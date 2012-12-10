寰宇搜奇 Oddly(18)

梳理长发。(11月25日，在泰国华富里三塔寺的猴子节上，一只猴子啃咬一名女子的头发。每年11月底，当地居民为聚居在镇上的上千只猴子举办一次盛大的“猴子节”，为它们提供水果、蔬菜、点心、糖果和汽水。) REUTERS/Chaiwat Subprasom