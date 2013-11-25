寰宇搜奇(21) Oddly

猴男快跑。(11月14日，日本东京，37岁的演员Takashi Kokub参加百米四肢匍匐竞技跑。素有“猴男”之称的日本运动员伊藤健以16秒87的成绩打破了自己创造的17秒23的纪录，再次成为全世界用四肢跑得最快的人。)more