臀”造型月饼。)REUTERS/Edgar Su
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熊怪吃人。(9月8日，在美国职棒大联盟比赛前，一名芝加哥熊队工作人员在对阵辛辛那提猛虎队之前为吉祥物放气。) REUTERS/Jim Young

熊怪吃人。(9月8日，在美国职棒大联盟比赛前，一名芝加哥熊队工作人员在对阵辛辛那提猛虎队之前为吉祥物放气。) REUTERS/Jim Young

2013年 9月 17日 星期二
熊怪吃人。(9月8日，在美国职棒大联盟比赛前，一名芝加哥熊队工作人员在对阵辛辛那提猛虎队之前为吉祥物放气。) REUTERS/Jim Young
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最Q女生。(9月12日，美国纽约帝国大厦，吉尼斯世界纪录工作人员为19岁的印度女孩Jyoti Amge测量身高为62.8厘米。) REUTERS/Shannon Stapleton

最Q女生。(9月12日，美国纽约帝国大厦，吉尼斯世界纪录工作人员为19岁的印度女孩Jyoti Amge测量身高为62.8厘米。) REUTERS/Shannon Stapleton

2013年 9月 17日 星期二
最Q女生。(9月12日，美国纽约帝国大厦，吉尼斯世界纪录工作人员为19岁的印度女孩Jyoti Amge测量身高为62.8厘米。) REUTERS/Shannon Stapleton
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倒霉的青蛙。(9月6日，在美国东海岸外的瓦勒普斯岛美国航天局基地，一枚搭载有月球探测器的火箭发射升空，一只青蛙被火箭喷射的气流吹到空中。)REUTER/Chris Perry/NASA/Handout via Reuters

倒霉的青蛙。(9月6日，在美国东海岸外的瓦勒普斯岛美国航天局基地，一枚搭载有月球探测器的火箭发射升空，一只青蛙被火箭喷射的气流吹到空中。)REUTER/Chris Perry/NASA/Handout via Reutemore

2013年 9月 17日 星期二
倒霉的青蛙。(9月6日，在美国东海岸外的瓦勒普斯岛美国航天局基地，一枚搭载有月球探测器的火箭发射升空，一只青蛙被火箭喷射的气流吹到空中。)REUTER/Chris Perry/NASA/Handout via Reuters
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如此训练。(9月11日，天津一餐厅的工作人员协作前行，旨在培养团队精神。) REUTERS/Stringer

如此训练。(9月11日，天津一餐厅的工作人员协作前行，旨在培养团队精神。) REUTERS/Stringer

2013年 9月 17日 星期二
如此训练。(9月11日，天津一餐厅的工作人员协作前行，旨在培养团队精神。) REUTERS/Stringer
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空中冒险。(9月9日，塞萨洛尼基国际贸易展览会在希腊举行，杂技人员在空中电线塔上上演走钢丝。) REUTERS/Alexandros Avramidis

空中冒险。(9月9日，塞萨洛尼基国际贸易展览会在希腊举行，杂技人员在空中电线塔上上演走钢丝。) REUTERS/Alexandros Avramidis

2013年 9月 17日 星期二
空中冒险。(9月9日，塞萨洛尼基国际贸易展览会在希腊举行，杂技人员在空中电线塔上上演走钢丝。) REUTERS/Alexandros Avramidis
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奇功异术。(8月30日，街头艺术家在罗马市中心表演街头艺术。)REUTERS/Max Rossi

奇功异术。(8月30日，街头艺术家在罗马市中心表演街头艺术。)REUTERS/Max Rossi

2013年 9月 17日 星期二
奇功异术。(8月30日，街头艺术家在罗马市中心表演街头艺术。)REUTERS/Max Rossi
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无脸人。(8月30日，意大利罗马街头的艺术表演。) REUTERS/Max Rossi

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2013年 9月 17日 星期二
无脸人。(8月30日，意大利罗马街头的艺术表演。) REUTERS/Max Rossi
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奋力求生。(9月5日，西班牙小镇巴斯克，一名男子参加传统“鹅之日”活动。) REUTERS/Vincent West

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2013年 9月 17日 星期二
奋力求生。(9月5日，西班牙小镇巴斯克，一名男子参加传统“鹅之日”活动。) REUTERS/Vincent West
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休闲一刻。(8月30日，俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克，一只北极熊在动物园内玩塑料瓶子。) REUTERS/Ilya Naymushin

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2013年 9月 17日 星期二
休闲一刻。(8月30日，俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克，一只北极熊在动物园内玩塑料瓶子。) REUTERS/Ilya Naymushin
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可折叠汽车。(9月2日，韩国发明一款新车“犰狳-T”(Armadillo-T)，在智能手机上轻轻一点，车身就可收拢近一半。) REUTERS/Kim Hong-Ji

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2013年 9月 17日 星期二
可折叠汽车。(9月2日，韩国发明一款新车“犰狳-T”(Armadillo-T)，在智能手机上轻轻一点，车身就可收拢近一半。) REUTERS/Kim Hong-Ji
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无敌水上漂。(8月29日，贵州镇宁，现年52岁的刘万勇骑着其发明的“水上自行车”在白马湖进行第五次试水实验。)REUTERS/Stringer

无敌水上漂。(8月29日，贵州镇宁，现年52岁的刘万勇骑着其发明的“水上自行车”在白马湖进行第五次试水实验。)REUTERS/Stringer

2013年 9月 17日 星期二
无敌水上漂。(8月29日，贵州镇宁，现年52岁的刘万勇骑着其发明的“水上自行车”在白马湖进行第五次试水实验。)REUTERS/Stringer
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小小飞行员。(8月31日，安徽5岁男童“裸跑弟”多多在“鹰爸”何烈胜的安排下，成功飞越北京野生动物园，有望创造一项新的世界纪录。) REUTERS/Stringer

小小飞行员。(8月31日，安徽5岁男童“裸跑弟”多多在“鹰爸”何烈胜的安排下，成功飞越北京野生动物园，有望创造一项新的世界纪录。) REUTERS/Stringer

2013年 9月 17日 星期二
小小飞行员。(8月31日，安徽5岁男童“裸跑弟”多多在“鹰爸”何烈胜的安排下，成功飞越北京野生动物园，有望创造一项新的世界纪录。) REUTERS/Stringer
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最牛清洁车。(8月31日，黑龙江摩漠河，一位司机驾驶一辆绑有12把扫帚的拖拉机清洁公路。) REUTERS/Stringer

最牛清洁车。(8月31日，黑龙江摩漠河，一位司机驾驶一辆绑有12把扫帚的拖拉机清洁公路。) REUTERS/Stringer

2013年 9月 17日 星期二
最牛清洁车。(8月31日，黑龙江摩漠河，一位司机驾驶一辆绑有12把扫帚的拖拉机清洁公路。) REUTERS/Stringer
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芭比狂人。(9月2日，现年33岁的新加坡男子杨健向记者展示所收藏的6,000多件芭比娃娃，20年来花费至少39.2万美元搜集芭比。) REUTERS/Edgar Su

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2013年 9月 17日 星期二
芭比狂人。(9月2日，现年33岁的新加坡男子杨健向记者展示所收藏的6,000多件芭比娃娃，20年来花费至少39.2万美元搜集芭比。) REUTERS/Edgar Su
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香港“悦满中秋”亮灯 Giant LED Lantern in Hong Kong

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(Reuters) -

2013年 9月 17日
伦敦时尚街拍 London street style

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(Reuters) - 伦敦时装周盛大开幕，街头成为时尚新阵地。本组照片为您捕捉街头时尚风，做当下最IN潮人。

2013年 9月 17日
亚裔包揽“美国小姐”冠亚军 Meet Miss America

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(Reuters) - “美国小姐”赛事尘埃落定，印度裔佳丽Nina Davuluri夺冠，这是此项赛事历史上首位印度裔冠军；来自加州的华裔佳丽李万晴获亚军。

2013年 9月 17日
韩国发明可折叠汽车

韩国发明可折叠汽车 "Armadillo-T" Foldable Car

(Reuters) - 韩国发明一款新车，在智能手机上轻轻一点，车身就可收拢近一半。这款车因模拟动物犰狳面对捕食者威胁时卷成球形的特征，被命名为“犰狳-T”。

2013年 9月 16日

精选图集

The Met Gala

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Highlights from the Metropolitan Museum of Art's annual Costume Institute Gala celebrating "Rei Kawakubo/Comme des Garcons: Art of the In-Between".

Meet Kim Jong Un

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President Donald Trump opened the door to meeting the North Korean leader, saying he would be honored to meet him under the right circumstances.

Commes Des Garcons at the Met

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The Metropolitan Museum of Art celebrates the pioneering work of Japanese fashion designer Rei Kawakubo.

White House Correspondents' dinner

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Journalists turn out for the annual White House Correspondents' Association dinner in Washington.

May Day rallies

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May Day demonstrations, rallies and celebrations around the world.

Pictures of the month: April

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Our top photos from the past month.

Reunited for three minutes at Mexico-U.S. border

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Separated relatives are briefly reunited as U.S. border patrol agents open a gate to allow families to hug along the Mexico and U.S border.

U.S. forces in Syria

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Images of U.S. military forces operating within Syria.

Trump marks 100 days with Harrisburg rally

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President Trump led a rally marking his first 100 days in office in Harrisburg, Pennsylvania.

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