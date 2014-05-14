寰宇搜奇 Oddly(4)

狂蟒出海。(中国艺术家永砅制作的巨型海蛇骨架，被安置在法国的卢瓦尔河的入海口。这个海蛇的骨架长度约为130米长，骨架弯曲的弧度模仿了附近的圣纳泽尔桥的曲线。) REUTERS/Stephane Mahe