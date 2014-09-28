寰宇搜奇 Oddly(10)

用意念操控飞机。(9月9日，在德国慕尼黑工业大学(TUM)的飞行系统动力学研究所内，一名飞行员正戴着一个连着许多电线的白帽子，目光集中在他前面的跑道上，用意念操控飞机。为实现人机沟通，要在飞行员所戴帽子上连接脑电图(EEmore

用意念操控飞机。(9月9日，在德国慕尼黑工业大学(TUM)的飞行系统动力学研究所内，一名飞行员正戴着一个连着许多电线的白帽子，目光集中在他前面的跑道上，用意念操控飞机。为实现人机沟通，要在飞行员所戴帽子上连接脑电图(EEG)电极，检测他的脑波。) REUTERS/Michaela Rehle

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