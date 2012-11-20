寰宇搜奇 Oddly（17）

会说话的大象。(11月2日，韩国龙仁的爱宝乐园，一名饲养员喂养一头会说韩语的大象Koshik。这头22岁的大象，能把鼻子放在嘴巴里通过自身的调节来发出“你好”、“坐下”、“不是”、“躺下”和“好”等常用的韩国词汇。) Rmore