寰宇搜奇 Oddly(12)
跨族合作。(8月10日，巴拿马首都巴拿马城，动物园内一只鳄鱼驮着乌龟过河。) REUTERS/Carlos Jasso
喷火大赛。(8月11日，韩国首尔，韩国歌手Psy(中)在演唱会上表演。) REUTERS/Lee Jae-Won
闹市列车。(8月16日，泰国沙没颂堪市的美功铁道市场位于铁轨两侧，火车每天要从这里穿过8次。) REUTERS/Chaiwat Subprasom
捕获巨蟒。(3月6日，美国佛罗里达州沼泽国家公园，科学家发现一条长5.36米的缅甸蟒，其体内还有87只鸟蛋。科学家于今年3月捉到这只巨蟒后，在其身上装上卫星定位系统放归野外，用以研究蟒蛇在野外的生活和繁殖情况。) REUTERS/Brian J. Smith/USGS/Handout
遛野猪。(8月10日，法国斯特拉斯堡附近小村Kolbsheim，一个村民饲养一只被妈妈抛弃的小野猪当做宠物。) REUTERS/Vincent Kessler
众人皆醒我独醉。(8月17日，印尼雅加达，一名空军女兵在独立日阅兵式上晕倒。) REUTERS/Enny Nuraheni
千手信徒。(8月10日，印度孟买，信徒们在建摩斯达密节庆祝活动期间，试图通过叠罗汉打破陶土罐。) REUTERS/Danish Siddiqui
王子夫妻档。(8月16日，德国柏林，杜莎夫人蜡像馆在英国大使馆展出英国威廉王子夫妇的蜡像。) REUTERS/Thomas Peter
观光座位。(8月16日，孟加拉达卡，民众坐在拥挤的火车顶部返乡庆祝开斋节。) REUTERS/Andrew Biraj
巨幅地毯。(8月14日，著名的比利时“鲜花地毯”再现首都布鲁塞尔市中心的大广场。“鲜花地毯”面积达1,800平方米，由60万朵鲜花铺成，其中绝大部分是秋海棠，还有一部分大丽菊。) REUTERS/Francois Lenoir
头顶蜥蜴。(8月15日，厄瓜多尔基多，一名男子的加拉帕戈斯群岛蜥蜴发型。)REUTERS/Guillermo Granja
贴壁人。(7月23日，德国柏林，街头艺术团体Bosso Fataka利用一名女子与海报组成一个艺术装置。)REUTERS/Thomas Peter
旋转房屋。(8月7日，捷克布拉格东北部小镇Bohumil Lhota，一名男子Lhota推动他建造的房子。现年73岁的Lhota2002年建造了一栋独特的房屋，可以上下移动和旋转，可将房屋方向调整到自己所喜欢观看的窗外风景。) REUTERS/Petr Josek
蜘蛛人。(8月6日，巴西里约热内卢，巴西银行文化中心悬挂着英国雕塑大师安东尼•葛姆雷(Antony Gormley)的人形作品。) REUTERS/Pilar Olivares
头顶鸡窝。(8月3日，刚果(金)戈马，一名女子沿街售卖活鸡。) REUTERS/James Akena
白发魔女。(8月5日，加拿大温哥华，一名同性恋参加同性恋大游行。) REUTERS/Andy Clark
无敌救生球。(8月6日，浙江义乌，杨宗福“乘坐”自己发明的“诺亚方舟”。杨宗福组建团队，耗时近5个月、投入近150万元，制造出“诺亚方舟”。“诺亚方舟”直径4米、重6吨，从内到外共四层，每层均为3.5毫米厚的钢板。) REUTERS/China Daily
僵尸出炉。(8月4日，墨西哥El Ajusco，一名选手化妆，准备参加僵尸障碍赛。) REUTERS/Henry Romero
头在哪里？(8月11日，在伦敦奥运会上，保加利亚选手Silviya Miteva参加艺术体操个人全能赛。) REUTERS/Marcelo Del Pozo