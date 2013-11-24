寰宇搜奇(21) Oddly
人体圣诞树。(11月22日，泰国曼谷，由852名学生组成的“巨型人体圣诞树”打破了之前由德国在2011年创造的672人的吉尼斯世界纪录。)REUTERS/Chaiwat Subprasom
敬业的摄影师。(11月20日，澳大利亚布里斯班，英格兰和澳大利亚在此举行2013年“灰烬杯”板球赛。)REUTERS/David Gray
特殊安全帽。(11月20日，加拿大不列颠哥伦比亚，在温哥华水族馆海洋哺乳动物救援中心接受了几个月疗养的两只海豹头顶卫星发射机漂浮在Porteau湾中，这样的发射器有助于追寻它们的行踪。)REUTERS/Andy Clarmore
美腿诱惑。(11月19日，西班牙马德里一家酒店的户外广告。)REUTERS/Juan Medina
蜗牛按摩师。(11月19日，俄罗斯西伯利亚克拉斯诺亚尔斯克，工作人员用非洲蜗牛为一名顾客进行医学美容按摩。这家店店主介绍蜗牛按摩拥有加速皮肤再生，消除皱纹和疤痕的功效。)REUTERS/Ilya Naymushin
亲密伙伴。(11月16日，白俄罗斯明斯克，在名为“秋天的足迹”啮齿动物国际展览上，两只老鼠趴在女孩的肩上。)REUTERS/Vasily Fedosenko
猴男快跑。(11月14日，日本东京，37岁的演员Takashi Kokub参加百米四肢匍匐竞技跑。素有“猴男”之称的日本运动员伊藤健以16秒87的成绩打破了自己创造的17秒23的纪录，再次成为全世界用四肢跑得最快的人。)more
文胸鲨鱼。(11月12日，马来西亚吉隆坡，在“马来西亚青年艺术家新异议”展览中展出的耗时两个月，由300件胸罩组成的“文胸鲨鱼”艺术创作。)REUTERS/Samsul Said
奶酪服装。(11月12日，白俄罗斯明斯克举办了国际食品科技博览会，一名模特把奶酪“穿”在了身上。)REUTERS/Vasily Fedosenko
红酒小车。(11月10日，阿根廷布宜诺斯艾利斯举行“红牛肥皂盒赛车比赛”，选手们驾驶着自制的非机动小车参赛，造型各异。)REUTERS/Enrique Marcarian
泡沫怪人。(11月4日，英国苏格兰的圣安德鲁大学的学生欢庆传统节日“葡萄干周末”。这一习俗演变到今天变成了热闹非凡的泡沫大战。)REUTERS/Russell Cheyne
五彩小人。(11月3日，哥伦比亚卡利举办的“彩色跑”上，全身涂满蓝色粉末的哥伦比亚警察。“彩色跑”被称为“地球上最快乐的5公里赛跑”，每隔一千米，参赛者都会被撒满不同的颜色。)REUTERS/Jaime Saldarrimore
雷人龅牙。(11月3日，美国纽约，佩戴着由手镯变身而成的牙套的Lady Gaga参加YouTube音乐颁奖典礼。)REUTERS/Andrew Kelly
漫画隐形人。(11月2日，委内瑞拉加拉加斯，被称为“隐形人”的中国艺术家刘勃麟上演“城市迷彩”作品，他全身涂满颜料后与陈列着漫画的书架融为一体。)REUTERS/Jorge Silva
人体道路。(11月2日，中国北京，在天骄特殊保护/安全顾问有限公司的保镖训练营中，学员踩着其他学员的身体走过。)REUTERS/Stringer
奇葩冲浪赛。(11月2日，美国纽约，洛克威海滩举行第三届万圣节冲浪比赛。)EUTERS/Eric Thayer
逗趣胡须。(11月2日，德国斯图加特附近的莱因费尔登，在2013年世界胡须锦标赛前，美国人Daniel Lablor展示他的胡子。)REUTERS/Michaela Rehle
双面人。(10月31日，中国湖北武汉，脸上画有人的面部肖像的女孩参加万圣节化妆舞会。)REUTERS/China Daily
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In Yemen, where one child under the age of five dies of preventable hunger and disease every 10 minutes, seven-year-old Jamila Ali Abdu died of malnutrition in the Red Sea port city of Hodeidah.
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Meet Kim Jong Un
President Donald Trump opened the door to meeting the North Korean leader, saying he would be honored to meet him under the right circumstances.
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