寰宇搜奇 Oddly（16）
吃枪。(10月19日，泰国普吉岛，一名信徒在素食节大游行上用手枪刺穿脸颊。节日期间，当地华裔居民严格遵守为期10天的斋戒，只吃素食。人们相信严守斋戒能够让他们获得健康，灵魂也得到净化。) REUTERS/Damir Samore
红脸普京。(10月25日，俄罗斯的克拉斯诺亚尔斯克博物馆中心展出一个总统普京头像的苍蝇拍。艺术家斯洛诺夫(Vasily Slonov)用知名政界人士、历史人物和当代名人的头像制作了68个苍蝇拍。) REUTERS/Ilymore
眼睛拍照。(10月21日，阿富汗坎大哈，一名美军士兵对一名当地警察进行生物辨认扫描。) REUTERS/Erik De Castro
猫咪时尚秀。(10月21日，美国纽约举办“宠物大观秀”，两只展示的斯芬克斯貓。约200只宠物猫和宠物狗身穿时髦衣物和配饰在场上走秀。) REUTERS/Eduardo Munoz
桌子上身。(10月19日，日本东京，一名模特在时装展上展示品牌Alice Auaa的新品服装。)REUTERS/Kim Kyung-Hoon
特种部队。(10月25日，韩国首尔，警察在地铁站参加反恐演练。) REUTERS/Kim Hong-Ji
服装大展览。(10月25日，乌克兰基辅，一处小型服装店外面摆放的人体模特。) REUTERS/Gleb Garanich
水中猎食。(10月23日，印尼西爪哇省茂物，一只美洲豹追逐掉入水中的食物。) REUTERS/Beawiharta
大力士。(10月25日，奥地利维也纳，大力士Franz Muellner将一辆重13.5吨的装甲车拖动30.4米，打破世界纪录。) REUTERS/Heinz-Peter Bader
梦露再现。(10月20日，智利圣地亚哥，一名参与者装扮成性感女神玛丽莲·梦露参加僵尸大游行。) REUTERS/Cristobal Saavedra
汽车过身。(10月21日，匈牙利Budaors举行“不可能的挑战者”节日活动，匈牙利男子Attila Banyai表演汽车从自己肚子上驶过的绝活。) REUTERS/Laszlo Balogh
狗狗王国。(10月21日，美国纽约举办“宠物大观秀”，一只展示的英国可卡犬。)REUTERS/Eduardo Munoz
骆驼称重。(10月23日，沙特利雅德，一位买家在市场将买到的骆驼运到汽车上。全球穆斯林将迎来他们一年中重要的节日--宰牲节。) REUTERS/Fahad Shadeed
吹号角。(10月18日，海边雕塑展在澳大利亚悉尼海滩举行，一个孩子趴在艺术家苏·罗伯茨(Sue Roberts)的作品《号角》内。) REUTERS/Tim Wimborne
头顶重发。(10月14日，英国伦敦，时尚前卫的“非主流发型秀”在皇家阿尔伯特音乐厅举办30周年纪念特展，来自世界各地的精英沙龙团队共同演绎这场時尚美发盛会。) REUTERS/Olivia Harris
新式运猪法。(9月25日，哥伦比亚Toribio，人们将一头猪绑在车上运走。) REUTERS/Jaime Saldarriaga
裸体艺术家。(10月18日，在德国柏林国际成人用品博览会上，一名艺术家Tim Patch使用生殖器作画。) REUTERS/Tobias Schwarz
海盗。(10月14日，吉尔吉斯斯坦比什凯克，一个孩子将自己与宠物猫装扮成海盗参加当地猫展。) REUTERS/Vladimir Pirogov
落荒而逃。(10月18日，上海时装周秀台上散落着一双鞋子。)REUTERS/Carlos Barria
“羊坚强”。(10月11日，河北石家庄，一只山羊倒立着吃草。这只小羊8个月大，出生时两条后腿蜷缩着，只能用两前条腿走路。) REUTERS/China Daily
伟人。(10月18日，海边雕塑展在澳大利亚悉尼海滩举行，艺术家斯蒂芬·马尔(Stephen Marr)创作的雕塑作品《乐观主义者》。) REUTERS/Tim Wimborne
蛟龙出海。(10月13日，山东青岛，由900顶露营帐篷拼出的一条出水蛟龙在金沙滩呈现在游客面前，整个拼图面积达到3421.19平方米。经吉尼斯世界纪录认证官现场认证，这条龙形拼图为目前“世界最大帐篷拼图”。) REUTEmore