寰宇搜奇 Oddly (2)

面膜脸。(1月13日，马其顿共和国首都斯科普里附近的小村Vevcani，一名男子参加狂欢节庆典。信仰东正教的村民在每年圣瓦西日都会举行狂欢节进行庆祝，这一传统已延续了1,400年之久。) REUTERS/Ognen Temore