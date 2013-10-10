寰宇搜奇 Oddly(18)
１０月４日，在英国德里市的Ebrington广场的一座桥上，一位游客摆姿势拍照。当下最先进的多功能公共空间和场所已经成为城市的一种新的文化中心，它将会主办包括特纳奖在内的一些重要活动，并把其作为英国２０１３年城市文化的一more
１０月１日，在云南昆明，一位装扮成青铜雕像的街头艺术家在表演的间歇坐在他的搭档旁边吸烟。REUTERS/Wong Campion
９月２１日，在江苏扬州的河岸上，中国一观光用的巨型河豚塔正在建设当中。这座塔在网上引发了人们对国家一系列怪异和夸张投资中最新的一起愤怒。河豚塔相当于15层楼高，由8920块铜板片拼接而成，造价大约7000万元。REUTEmore
１０月３日，在英国街口儿涂鸦艺术家班克斯于纽约市的西２４街上新完成的作品旁，一条狗狗在小便。在班克斯宣布要在纽约居住一个月后，这位涂鸦艺术家的三件新作品出现在了纽约市。REUTERS/Mike Segar
１０月１日，韩国Unhyeon宫举行皇家和贵族的传统食品节，在体育广场上２岁的Jung Ha-yoon站在陶瓷容器里。REUTERS/Jacquelyn Martin/Pool
９月２９日，在美国加州的“冲浪之城”亨廷顿的海滩上，一只狗准备参加冲浪比赛。REUTERS/Lucy Nicholson
１０月１日，在美国政府关闭后，南韩的游客Heemok Ann在华盛顿国会山上的美国圆顶国会大厦前自拍。部分美国政府在１７年来首次在周二关门，这样可能导致１００万的工作人员无薪休假，国家公园的关闭以及医学研究项目的停顿。 more
１０月１日，在意大利米兰市中心进行的，一个以潜水艇和轿车为主角的广告宣传活动。REUTERS/Stefano Rellandini
１０月１日，在马尼拉的菲律宾理工大学里，Alpha Phi Omega联谊会的成员赤身裸体地行走于校园内，引得众多学生围观。这个联谊会的初级成员要每年参加这样的游行，今年的主题是呼吁废止被称为猪肉桶的立法者的优先发展援助more
９月２６日，北京颐和园的昆明湖上，由荷兰概念艺术家弗洛伦泰因·霍夫曼创造的充气橡胶鸭在夜里仍然明亮着。当地媒体报道，这个１８米高的橡胶鸭会作为历史性的旅游景点展示一个月。REUTERS/Jason Lee
９月２５日，在印度新德里亚穆纳河中，一个象夫站在他的大象身上洗澡。REUTERS/Anindito Mukherjee
９月２５日，在纽约，一个女人看到人们参加"TWERKERS"舞蹈表演时的反应。这次表演活动是以参加"TWERKERS"舞蹈表演人数最多为条打破吉尼斯纪录。REUTERS/Eduardo Munoz
９月２３日，在以色列北部的基利波山附近，相互连接并且颠倒着漂浮的热气球。REUTERS/Nir Elias
９月２４日，在圣彼得堡进行的一个视错觉的私人展览上，两位游客在艾姆斯小屋中互相注视着。艾姆斯小屋的设计是利用扭曲的视角迷惑观察者对比例的感觉。REUTERS/Alexander Demianchuk
９月２０日，一位客人到达阿玛尼2014春夏米兰时装周现场。REUTERS/Max Rossi
９月１９日，在印尼西部爪哇省一个村庄的新住宅区，，一个工人收紧绳索来提升一个四米高的马的雕像。REUTERS/Beawiharta
９月１２日，一位警察展示停在重庆步行街，被改装成兰博基尼的一辆现代小轿车登记时的照片。这辆车因非法停车被拖走后无法联系到车主。贴在汽车的挡风玻璃上的一个广告写着：“这辆改装的兰博基尼起售价是９８０００元”。 REUTERmore
９月１６日，在安徽合肥市，为了纪念结婚５０周年，一对对穿着礼服的老人在仪式的间歇休息。REUTERS/Stringer
９月１３日，在英格兰北部的哈罗盖特举行的秋季花展的第一天，纽波特的伊恩·尼尔展示他获得一等奖的重达50.5公斤的西葫芦。为期三天的活动包括花园展示，鲜花展览，蔬菜展，园艺以及烹饪。REUTERS/Nigel Roddis
９月１７日，在巴西圣保罗水族馆，打扮成希腊神话中名叫塞任的女海妖的表演者在池塘里为孩子表演。组织者称，这样的表演时为了向孩子们讲述有关海妖的神话和传说。REUTERS/Nacho Doce
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