寰宇搜奇 Oddly(10) 2012
天然睡床。(7月15日，克罗地亚奧西耶克举行第7届麦杆雕塑和土地艺术节，女孩们躺在麦秆艺术装置上。) REUTERS/Antonio Bronic
蜘蛛人。(7月15日，美国佛蒙特州西多佛尔，选手们参加“强悍泥人”障碍赛。该障碍赛长达9英里，是军队式的障碍赛。 REUTERS/Jessica Rinaldi
坦克怪侠。(7月17日，墨西哥首都墨西哥城，人权组织“大赦国际”成员在抗议活动结束后将一辆坦克模型搬走。) REUTERS/Bernardo Montoya
裸体执勤。(7月17日，安徽合肥，一名裸体男子向执勤警察敬礼。这名裸体男子站在道路中间，拦截过往车辆，并爬到拦截车引擎盖上或挥拳砸向车后视镜和车玻璃，最后被民警制止送往医院。) REUTERS/Stringer
狼人现身。(7月17日，墨西哥蒙特雷，一名“Furros Nuevo Leon”成员装扮成狼，等待乘坐地铁。该组织有71名成员，大部分为平面设计师，都是兽人爱好者，喜欢装扮成狼。) REUTERS/Daniel Becemore
僵尸夫妇。(7月13日，国际动漫节在美国加州圣地亚哥举行，一对装扮成僵尸的夫妇接吻。) REUTERS/Mario Anzuoni
泥人飞腾。(7月18日，安徽滁州，士兵参加训练。) REUTERS/China Daily
患难兄弟？(7月19日，美国华盛顿史密森尼学会下属的国立自然历史博物馆，一名游客观看尼安德塔人的模型。) REUTERS/Kevin Lamarque
气球飞天。(7月14日，美国俄勒冈州本德，两名男子库契(Kent Couch)和拉夫塔(Fareed Lafta)通过350个氦气球从一家超市停车场升空，试图创下双人气球飞行纪录。) REUTERS/Dan Cook
书中仙子。(7月17日，“2012国际3D魔幻艺术展中国特别展”在杭州和平会展中心举行，一名游客在现场拍照留念。) REUTERS/Stringer
无限容量。(7月18日，山西太原，一辆三轮车装载着回收塑料瓶行驶在街道上。) REUTERS/Stringer
患难姐妹。(7月18日，安徽合肥，左边病人在中医馆接受风湿病治疗，右边病人进行拔罐治疗。) REUTERS/Stringer
巨型香蕉。(7月11日，比利时Oostduinkerke，一个孩子在海滩上香蕉形状的标志附近玩耍。)REUTERS/Yves Herman
人狗同游。(7月6日，加拿大安大略省鸽子湖，一名男子带着宠物狗驾驶汽艇。) REUTERS/Fred Thornhill
粉红少女团。(7月7日，英国伦敦，人们穿着轮滑鞋参加同性恋骄傲大游行。) REUTERS/Olivia Harris
绿色美味。(7月12日，山东青岛，一名居民站在遭污染的海水中试尝绿藻。) REUTERS/China Daily
超大容器。(7月12日，印度加尔各答，一个孩子检查巨大器具的焊接处。) REUTERS/Rupak De Chowdhuri
蒙面女侠。(7月6日，山东青岛，游客戴着防晒面具在海边游玩。随着高温天气持续，一款尼龙面具式遮阳帽开始热销，成为众多女性的夏季防晒装备。) REUTERS/Aly Song
奶牛杂技。(7月12日，西班牙潘普洛纳举行斗牛节，一名表演者装扮成奶牛在斗牛场表演。)REUTERS/Eloy Alonso
水上乒乓球。(7月12日，浙江台州，一名士兵在游戏中吹动玻璃杯水面上的乒乓球。) REUTERS/China Daily
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美国丹佛枪击案 Aurora Theater Shooting
(Reuters) - 2012年7月20日，美国科罗拉多州奥罗拉市举行的《蝙蝠侠前传3：黑暗骑士崛起》电影首映式上发生枪击事件，造成十多人死亡，震惊美国。
中国最大的路易威登店 Louis Vuitton in China
(Reuters) -路易威登之家即将在上海恒隆广场开业，由建筑大师彼得·马里诺(Peter Marino)设计，共四层，员工超过100人，是目前中国唯一一家提供订制鞋包的店铺，也是路易威登在中国规模最大的专卖店。路易威登拒绝透露新开该店的支出。
美剧视后吸金榜 Top-earning TV women
(Reuters) - 《福布斯》公布电视女演员收入排行榜，《摩登家庭》女星索菲亚•维加拉(Sofia Vergara)荣登榜首，收入高达1,900万美元。
本周中国区精选(7月13日-20日) China Weekly 2012
(Reuters) -聚焦7月13日-20日中国区新闻事件和热点动态。
精选图集
Americans fight Islamic State from the air
U.S. forces engage in coalition operations against Islamic State in Iraq and Syria as part of Operation Inherent Resolve.
Canadian refugees learn to curl
Resettled refugees, some of whom had come to Canada just days before, brave icy wipeouts and learn the quintessentially Canadian sport of curling.
Netherlands goes to the polls
The Dutch vote in a test of anti-immigration sentiment in Europe.
Inside a world-class wine collection
French collector Michel-Jack Chasseuil has amassed more than 40,000 bottles of rare and prestigious vintages.
California's desert blooms as drought ends
Southern California's deserts and hillsides are ablaze with color after a wet winter spurred what scientists say is the biggest wildflower bloom in years.
Scenes from SXSW
Behind the scenes in Austin at the South by Southwest Festival.
The colors of Holi
The Hindu festival of Holi, also known as the Festival of Colors, heralds the beginning of spring.
Rise of Europe's far right
Who's who of far-right politics in Europe as parties ride a wave of success on anti-immigration, nationalist and eurosceptic policies.
Blizzard blankets the Northeast
A blizzard swept through the heavily populated northeastern U.S., grounding flights, canceling classes and pummeling those who ventured out onto snow-bound streets.