寰宇搜奇 Oddly(8)

登楼梯的老鼠。(5月31日，瑞士Ecublens，瑞士联邦理工学院研究人员通过化学药物、电刺激和训练，让因脊髓损伤致瘫的老鼠重新学会行走，给瘫痪病人重新行走带来希望。) REUTERS/EPFL/Handout