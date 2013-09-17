寰宇搜奇 Oddly(17)

倒霉的青蛙。(9月6日，在美国东海岸外的瓦勒普斯岛美国航天局基地，一枚搭载有月球探测器的火箭发射升空，一只青蛙被火箭喷射的气流吹到空中。)REUTER/Chris Perry/NASA/Handout via Reutemore