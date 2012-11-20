寰宇搜奇 Oddly（17）
敞开心扉。(2012年11月15日，新加坡，“积木梦工厂”展览上的作品《黄色》(Yellow)。) REUTERS/Edgar Su
八戒跳水。(11月11日，湖南宁乡县金洲镇关山村，村民黄德民将饲养的土猪赶往高台进行跳水锻炼，来提高猪的免疫力，增加猪的进食量和生长速度，提高猪肉的品质和口感。据悉，经过跳水游泳锻炼的猪肉价钱比市场上普通猪肉价钱要高近3more
危险拥抱。(11月15日，菲律宾马尼拉海洋公园，在庆祝圣诞节的活动中，一名潜水者装扮成圣诞老人在水族馆内喂鲨鱼。) REUTERS/Romeo Ranoco
民间发明家。(11月14日，湖北武汉，民间发明家张五一展示其最新自制的潜水艇。) REUTERS/Stringer
泡菜总动员。(11月15日，韩国首尔市政厅广场举行一个慈善活动，2,000多名妇女志愿者一起制作韩国传统泡菜。据悉，在此次活动中制作的270吨泡菜，将用来救济那些有需要的人，帮助他们顺利过冬。) REUTERS/Kim more
裸体出行。(11月14日，美国旧金山，裸体人士举行集会抗议禁裸法令。美国旧金山市议员计划就一项禁止在公共场所裸体的法令展开投票。)REUTERS/Beck Diefenbach
吊式睡法。(10月19日，印度孟买，一个女孩在一体育学校练习印度传统的钢管舞“Mallakhamb”。这是印度的一种民间运动，在单立的柱子或绳索上完成各种动作。) REUTERS/Vivek Prakash
“多彩人生”。(11月12日，特立尼达和多巴哥共和国Woodbrook，模特身穿紧身衣以代表着画家的调色板，为2013年嘉年华做准备。) REUTERS/Andrea de Silva
山羊杂技。(11月5日，巴基斯坦费萨拉巴德，一只山羊进行平衡站姿。) REUTERS/Fayyaz Hussain
海洋精灵。(11月8日，在台北艺术节上，日本艺术家Iori Tomita创作的神奇海洋生物透明标本。)REUTERS/Pichi Chuang
会说话的大象。(11月2日，韩国龙仁的爱宝乐园，一名饲养员喂养一头会说韩语的大象Koshik。这头22岁的大象，能把鼻子放在嘴巴里通过自身的调节来发出“你好”、“坐下”、“不是”、“躺下”和“好”等常用的韩国词汇。) Rmore
裸体艺术。(11月4日，墨西哥圣米格尔·德阿连德，美国艺术家斯潘塞·图尼克(Spencer Tunick)组织153名裸体志愿者拍摄名为“灵魂”的照片，以纪念墨西哥“亡灵节”。) REUTERS/Stringer
荧光鱼。(11月7日，在台湾国际观赏鱼博览会上展出的转基因鱼。) REUTERS/Pichi Chuang
啦啦队总动员。(11月8日，韩国首尔，低年级学生为即将参加考试的高考生加油。) REUTERS/Kim Hong-Ji
椅子城堡。(11月7日，第四届“阿布扎比艺术节”在阿联酋萨阿迪亚特岛开幕，一个由众多椅子组成的艺术装置。本届艺术节共设50多个艺术沙龙，汇集来自全球20个国家和地区400多位艺术家的作品。) REUTERS/Jumanamore
新娘大逃亡。(11月3日，泰国曼谷，当地举行一个名为“新娘快跑”的活动，20对新婚夫妇身着婚礼服装参与其中，希望能够赢得60万泰铢(约合19,501美元)奖励的梦想婚礼大礼包。) REUTERS/Chaiwat Subpmore
行尸走肉。(11月2日，巴西圣保罗，一名女子装扮成僵尸参加僵尸大游行。) REUTERS/Nacho Doce
倒栽水上漂。(10月28日，巴西巴西利亚，一名冲浪者参加滑水板冲浪比赛。) REUTERS/Ueslei Marcelino
公鸡飞船。(10月20日，新加坡，参赛者驾驶自制的飞行器参加“飞行日”比赛。) REUTERS/Edgar Su
愤怒小鸟来冲浪。(10月27日，美国圣莫妮卡，一名女子戴着“疯狂小鸟”帽子参加万圣节冲浪比赛。) REUTERS/Lucy Nicholson
圣诞老人投票忙。(10月28日，智利瓦尔帕莱索，一名男子装扮成圣诞老人进行投票。智利各地投票选举市长和议员。) REUTERS/Eliseo Fernandez
泡沫大战。(10月29日，英国圣安德鲁斯大学的学生又迎来一年一度“葡萄干星期一”(Raisin Monday)的泡沫大战。这个节日源于该校一个传统：新来乍到的“菜鸟”要向学长们献上1磅重的葡萄干(如今贡品已改为一瓶酒)，more
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(Reuters) - 连任后首次出访的美国总统奥巴马正式开始为期3天的东南亚之行，访问泰国、缅甸和柬埔寨。
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直击珠海航展 China Aviation & Aerospace Exhibition
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