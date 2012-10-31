寰宇搜奇 Oddly（16）

如此吞枪。(10月19日，泰国普吉岛，一名信徒在素食节大游行上用手枪刺穿脸颊。节日期间，当地华裔居民严格遵守为期10天的斋戒，只吃素食。人们相信严守斋戒能够让他们获得健康，灵魂也得到净化。) REUTERS/Damir Sagolj