寰宇搜奇 Oddly(10)
山顶高尔夫。(9月23日，全国首家高尔夫球“极限19洞”挑战台在湖南省张家界宝峰湖景区建成。据了解，此举填补了全球世界自然遗产景区没有高尔夫球“极限19洞”挑战台的空白。) REUTERS/Stringer
古怪帽子。(9月25日，在巴黎时装周上，模特展示印度设计师曼尼什·阿若拉(Manish Arora)2015年春夏新品女装。) REUTERS/Charles Platiau
手机人行道。(9月13日，重庆，洋人街景区内划设了中国第一条专供手机使用者的人行道，以减少“低头族”发生碰撞、摔伤等意外。不过，路边的指示牌也明确标出：使用该道路者“风险自负”。) REUTERS/China Daily
芭比娃娃变身宗教人物。(9月23日，阿根廷罗萨里奥，艺术家Emiliano Paolini与Marianela Perelli将芭比娃娃和她的男友肯尼，修改变身成圣母玛利亚、耶稣等许多宗教人物。) REUTERS/Enrmore
暗黑料理。(9月19日，日本东京，日本汉堡王售卖的一款“黑钻石”汉堡，使用了黑色面包，肉饼上盖有添加了竹炭的黑芝士，并配以墨鱼汁调味。) REUTERS/Yuya Shino
萌宠来袭。(9月17日，浙江杭州，杭州野生动物世界的两只小狒狒伸手拿奶瓶准备喝奶。) REUTERS/China Daily
机器人之恋。(9月21日，在西班牙圣塞巴斯蒂安国际电影节上，西班牙男星安东尼奥·班德拉斯拥抱机器人科幻电影《Automata》中所用到的一个机器人。) REUTERS/Vincent West
胜利之吻。(9月25日，法国卡昂博物馆外竖立着一座名为“无条件投降”的塑像。这个塑像是根据摄影家阿尔弗莱德的一张照片“胜利之吻”制作，照片摄于二战末期日本投降日。) REUTERS/Stephane Mahe
黄金纹身。(9月21日，在米兰时装周上，一名化妆师为模特贴上黄金纹身。) REUTERS/Stefano Rellandini
吸血护士。(9月9日，德国巴伯尔斯贝格电影公园，一个女孩化装成护士准备参与演出。)REUTERS/Hannibal
端啤酒世界纪录。(9月7日，德国阿本斯贝格，服务生奥利弗·斯特鲁安普费尔打破一项世界纪录，他端着27杯每杯1升啤酒的酒杯，总重量超过60公斤，行走了40米。) REUTERS/Michael Dalder
星球大战。(9月6日，比利时布鲁塞尔举行卡通人物气球游行，参与者装扮成星球大战中的人物行走在地铁站内。) REUTERS/Eric Vidal
用意念操控飞机。(9月9日，在德国慕尼黑工业大学(TUM)的飞行系统动力学研究所内，一名飞行员正戴着一个连着许多电线的白帽子，目光集中在他前面的跑道上，用意念操控飞机。为实现人机沟通，要在飞行员所戴帽子上连接脑电图(EEmore
等待救援。(9月11日，重庆黑水镇宝剑村，三头肥猪被洪水困在猪圈里。重庆酉阳细沙河流域暴雨洪灾致17户农房被淹。) REUTERS/Stringer
监狱餐厅。(9月9日，天津，顾客在监狱主题餐厅用餐。一家以“监狱”为主题的餐厅在天津营业，店内装修包括“普通牢房”、“水牢”、“天牢”、“禁闭室”等包间，服务员还统一穿着标志性制服为顾客提供点菜、送餐等服务。) REUTmore
马语者。(9月9日，阿根廷布宜诺斯艾利斯东北部Canuelas，一名马语者展示其驯服一匹马。) REUTERS/Enrique Marcarian
世界最长婚纱。(9月24日，四川成都，工作人员在“紫颐·香薰山谷”里摆放一款4,100米长的婚纱，该婚纱的拖尾用单层网纱制作而成，宽度1.5米，耗时一个月，大约花费4万元，主办方现正积极申请吉尼斯世界纪录。) REUTEmore
梦幻小屋。(9月23日，英国兰鲁斯特，一个茶室房屋外面长满爬山虎，在秋季时变成红色小屋。) REUTERS/Rebecca Naden
下一个
“高空中的舞者”Aerial acrobatics 2014
特技飞行表演是各个航空展上的一大看点，“高空中的舞者”带给观众紧张刺激的视觉享受。
名人抗议忙 Celebrity protesters
许多名人热心公益，热衷政治，参与竞选，对各种社会议题表达自己的意见，并通过自己的影响力悄然改变着社会的政治生态。
本周中国区精选(9月19日-26日) China Weekly
聚焦9月19日至26日中国区新闻事件和热点动态。
民族风闪耀巴黎时装周 Paris Fashion Week 2014
每一季时装周的重头戏--巴黎时装周开幕，民族风成为亮点之一。
精选图集
Pope visits Portugal's Shrine of Fatima
Pope Francis makes two Portuguese shepherd children saints this week, crowning a belief that started with reported visions of the Madonna 100 years ago which have turned the Shrine of Fatima into one of the most famous in Christianity.
Photos of the week
Our top photos from the past week.
Palestinian hunger strike grows
More than 1,000 Palestinians in Israeli jails are on hunger strike in response to a call by prominent prisoner Marwan Barghouti, widely seen as a possible future Palestinian president.
Dior in the desert
Designer Maria Grazia Chiuri presents her first cruise collection for Dior in Calabasas, California.
Eurovision: the contenders
The finalists for Saturday's Eurovision song contest.
Yemen's latest deadly cholera outbreak
A cholera outbreak has killed at least 50 people in Yemen where the health and sanitation systems have been degraded by more than two years of civil war.
Quebec battles floods
Flooding from heavy spring rainfall inundated thousands of residences and forced the evacuation of homes as the worst flooding in decades hits the Canadian province of Quebec.
The art of the Venice Biennale
Highlights from the 57th Biennale International Art Exhibition in Venice, Italy.
Buddha's birthday
Vesak Day commemorates the birth, enlightenment and death of Buddha.