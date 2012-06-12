寰宇搜奇 Oddly(8)
无面人。(5月29日，新加坡，一名歌迷装扮成美国音乐歌手Lady Gaga参加Gaga的演唱会。) REUTERS/Tim Chong
大肚选美比赛。(5月30日，尼加拉瓜马那瓜，孕妇们将肚子上绘画上图案，参加母亲节庆祝活动。)REUTERS/Oswaldo Rivas
跃出纸面。(5月28日，德国美因茨，一名男子驾驶自制的书本形状飞行器，参加红牛飞行大赛。) REUTERS/Alex Domanski
直立行走的老鼠。(5月31日，瑞士Ecublens，瑞士联邦理工学院研究人员通过化学药物、电刺激和训练，让因脊髓损伤致瘫的老鼠重新学会行走，给瘫痪病人重新行走带来希望。) REUTERS/EPFL/Handout
超载。(5月31日，越南Nam Ha，一名男子驾驶摩托车运载鸭子。) REUTERS/Kham
立体睡床。(5月25日，“活力悉尼”灯光音乐节开幕，德国多媒体装置艺术公司Urbanscreen在悉尼歌剧院的船帆屋顶上投射的画面。)REUTERS/Daniel Munoz
人脸球拍。(5月30日，乌克兰基辅，印有乌克兰总统亚努科维奇(Viktor Yanukovych)照片的乒乓球拍放在抗议者的帐篷内。) REUTERS/Gleb Garanich
罐装卧室。(5月28日，阿富汗喀布尔，一名男子制作陶土炉灶。这种炉灶可用来烘烤面包。) REUTERS/Omar Sobhani
烟王。(5月27日，缅甸仰光，一名砖厂工人休息时吸烟。) REUTERS/Damir Sagolj
土著情侣。(5月26日，德国哥特音乐节在莱比锡举行，身穿奇装异服的狂欢者亲吻。) REUTERS/Thomas Peter
古董车。(5月26日，美国伊利诺伊州德斯普兰斯，麦当劳1号店博物馆。麦当劳第一家店开办于1955年，现在已被改造为麦当劳博物馆，馆内的装修风格都保留着50年代的韵味。) REUTERS/Jim Young
巨型拳击。(5月31日，乌克兰基辅，乌克兰重量级拳王弗拉基米尔·克利钦科(Vladimir Klitschko)(左)在活动中与小孩嬉闹。) REUTERS/Klitschko foundation press servmore
深情一吻。(5月31日，埃及吉萨，一名男子在金字塔附近亲吻骆驼。) REUTERS/Ammar Awad
猫咪侠客。(6月3日，荷兰阿姆斯特丹，“猫猫直升机”在KunstRAI艺术节上展出。荷兰艺术家延森(Bart Jansen)(左)将自己去世的爱猫制作成了一架无线电操控的直升机飞行器。) REUTERS/Cris Toamore
马夫。(6月1日，英国爱普森，两名观众在爱普森赛马会上拍照。) REUTERS/Eddie Keogh
共浴。(6月5日，印控克什米尔查馍，一名男子在遭污染的池塘游泳，其水牛呆在附近。6月5日是第41个世界环境日。) REUTERS/Mukesh Gupta
巨型帽子。(6月1日，瑞士圣加仑，一名男子参观艺术家皮皮洛蒂·瑞斯特(Pipilotti Rist)的视觉艺术装置。) REUTERS/Arnd Wiegmann
山寨王妃与女王。(6月4日，英国伦敦，一位母亲与女儿戴着凯特王妃与伊丽莎白女王的面具，前往参加庆祝伊丽莎白女王登基60周年的派对。) REUTERS/Luke MacGregor
血案现场。(6月6日，E3电子娱乐展在美国洛杉矶举行，游戏《行尸走肉》展览的人体假肢。) REUTERS/Phil McCarten
天神下凡。(6月6日，德国卡塞尔，艺术家斯蒂芬(Stephan Balkenhol)的作品竖立在圣伊丽莎白教堂上。)REUTERS/Ralph Orlowski
衣钵。(6月6日，乌克兰基辅植物园，中国艺术家隋建国的作品《衣钵》在乌克兰国际雕塑节上展出。) REUTERS/Anatolii Stepanov
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