寰宇搜奇 Oddly(19)
全速前进。(12月18日，墨西哥首都墨西哥城，一名小丑扮成警察骑着迷你自行车，前去朝拜瓜达卢佩圣母。) REUTERS/Tomas Bravo
吞球比赛。(12月16日，在格鲁吉亚第比利斯时装周上，模特展示设计师Shaghashvili的新品服装。) REUTERS/David Mdzinarishvili
一饱口福。(12月18日，巴西里约热内卢，一只黑猩猩分发到一个圣诞果篮，食用里面的菠萝。) REUTERS/Ricardo Moraes
大力士。(12月18日，索马里摩加迪沙，一名渔民搬运一条剑鱼前往市场。) REUTERS/Ismail Taxta
航天派对。(12月19日，哈萨克斯坦拜科努尔航天中心，加拿大宇航员哈德费德(Chris Hadfield)的亲属为其送行。) REUTERS/Shamil Zhumatov
“钉子坟”。(12月18日，山西太原龙堡村在建小区内，被网友誉为史上最牛的“钉子坟”开始迁移。在最终与村里达成共识的情况下，坟主常金柱得到规定的赔偿将坟迁走。) REUTERS/Stringer
独奏多把小提琴。(12月8日，乌克兰利沃夫，小提琴家博日基(Oleksandr Bozhyk)挑战同时演奏四把小提琴。) REUTERS/Marian Striltsiv
狗狗司机。(12月10日，新西兰奥克兰，新西兰防虐动物协会SPCA训练狗狗开车，反对虐待动物。) REUTERS/SPCA/Michael Bradley/Handout
诺亚方舟。(12月12日，河北香河，农民刘启元展示其自制的“诺亚方舟”。该救生舱整体为球状，舱内设置标准救生座椅，可储存粮食和饮用水。) REUTERS/Petar Kujundzic
棺材睡房。(12月12日，辽宁沈阳，一名男子躺在棺材内进行心理治疗。一家心理咨询中心采用“死亡体验”的方式来做心理治疗，通过挂遗像、躺棺材模拟死亡等方式治疗来访者。) REUTERS/Sheng Li
清凉泳装赛跑。(12月8日，美国波士顿举行年度圣诞长跑(Santa Speedo Run)慈善活动，数百名参与者穿着泳装奔跑在大街上。) REUTERS/Brian Snyder
海豚过圣诞。(12月21日，法国昂蒂布，Marineland海洋公园里的海豚在“圣诞老人”附近游泳。) REUTERS/Eric Gaillard
圣诞老人小人国。(12月12日，台北，毫芒雕刻家陈逢显挑战雕刻极限，在0.2厘米的铅笔芯尺寸上站立2名圣诞老人。陈逢显以树脂创作出的圣诞老人，每个尺寸长0.05厘米、宽0.05厘米、高0.08厘米，须透过高倍放大镜才看得more
超长婚纱。(12月9日，广西南宁，一位新娘身着长达520米的婚纱举行婚礼。) REUTERS/Stringer
严阵以待。(12月7日，哈萨克斯坦拜科努尔航天中心，一名专家坐在宇航员的充气太空服附近。) REUTERS/Sergei Remezov
梅西露臀玩偶。(12月10日，西班牙巴塞罗那，一家商场售卖的足球巨星梅西大便玩偶。卡加纳(Caganer)是西班牙加泰罗尼亚地区非常著名的一种手工艺品，每年圣诞都会推出大便玩偶。) REUTERS/Gustau Nacamore
飞船房屋。(12月20日，巴西上帕拉伊苏－迪戈亚斯，一名男子Augusto Vinholis将自己的房屋设计建造成飞船模样，认为在12月21日的“世界末日”来临时该房屋会保护他及家人。) REUTERS/Ueslei Mmore
比比谁更高。(12月1日，比利时巴塞罗那，一名踩高跷者在鞋店外面休息。) REUTERS/Francois Lenoir
千里眼。(12月2日，巴西玛瑙斯东部Maues，一个孩子在农场拿着巴西可可豆玩耍。) REUTERS/Bruno Kelly
穿上衣服的“撒尿小童”雕像。(12月1日，比利时布鲁萨尔，“撒尿小童”雕像在纪念世界艾滋病日的活动中被装扮成一个安全套的前后对比图。) REUTERS/Francois Lenoir
(12月4日，西班牙毕尔巴鄂，一位妇女对示威者嘘寒问暖。) REUTERS/Vincent West
美食诱惑。(12月4日，日本东京，一条小狗在饭店注视着一块蛋糕。) REUTERS/Yuya Shino
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24小时时事新闻(12月25日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
校园安全保卫战 School Safety Around the World
(Reuters) -中国近期发生20多名小学生被砍伤的恶性事件，美国有致20名儿童死亡的校园枪击事件。面对频发的校园暴力，世界各国采取一系列新措施保障校园安全，防止再次出现类似暴力事件。
年终盘点--新闻事件 Headlines of Year
(Reuters) - 2012年热点新闻事件盘点，历数年度新闻大事记。
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Britain's next top dog
Dogs from around the world compete in Britain's famed Crufts Dog Show.
South Korean president impeached
South Korea's Constitutional Court removes President Park Geun-hye from office over a graft scandal.
Six years after Fukushima
On March 11, 2011, a 9.0 magnitude earthquake set off a massive tsunami and meltdowns at the Fukushima Dai-Ichi nuclear plant, killing more than 15,000 people and devastating the northeastern coast of Japan.
First 100 days of Trump
Major moments from the first days of the Trump administration.
Hungary's 'border hunters' target migrants
Hungary's new "border hunter" force aims to help police and army units keep out migrants, part of a security clampdown that has raised human rights concerns.
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Closing in on Raqqa
U.S.-backed Syrian militias tighten the chokehold on Islamic State's base in Raqqa after cutting the last main road out of the city.
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U.S.-backed Syrian militias fight to tighten the chokehold on Islamic State's base in Raqqa after cutting the last main road out of the city.
Wild boars overrun deserted Fukushima town
Hundreds of wild boars, which have been known to attack people when enraged, now pose an unexpected nuisance for residents returning to towns evacuated after the 2011 Fukushima nuclear crisis.