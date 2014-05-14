寰宇搜奇 Oddly(4)
奄奄一息。(2014年4月11日，捷克布拉格，已故法国女歌手伊迪丝·琵雅芙的蜡像被运往即将开业的格雷万蜡像馆。)REUTERS/Philippe Wojazer
“倒立”生活。(5月1日，上海，一名游客体验“倒置屋”。枫泾镇中国农民画村内的“倒置屋”旅游体验项目已正式对外开放，不仅房顶朝下，就连屋内的家具、摆设等也全是倒置的。) REUTERS/Aly Song
惊为天人。(2014年5月6日，美国小天后麦莉·赛勒斯在伦敦举行演唱会。)REUTERS/Olivia Harris
解救“二师兄”。(4月25日，浙江省乐清市黄华镇，消防员试图救出将一头掉入井里的猪。) REUTERS/China Daily
马儿姑娘。(2014年5月5日，比利时布鲁塞尔，美国骑师Katie Cox抚摸马匹。)REUTERS/Yves Herman
斗酒学士。(2014年5月8日，北京，一名表演者用大碗喝啤酒。) REUTERS/Jason Lee
五花大绑。(2014年5月7日，以色列特拉维夫，拉马特甘野生动物园为一头19岁的叙利亚棕熊做脊柱手术，以治疗棕熊的椎间盘突出症。)REUTERS/Nir Elias
充气版“蒙娜丽莎”。(4月26日，安徽合肥，一名保安在一个气球艺术作品附近站岗。当日，由百万气球打造的童话世界“神气活现儿童气球嘉年华中国巡回展·合肥站”在安徽国际会展中心启幕。) REUTERS/Stringer
木制甲壳虫。(4月2日，波黑切利纳茨，莫米尔·博伊奇擦拭他的木制甲壳虫车。今年71岁的退休老人莫米尔·博伊奇是一名大众车的狂热爱好者，他耗费两年时间，用5万多片橡木打造了这辆木制甲壳虫车。) REUTERS/Dado Rmore
惊险渡河。(4月26日，比利时布鲁塞尔，44名杂技演员在运河上走钢丝。) REUTERS/Laurent Dubrule
水泥管屋。(4月29日，奥地利Ottensheim，当地的“水泥管”迷你旅馆已闻名于世。据悉，在Linz公,有三个排水管道被改造成名叫“Dasparkhotel”的迷你旅馆，空间极其狭小，并有少量家具满足基本需要，整间房more
美羊羊。(4月24日，北爱尔兰Balintoy，一只被染成粉红色的绵羊在吃草。) REUTERS/Cathal McNaughton
绝美微雕。(4月24日，俄罗斯圣彼得堡，一个展览展出的艺术家Ludmila Kletz的蛋壳雕刻作品。) REUTERS/Alexander Demianchuk
文胸狂人。(4月22日，海南三亚，陈清祖花费20年收集5000余件文胸。)REUTERS/Stringer
超级迷你书。(4月24日，斯里兰卡科伦坡，一名女子展示由斯里兰卡著名厨师Publis Silva推出的微型食谱书。该书的长宽仅有1厘米，重量仅为5毫克，书内包含了40份食谱。)REUTERS/Dinuka Liyanawmore
狂蟒出海。(中国艺术家永砅制作的巨型海蛇骨架，被安置在法国的卢瓦尔河的入海口。这个海蛇的骨架长度约为130米长，骨架弯曲的弧度模仿了附近的圣纳泽尔桥的曲线。) REUTERS/Stephane Mahe
围观“活埋”。(4月20日，菲律宾甲米地省马尼拉湾，人们在海滨将孩子埋在沙滩里，庆祝复活节。) REUTERS/Erik De Castro
吊索穿城。(4月30日，美国拉斯维加斯，游客体验约259米的高空滑索索道。) REUTERS/Las Vegas Sun/Steve Marcus
宠物专座。(2014年5月1日，香港，一名男子载狗参加长洲太平清醮。)REUTERS/Bobby Yip
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24小时时事新闻(5月14日) 24Hours
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Yemen's latest deadly cholera outbreak
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