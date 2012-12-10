寰宇搜奇 Oddly(18)
亲密接触。(11月23日，英国伦敦，一名裸体男子站在雕塑上。) REUTERS/Stefan Wermuth
梳理长发。(11月25日，在泰国华富里三塔寺的猴子节上，一只猴子啃咬一名女子的头发。每年11月底，当地居民为聚居在镇上的上千只猴子举办一次盛大的“猴子节”，为它们提供水果、蔬菜、点心、糖果和汽水。) REUTERS/Chaiwat Subprasom
王妃电话亭。(11月27日，英国温莎城堡，英国凯特王妃的绘画肖像。) REUTERS/Toby Melville
跪式服务。(11月27日，泰国曼谷，囚犯在一个监狱的比赛中跳《江南Style》中的舞蹈。) REUTERS/Chaiwat Subprasom
性感胡须。(11月26日，科索沃普里什蒂纳，两名女子戴着假胡子参加阿尔巴尼亚独立日的庆祝活动。) REUTERS/Hazir Reka
猫咪精灵。(11月26日，瑞士伯尔尼举行一年一度的“洋葱节”，洋葱被制作成“洋葱猫”等形态各异的工艺品在小摊上出售。) REUTERS/Ruben Sprich
海洋圣诞老人。(11月27日，日本横滨八景岛海洋乐园，一名潜水者装扮成圣诞老人与海豚一起游泳。) REUTERS/Yuriko Nakao
企鹅圣诞聚会。(11月27日，日本横滨八景岛海洋乐园，一群企鹅戴着圣诞主题围巾。) REUTERS/Yuriko Nakao
一探究竟。(11月22日，韩国水原市的厕所文化公园，幼儿园孩子观看一个雕塑。) REUTERS/Kim Hong-Ji
比比谁更白。(11月20日，山东邹平西黄村，“庄户剧团”的演员表演结束后回家。西黄村业余剧团1998年正式成立，由村民们自发、自愿结合，不计任何报酬，为村民义务演出民间戏曲。)REUTERS/China Daily
红唇沙发。(11月19日，法国巴黎蓬皮杜现代艺术博物馆，一名游客参观西班牙艺术家萨尔瓦多·达利的整体空间作品。) REUTERS/Benoit Tessier
大号乘客。(11月22日，美国纽约，梅西感恩节大游行上的一个人形气球。) REUTERS/Carlo Allegri
天上人间。(10月12日，波兰华沙笼罩在浓雾中。) REUTERS/Mateusz Olszowy
精灵受困。(11月16日，匈牙利布达佩斯，舞者彩排节目《奥菲欧与尤丽蒂茜》。) REUTERS/Bernadett Szabo
安全场所。(11月21日，菲律宾马尼拉，护士在马尼拉医师医院的地震演练中抱着新生儿躲在桌子下。) REUTERS/Romeo Ranoco
舞技比拼。(11月19日，奥地利维也纳，男星Matthias Matschke在一个剧目彩排活动中表演“骑马舞”。) REUTERS/Herwig Prammer
头顶海鸥。(11月13日，泽西岛圣赫利尔，一只海鸥站在国王乔治二世的雕塑上。) REUTERS/Stefan Wermuth