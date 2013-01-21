寰宇搜奇 Oddly (2)
雪中逍遥。(1月12日，吉林延吉，“世界冰王”金松浩展示“雪中埋人”耐寒表演。) REUTERS/Stringer
火辣表演。(1月13日，一年一度的“不穿裤子乘地铁”活动在美国纽约举行，乘客观看一名参与者。) REUTERS/Carlo Allegri
冰雪王国。(1月11日，被誉为世界四大冰雪盛会之一的哈尔滨国际冰雪节在黑龙江举行，一名员工装扮成熊猫在冰雕上滑行。) REUTERS/Sheng Li
冰上争霸。(1月11日，在哈尔滨国际冰雪节上，游泳爱好者在结冰的松花江上参加拳击比赛。)REUTERS/Sheng Li
旱地行船。(1月5日，美国亚利桑那州太阳城，一名男子驾驶着由小船改造成的车辆。) REUTERS/Lucy Nicholson
面膜脸。(1月13日，马其顿共和国首都斯科普里附近的小村Vevcani，一名男子参加狂欢节庆典。信仰东正教的村民在每年圣瓦西日都会举行狂欢节进行庆祝，这一传统已延续了1,400年之久。) REUTERS/Ognen Temore
耐寒比赛。(1月13日，日本东京铁炮州稻荷神社，男人在冰水中祈祷。约90人参加了这个仪式，以洗涤灵魂并祈求来年身体健康。) REUTERS/Issei Kato
水下博弈。(1月13日，爱沙尼亚Kaerepere，潜水者在水下玩西洋跳棋。) REUTERS/Ints Kalnins
巨勺挖鼻。(1月10日，英国布罗姆利，一名多毛症表演者在达人秀“恐怖马戏团”的彩排表演中将勺子插入鼻孔。)REUTERS/Luke MacGregor
乐高迎宾。(1月17日，美国加利福尼亚州卡尔斯班的乐高主题公园建设一个乐高宾馆，泳池旁边的乐高“迎宾员”。) REUTERS/Mike Blake
裸体聚会。(1月17日，美国旧金山，裸体主义者在法院附近参加集会，对公共场所禁裸法案表示不满。)REUTERS/Robert Galbraith
极品微雕。(1月17日，台北，在铅笔尖上摆放着台湾微雕大师陈逢显雕刻的毛泽东雕塑。这些雕塑米粒长约0.5厘米、高约0.3厘米。) REUTERS/Pichi Chuang
摩登餐厅。(1月12日，黑龙江哈尔滨有一家机器人主题餐馆，餐馆内“打工”的机器人不仅可以代替服务员传菜，还能顶替大厨炒菜。) REUTERS/Sheng Li
老有所依。(1月15日，古巴哈瓦那，一位老人与其爱犬注视着窗外。) REUTERS/Desmond Boylan
春光乍泄。(1月7日，美国迈阿密，一名圣母大学橄榄球队成员在赛前其短裙被风吹起。) REUTERS/Jeff Haynes
半裸派对。(1月9日，西班牙时尚品牌Desigual在法国巴黎启动另类促销，前100名仅穿内裤的男士或仅穿内衣裤的女士所购商品将全部免费。) REUTERS/Christian Hartmann
假面盛宴。(1月10日，巴西圣贡萨洛，一家工厂生产巴西狂欢节上球员内马尔(Neymar)的面具。) REUTERS/Sergio Moraes
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奥巴马白宫宣誓就职 Obama 2013
(Reuters) -2013年1月20日，美国华盛顿，总统奥巴马在白宫举行宣誓仪式，履行法定连任就职程序，开始第二任期。
体验乐高宾馆 Lego Hotel
(Reuters) - 美国加利福尼亚州卡尔斯班的乐高主题公园建设一个乐高宾馆。这将是北美首家乐高宾馆。
本周中国区精选(1月11日-18日) China Weekly
(Reuters) -聚焦1月11日至18日中国区新闻事件和热点动态。
奥巴马强势禁枪 Gun Control
(Reuters) - 美国总统奥巴马推出美国几十年来力度最高的推动禁枪努力，敦促国会通过攻击性武器禁令并对所有购枪者进行背景调查，以避免康州校园枪击惨案重演。
精选图集
Postcards from Pyongyang
Street scenes from the reclusive nation as North Korea marks the 105th anniversary of the birth of founding father Kim Il-sung.
Deadly garbage landslide in Sri Lanka
Hopes fade for the survival of residents trapped under the mud and debris of a landslide at a giant rubbish dump in Colombo.
Effigies and Easter in Venezuela
Protesters set fire to effigies of politicians during the traditional burning of Judas as part of Holy Week celebrations in Venezuela.
Celebrating Easter
Christians around the world celebrate the Easter holiday.
Scenes from Coachella
Highlights from the Coachella Music Festival in California.
Referendum divides Turkey
A narrow referendum victory gives the Turkish president sweeping powers and lays the nation's divisions bare.
North Korea on parade
North Korea marks the 105th birth anniversary of founding father Kim Il Sung, amid rising tension with the United States.
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Our top photos from the past week.
First 100 days of Trump
Major moments from the first days of the Trump administration.