寰宇搜奇 Oddly(17)
移动墩布。(9月3日，匈牙利小镇Bodony，一名饲主带着一只匈牙利传统护卫犬散步。) REUTERS/Laszlo Balogh
悬空别墅。(9月10日，广东东莞市石碣镇刘屋村和睦街，一栋私人住宅楼顶违建两栋“空中别墅”。) REUTERS/China Daily
巨型对手。(9月11日，伦敦海德公园九曲湖，一位游泳运动员在训练过程经过一个临时流动雕塑。)REUTERS/Toby Melville
“翘臀”月饼。(9月10日，港食品公司Goods of Desire推出4款引人遐思的“翘臀”造型月饼。)REUTERS/Edgar Su
熊怪吃人。(9月8日，在美国职棒大联盟比赛前，一名芝加哥熊队工作人员在对阵辛辛那提猛虎队之前为吉祥物放气。) REUTERS/Jim Young
最Q女生。(9月12日，美国纽约帝国大厦，吉尼斯世界纪录工作人员为19岁的印度女孩Jyoti Amge测量身高为62.8厘米。) REUTERS/Shannon Stapleton
倒霉的青蛙。(9月6日，在美国东海岸外的瓦勒普斯岛美国航天局基地，一枚搭载有月球探测器的火箭发射升空，一只青蛙被火箭喷射的气流吹到空中。)REUTER/Chris Perry/NASA/Handout via Reutemore
如此训练。(9月11日，天津一餐厅的工作人员协作前行，旨在培养团队精神。) REUTERS/Stringer
空中冒险。(9月9日，塞萨洛尼基国际贸易展览会在希腊举行，杂技人员在空中电线塔上上演走钢丝。) REUTERS/Alexandros Avramidis
奇功异术。(8月30日，街头艺术家在罗马市中心表演街头艺术。)REUTERS/Max Rossi
无脸人。(8月30日，意大利罗马街头的艺术表演。) REUTERS/Max Rossi
奋力求生。(9月5日，西班牙小镇巴斯克，一名男子参加传统“鹅之日”活动。) REUTERS/Vincent West
休闲一刻。(8月30日，俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克，一只北极熊在动物园内玩塑料瓶子。) REUTERS/Ilya Naymushin
可折叠汽车。(9月2日，韩国发明一款新车“犰狳-T”(Armadillo-T)，在智能手机上轻轻一点，车身就可收拢近一半。) REUTERS/Kim Hong-Ji
无敌水上漂。(8月29日，贵州镇宁，现年52岁的刘万勇骑着其发明的“水上自行车”在白马湖进行第五次试水实验。)REUTERS/Stringer
小小飞行员。(8月31日，安徽5岁男童“裸跑弟”多多在“鹰爸”何烈胜的安排下，成功飞越北京野生动物园，有望创造一项新的世界纪录。) REUTERS/Stringer
最牛清洁车。(8月31日，黑龙江摩漠河，一位司机驾驶一辆绑有12把扫帚的拖拉机清洁公路。) REUTERS/Stringer
芭比狂人。(9月2日，现年33岁的新加坡男子杨健向记者展示所收藏的6,000多件芭比娃娃，20年来花费至少39.2万美元搜集芭比。) REUTERS/Edgar Su
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President Donald Trump opened the door to meeting the North Korean leader, saying he would be honored to meet him under the right circumstances.
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The Metropolitan Museum of Art celebrates the pioneering work of Japanese fashion designer Rei Kawakubo.
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Reunited for three minutes at Mexico-U.S. border
Separated relatives are briefly reunited as U.S. border patrol agents open a gate to allow families to hug along the Mexico and U.S border.
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Trump marks 100 days with Harrisburg rally
President Trump led a rally marking his first 100 days in office in Harrisburg, Pennsylvania.