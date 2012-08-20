寰宇搜奇 Oddly(12)

捕获巨蟒。(3月6日，美国佛罗里达州沼泽国家公园，科学家发现一条长5.36米的缅甸蟒，其体内还有87只鸟蛋。科学家于今年3月捉到这只巨蟒后，在其身上装上卫星定位系统放归野外，用以研究蟒蛇在野外的生活和繁殖情况。) REUTERS/Brian J. Smith/USGS/Handout