寰宇搜奇 Oddly(10) 2012

裸体执勤。(7月17日，安徽合肥，一名裸体男子向执勤警察敬礼。这名裸体男子站在道路中间，拦截过往车辆，并爬到拦截车引擎盖上或挥拳砸向车后视镜和车玻璃，最后被民警制止送往医院。) REUTERS/Stringer