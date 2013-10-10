寰宇搜奇 Oddly(18)

９月１２日，一位警察展示停在重庆步行街，被改装成兰博基尼的一辆现代小轿车登记时的照片。这辆车因非法停车被拖走后无法联系到车主。贴在汽车的挡风玻璃上的一个广告写着：“这辆改装的兰博基尼起售价是９８０００元”。 REUTERmore