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图片 | 2012年 12月 25日 星期二 13:47 BJT

寰宇搜奇 Oddly(19)

全速前进。(12月18日，墨西哥首都墨西哥城，一名小丑扮成警察骑着迷你自行车，前去朝拜瓜达卢佩圣母。) REUTERS/Tomas Bravo

全速前进。(12月18日，墨西哥首都墨西哥城，一名小丑扮成警察骑着迷你自行车，前去朝拜瓜达卢佩圣母。) REUTERS/Tomas Bravo

2012年 12月 25日 星期二
全速前进。(12月18日，墨西哥首都墨西哥城，一名小丑扮成警察骑着迷你自行车，前去朝拜瓜达卢佩圣母。) REUTERS/Tomas Bravo
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吞球比赛。(12月16日，在格鲁吉亚第比利斯时装周上，模特展示设计师Shaghashvili的新品服装。) REUTERS/David Mdzinarishvili

吞球比赛。(12月16日，在格鲁吉亚第比利斯时装周上，模特展示设计师Shaghashvili的新品服装。) REUTERS/David Mdzinarishvili

2012年 12月 25日 星期二
吞球比赛。(12月16日，在格鲁吉亚第比利斯时装周上，模特展示设计师Shaghashvili的新品服装。) REUTERS/David Mdzinarishvili
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一饱口福。(12月18日，巴西里约热内卢，一只黑猩猩分发到一个圣诞果篮，食用里面的菠萝。) REUTERS/Ricardo Moraes

一饱口福。(12月18日，巴西里约热内卢，一只黑猩猩分发到一个圣诞果篮，食用里面的菠萝。) REUTERS/Ricardo Moraes

2012年 12月 25日 星期二
一饱口福。(12月18日，巴西里约热内卢，一只黑猩猩分发到一个圣诞果篮，食用里面的菠萝。) REUTERS/Ricardo Moraes
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大力士。(12月18日，索马里摩加迪沙，一名渔民搬运一条剑鱼前往市场。) REUTERS/Ismail Taxta

大力士。(12月18日，索马里摩加迪沙，一名渔民搬运一条剑鱼前往市场。) REUTERS/Ismail Taxta

2012年 12月 25日 星期二
大力士。(12月18日，索马里摩加迪沙，一名渔民搬运一条剑鱼前往市场。) REUTERS/Ismail Taxta
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航天派对。(12月19日，哈萨克斯坦拜科努尔航天中心，加拿大宇航员哈德费德(Chris Hadfield)的亲属为其送行。) REUTERS/Shamil Zhumatov

航天派对。(12月19日，哈萨克斯坦拜科努尔航天中心，加拿大宇航员哈德费德(Chris Hadfield)的亲属为其送行。) REUTERS/Shamil Zhumatov

2012年 12月 25日 星期二
航天派对。(12月19日，哈萨克斯坦拜科努尔航天中心，加拿大宇航员哈德费德(Chris Hadfield)的亲属为其送行。) REUTERS/Shamil Zhumatov
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“钉子坟”。(12月18日，山西太原龙堡村在建小区内，被网友誉为史上最牛的“钉子坟”开始迁移。在最终与村里达成共识的情况下，坟主常金柱得到规定的赔偿将坟迁走。) REUTERS/Stringer

“钉子坟”。(12月18日，山西太原龙堡村在建小区内，被网友誉为史上最牛的“钉子坟”开始迁移。在最终与村里达成共识的情况下，坟主常金柱得到规定的赔偿将坟迁走。) REUTERS/Stringer

2012年 12月 25日 星期二
“钉子坟”。(12月18日，山西太原龙堡村在建小区内，被网友誉为史上最牛的“钉子坟”开始迁移。在最终与村里达成共识的情况下，坟主常金柱得到规定的赔偿将坟迁走。) REUTERS/Stringer
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独奏多把小提琴。(12月8日，乌克兰利沃夫，小提琴家博日基(Oleksandr Bozhyk)挑战同时演奏四把小提琴。) REUTERS/Marian Striltsiv

独奏多把小提琴。(12月8日，乌克兰利沃夫，小提琴家博日基(Oleksandr Bozhyk)挑战同时演奏四把小提琴。) REUTERS/Marian Striltsiv

2012年 12月 25日 星期二
独奏多把小提琴。(12月8日，乌克兰利沃夫，小提琴家博日基(Oleksandr Bozhyk)挑战同时演奏四把小提琴。) REUTERS/Marian Striltsiv
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狗狗司机。(12月10日，新西兰奥克兰，新西兰防虐动物协会SPCA训练狗狗开车，反对虐待动物。) REUTERS/SPCA/Michael Bradley/Handout

狗狗司机。(12月10日，新西兰奥克兰，新西兰防虐动物协会SPCA训练狗狗开车，反对虐待动物。) REUTERS/SPCA/Michael Bradley/Handout

2012年 12月 25日 星期二
狗狗司机。(12月10日，新西兰奥克兰，新西兰防虐动物协会SPCA训练狗狗开车，反对虐待动物。) REUTERS/SPCA/Michael Bradley/Handout
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诺亚方舟。(12月12日，河北香河，农民刘启元展示其自制的“诺亚方舟”。该救生舱整体为球状，舱内设置标准救生座椅，可储存粮食和饮用水。) REUTERS/Petar Kujundzic

诺亚方舟。(12月12日，河北香河，农民刘启元展示其自制的“诺亚方舟”。该救生舱整体为球状，舱内设置标准救生座椅，可储存粮食和饮用水。) REUTERS/Petar Kujundzic

2012年 12月 25日 星期二
诺亚方舟。(12月12日，河北香河，农民刘启元展示其自制的“诺亚方舟”。该救生舱整体为球状，舱内设置标准救生座椅，可储存粮食和饮用水。) REUTERS/Petar Kujundzic
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棺材睡房。(12月12日，辽宁沈阳，一名男子躺在棺材内进行心理治疗。一家心理咨询中心采用“死亡体验”的方式来做心理治疗，通过挂遗像、躺棺材模拟死亡等方式治疗来访者。) REUTERS/Sheng Li

棺材睡房。(12月12日，辽宁沈阳，一名男子躺在棺材内进行心理治疗。一家心理咨询中心采用“死亡体验”的方式来做心理治疗，通过挂遗像、躺棺材模拟死亡等方式治疗来访者。) REUTERS/Sheng Li

2012年 12月 25日 星期二
棺材睡房。(12月12日，辽宁沈阳，一名男子躺在棺材内进行心理治疗。一家心理咨询中心采用“死亡体验”的方式来做心理治疗，通过挂遗像、躺棺材模拟死亡等方式治疗来访者。) REUTERS/Sheng Li
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清凉泳装赛跑。(12月8日，美国波士顿举行年度圣诞长跑(Santa Speedo Run)慈善活动，数百名参与者穿着泳装奔跑在大街上。) REUTERS/Brian Snyder

清凉泳装赛跑。(12月8日，美国波士顿举行年度圣诞长跑(Santa Speedo Run)慈善活动，数百名参与者穿着泳装奔跑在大街上。) REUTERS/Brian Snyder

2012年 12月 25日 星期二
清凉泳装赛跑。(12月8日，美国波士顿举行年度圣诞长跑(Santa Speedo Run)慈善活动，数百名参与者穿着泳装奔跑在大街上。) REUTERS/Brian Snyder
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海豚过圣诞。(12月21日，法国昂蒂布，Marineland海洋公园里的海豚在“圣诞老人”附近游泳。) REUTERS/Eric Gaillard

海豚过圣诞。(12月21日，法国昂蒂布，Marineland海洋公园里的海豚在“圣诞老人”附近游泳。) REUTERS/Eric Gaillard

2012年 12月 25日 星期二
海豚过圣诞。(12月21日，法国昂蒂布，Marineland海洋公园里的海豚在“圣诞老人”附近游泳。) REUTERS/Eric Gaillard
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圣诞老人小人国。(12月12日，台北，毫芒雕刻家陈逢显挑战雕刻极限，在0.2厘米的铅笔芯尺寸上站立2名圣诞老人。陈逢显以树脂创作出的圣诞老人，每个尺寸长0.05厘米、宽0.05厘米、高0.08厘米，须透过高倍放大镜才看得到。) REUTERS/Pichi Chuang

圣诞老人小人国。(12月12日，台北，毫芒雕刻家陈逢显挑战雕刻极限，在0.2厘米的铅笔芯尺寸上站立2名圣诞老人。陈逢显以树脂创作出的圣诞老人，每个尺寸长0.05厘米、宽0.05厘米、高0.08厘米，须透过高倍放大镜才看得more

2012年 12月 25日 星期二
圣诞老人小人国。(12月12日，台北，毫芒雕刻家陈逢显挑战雕刻极限，在0.2厘米的铅笔芯尺寸上站立2名圣诞老人。陈逢显以树脂创作出的圣诞老人，每个尺寸长0.05厘米、宽0.05厘米、高0.08厘米，须透过高倍放大镜才看得到。) REUTERS/Pichi Chuang
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超长婚纱。(12月9日，广西南宁，一位新娘身着长达520米的婚纱举行婚礼。) REUTERS/Stringer

超长婚纱。(12月9日，广西南宁，一位新娘身着长达520米的婚纱举行婚礼。) REUTERS/Stringer

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超长婚纱。(12月9日，广西南宁，一位新娘身着长达520米的婚纱举行婚礼。) REUTERS/Stringer
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严阵以待。(12月7日，哈萨克斯坦拜科努尔航天中心，一名专家坐在宇航员的充气太空服附近。) REUTERS/Sergei Remezov

严阵以待。(12月7日，哈萨克斯坦拜科努尔航天中心，一名专家坐在宇航员的充气太空服附近。) REUTERS/Sergei Remezov

2012年 12月 25日 星期二
严阵以待。(12月7日，哈萨克斯坦拜科努尔航天中心，一名专家坐在宇航员的充气太空服附近。) REUTERS/Sergei Remezov
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梅西露臀玩偶。(12月10日，西班牙巴塞罗那，一家商场售卖的足球巨星梅西大便玩偶。卡加纳(Caganer)是西班牙加泰罗尼亚地区非常著名的一种手工艺品，每年圣诞都会推出大便玩偶。) REUTERS/Gustau Nacarino

梅西露臀玩偶。(12月10日，西班牙巴塞罗那，一家商场售卖的足球巨星梅西大便玩偶。卡加纳(Caganer)是西班牙加泰罗尼亚地区非常著名的一种手工艺品，每年圣诞都会推出大便玩偶。) REUTERS/Gustau Nacamore

2012年 12月 25日 星期二
梅西露臀玩偶。(12月10日，西班牙巴塞罗那，一家商场售卖的足球巨星梅西大便玩偶。卡加纳(Caganer)是西班牙加泰罗尼亚地区非常著名的一种手工艺品，每年圣诞都会推出大便玩偶。) REUTERS/Gustau Nacarino
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飞船房屋。(12月20日，巴西上帕拉伊苏－迪戈亚斯，一名男子Augusto Vinholis将自己的房屋设计建造成飞船模样，认为在12月21日的“世界末日”来临时该房屋会保护他及家人。) REUTERS/Ueslei Marcelino

飞船房屋。(12月20日，巴西上帕拉伊苏－迪戈亚斯，一名男子Augusto Vinholis将自己的房屋设计建造成飞船模样，认为在12月21日的“世界末日”来临时该房屋会保护他及家人。) REUTERS/Ueslei Mmore

2012年 12月 25日 星期二
飞船房屋。(12月20日，巴西上帕拉伊苏－迪戈亚斯，一名男子Augusto Vinholis将自己的房屋设计建造成飞船模样，认为在12月21日的“世界末日”来临时该房屋会保护他及家人。) REUTERS/Ueslei Marcelino
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比比谁更高。(12月1日，比利时巴塞罗那，一名踩高跷者在鞋店外面休息。) REUTERS/Francois Lenoir

比比谁更高。(12月1日，比利时巴塞罗那，一名踩高跷者在鞋店外面休息。) REUTERS/Francois Lenoir

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千里眼。(12月2日，巴西玛瑙斯东部Maues，一个孩子在农场拿着巴西可可豆玩耍。) REUTERS/Bruno Kelly

千里眼。(12月2日，巴西玛瑙斯东部Maues，一个孩子在农场拿着巴西可可豆玩耍。) REUTERS/Bruno Kelly

2012年 12月 25日 星期二
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穿上衣服的“撒尿小童”雕像。(12月1日，比利时布鲁萨尔，“撒尿小童”雕像在纪念世界艾滋病日的活动中被装扮成一个安全套的前后对比图。) REUTERS/Francois Lenoir

穿上衣服的“撒尿小童”雕像。(12月1日，比利时布鲁萨尔，“撒尿小童”雕像在纪念世界艾滋病日的活动中被装扮成一个安全套的前后对比图。) REUTERS/Francois Lenoir

2012年 12月 25日 星期二
穿上衣服的“撒尿小童”雕像。(12月1日，比利时布鲁萨尔，“撒尿小童”雕像在纪念世界艾滋病日的活动中被装扮成一个安全套的前后对比图。) REUTERS/Francois Lenoir
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(12月4日，西班牙毕尔巴鄂，一位妇女对示威者嘘寒问暖。) REUTERS/Vincent West

(12月4日，西班牙毕尔巴鄂，一位妇女对示威者嘘寒问暖。) REUTERS/Vincent West

2012年 12月 25日 星期二
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美食诱惑。(12月4日，日本东京，一条小狗在饭店注视着一块蛋糕。) REUTERS/Yuya Shino

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